Сразу вспомнилось:
- К черту этот город, возвращаюсь в Джерси и примусь за старое! Там хоть есть с кем поболтать про девчонок да про рок!
17 доказательств того, что музыка — это не просто фон для жизни, но и крутые истории
В суете будней мы не обращаем внимание на то, как сильно музыка встроилась в нашу жизнь. Поэтому мы решили сделать подборку, благодаря которой вы поймете, что этот процесс может не только принести удовлетворение, но и стать основой для яркой истории.
- Отец рассказывал, как школьником в конце 60-х приехал к бабушке со своими пластинками и поставил ей послушать мегамодную тогда группу The Beatles. Когда послушали, спросил ее:
— Ну как?
— Нет, не нравится, — ответила бабушка.
— Но почему?
— Плохо женщина поет.
На этом музыкальное просветительство закончилось. © Forest.River2 / Pikabu
- Как-то раз довелось мне пойти в больницу. Справку получила, нужна печать из регистратуры. В окошке сидела бабушка — божий одуванчик. Когда я попросила поставить печать, она попросила меня спеть песенку про улыбку, предупредив, что она это на полном серьезе, иначе штампа не получу. Что же... Пришлось петь. © Подслушано / Ideer
- Я была школьницей, когда Линда стала дико популярна. Мне захотелось купить ее аудиокассету «Песни тибетских лам». Экономила на булочках и накопила! Поехала в ближайший ларек, дрожащими от волнения руками купила кассету и помчала скорее слушать. Включаю, а там чепуха какая-то. Попыталась перемотать, и никакого тебе «мало-мало-мало огня». Приглядываюсь внимательнее к обложке. Танцы тибетских лам! Оказывается, было 2 альбома, и продавец решил, что я похожа на фаната шаманских танцев с бубнами. Либо не разбирался и всучил мне первую попавшуюся кассету с надписью «Линда». До сих пор помню это вселенское разочарование. Родители пожалели и выдали внепланово денег на нормальный альбом. © tane4kin / Pikabu
- Я обычный, посредственный парень: работа, дом, зал, работа, дом. Всегда мечтал познакомиться с творческой, возвышенной, богемной девушкой. Не так давно это произошло. Просыпаюсь я ночью, а моей мадам рядом нет. Слышу, что она на кухне, захожу и вижу ее в наушниках. Сидит и плачет. Подхожу, а она протягивает мне наушники, в которых поет Паваротти. Ничего прекраснее я не слышал. Спасибо судьбе за то, что свел меня с этой необыкновенной девушкой. © Подслушано / Ideer
- Работаю бухгалтером. И вот однажды на совещании с учредителями (их 4) забыла выключить звук на телефоне, и, конечно же, мне позвонили. И знаете, что у меня заиграло?! Знаменитая «Мы не жалкие букашки, супер-ниндзя-черепашки». Совещание состоялось, а после шеф заказал пиццу. © Подслушано / Ideer
- В подъезде начала протекать батарея. Решение очевидно: звонить в аварийку. Набираем номер, и в трубке телефона вместо гудков раздается прекрасная песня «Don’t worry, be happy». Причем не просто музыка, а еще и с текстом песни. Ставим телефон в режим громкой связи, терпеливо ждем, слушаем песню. Как советует текст, стараемся не волноваться. Лицо само собой расплывается в улыбке от уместности именно этого трека. И все бы ничего, если бы после последнего повторения заветных «донт вори, би хеппи» звонок не скинулся сам собой... P. S. В аварийку в итоге дозвонились, хоть и не с первого раза. © k1iverina / Pikabu
- Торговый центр, магазин одежды, примерочная. Много народу, играет какая-то музыка. Слышу, в соседней примерочной парень разговаривает по телефону. Вдруг заиграла песня The Beatles, только кавер. И тут парень говорит: «Мам, прости, тут Beatles играет, я пойду слушать это великолепие, пока» — и начинает подпевать, вернее орать на весь магазин. Я не выдержала, тоже начала подпевать. © Подслушано / Ideer
- В конце 90-х была очень модной и крутой группа Prodigy. Как и все подростки, я хотел их кассету. Сказал об этом отцу, тот пообещал, что, когда поедет в город, привезет. Естественно, я сразу похвастался всему двору, что скоро у меня будет новый альбом Prodigy. Через неделю батя привез мне новенькую кассету... DJ Грува. Сказал, что забыл название, но сын говорил, что что-то модное и про диджеев. © Vipman84 / Pikabu
Сразу вспомнилось:
- Звонит мой сын (24 года) и рассказывает:
— Сидим с бабушкой, смотрим концерт Scorpions с симфоническим оркестром. Бабушка говорит:
— Я под их музыку впервые влюбилась.
