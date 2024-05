17 доказательств того, что музыка — это не просто фон для жизни, но и крутые истории

Черная рубашка (перевод )

Tengo la camisa negra

У меня есть черная рубашка —

Hoy mi amor está de luto

Сегодня у моей любви траур,

Hoy tengo en el alma una pena

Сегодня у меня в душе горе

Y es por culpa de tu embrujo

И во всем виноваты твои чары.

Hoy se que tu ya no me quieres

Сегодня я знаю, что ты меня уже не любишь

Y eso es lo que mas me hiere

И это причиняет мне такую боль,

Que tengo la camisa negra

Что у меня есть только черная рубашка

Y una pena que me duele

И горе, что меня терзает.



Mal parece que solo me quede

Похоже, что я остался один

Y fue pura todita tu mentira

И все это было полностью твоей ложью, всё-всё,



Очень люблю эту песню, такой зажигательный мотив, так хорошо она звучит)))

А вот слова) совсем не соотносятся с мелодией!