А внук ей и отвечает:
— И я тоже. © doovy / Pikabu
- Когда был маленький, услышал песню по радио «Ты мне должен за газ, ты мне должен за свет». Помню, что очень удивился тогда: песня вроде о любви, при чем тут коммунальные платежи? А когда вновь услышал эту песню, то понял, что там поется «Ты мне должен закат, ты мне должен рассвет». © Подслушано / Ideer
- Моя жена по утрам очень долго собирается. То в джинсы, то в другие джинсы, затем в легкое платье, потом в легинсы. Майки летают во все стороны. Зимой вообще жуть. Раньше меня это очень злило, но теперь под все это дело я просто включаю музыку из «Шоу Бенни Хилла». По-прежнему опаздываем, но теперь с удовольствием и под мой дикий хохот. © Unknown author / Pikabu
- Друг как-то звонил в поддержку сотового оператора по каким-то вопросам. И вот играет эта музыка, его это взбесило, и он взял гитару и подобрал эту мелодию. Когда ему наконец через полтора часа ответили, он взял гитару, сказал: «Слушай» — и начал играть эту мелодию в трубку. Паренек, который сидел на линии, реально ждал полчаса, пока друг доиграет. © Подслушано / Ideer
- Ехали с другом мимо одного дома рядом со станцией метро. Много народа, все бегут по своим делам. Молодой человек играет на скрипке. Тут он заканчивает, и с балкона второго этажа выглядывает мужик. Мы сначала подумали, что он собирается ругаться, мол, иди играй в другом месте, а не под окнами, но он выдал: «Вы слишком медленно играете эту композицию, в оригинале она звучит быстрее!» © TakcaRaptor / Pikabu
- Со мной очень часто случается так, что если я услышу какую-либо знакомую песню, то я могу потом напевать ее целый день! Вот и сейчас у меня завал на работе и надо включать голову, но я никак не могу сосредоточиться, потому что у меня неугомонно в голове играет трек группы «Руки вверх!» «Алешка». Пойду приму какое-нибудь успокоительное. Только о Сереге позабыла ты, зараза. © Подслушано / Ideer
- Позавчера я услышал в свой адрес самую странную претензию в моей жизни. Стою на остановке. Подходит женщина лет сорока, садится на лавочку, и далее диалог:
— Молодой человек, можно вопрос?
— Да.
— Вот вы помните, сколько куплетов в песенке «В лесу родилась елочка»?
— М-м-м, пожалуй, нет.
— Ах вы не помните, значит. А их пять. Пять! Какой ужас, просто кошмар. Поколение выросло...
После чего встала и ушла в зимний вечер. Что это было, я так и не понял, но она задела меня за живое, и я полез в инет смотреть текст песни. Оказалось, что куплетов шесть... © Maksihorse / Pikabu
- Сегодня я узнала, что моя любимая зарубежная песня, в которой, как мне казалось, было столько боли, грусти и слез, оказалась про банку печенья. А я столько под нее пережила... © Подслушано / Ideer
- Еду на машине. Фоном играет радио. Передают веселую, жизнерадостную, зажигательную песню на непонятном языке. Настроение после утомительного рабочего дня поднимается.
Песня заканчивается. Голос ведущего: «Вы слушали венгерскую песню „Прощай, любовь“!» © DedX5 / Pikabu
А не менее важным явлением в нашей жизни можно назвать просмотр кино. Поэтому запасайтесь попкорном и наслаждайтесь нашей подборкой о походах в кинотеатр.
Комментарии
Черная рубашка (перевод )
Tengo la camisa negra
У меня есть черная рубашка —
Hoy mi amor está de luto
Сегодня у моей любви траур,
Hoy tengo en el alma una pena
Сегодня у меня в душе горе
Y es por culpa de tu embrujo
И во всем виноваты твои чары.
Hoy se que tu ya no me quieres
Сегодня я знаю, что ты меня уже не любишь
Y eso es lo que mas me hiere
И это причиняет мне такую боль,
Que tengo la camisa negra
Что у меня есть только черная рубашка
Y una pena que me duele
И горе, что меня терзает.
Mal parece que solo me quede
Похоже, что я остался один
Y fue pura todita tu mentira
И все это было полностью твоей ложью, всё-всё,
Очень люблю эту песню, такой зажигательный мотив, так хорошо она звучит)))
А вот слова) совсем не соотносятся с мелодией!
Слова песни "Я свободен" идеально ложатся на мотив танца маленьких утят; "В лесу родилась ёлочка" - на "Вставай, страна огромная".
Живите теперь с этим.
дет почти 20 назад ехала в маршрутке в универ, и там по радио заиграла "на теплоходе музыка играет". Все. Эта песня заела сначала у меня, а потом и у всей группы на неделю