16 вроде бы обычных фото, если бы не одна бесконечно раздражающая деталь

Нашему мозгу проще считывать симметричные вещи, они кажутся привлекательнее и их просмотр вызывает удовольствие. Возможно, это одна из причин, почему многие люди стремятся все сделать правильно. И порой нарушения идеала могут выбить из колеи. Неверно поставленный люк на дороге, отрезанный кусочек от целого пирога, непокрашенный ноготь на ноге или странным образом загруженная посудомоечная машина — все это может заставить внутреннего перфекциониста кричать от раздражения.

О да, даже смотреть больно

«Я украшала торты и вышла из кухни всего на 30 секунд!»

«Я успел сделать только два глотка»

«У меня есть круглый участок кожи там, где должна быть борода. Но волосы там не растут»

«Я купила набор воздушных шаров, а они разные и по размеру, и по цвету»

«Я сходила на педикюр, а мастер взяла и накрасила мне только 4 ногтя»

Так почему ты ушла оттуда? © Unknown author / Reddit

«Муравьи съедают краску с моих стен и оставляют вот такие следы»

«Вот так мой муж делает после того, как намажет тост»

«Остальная часть пути нормальная, так что же тут пошло не так? Вижу это каждый день и просто с ума схожу»

«Мой муж вот так заполнил посудомоечную машину. Так потом на меня же и разозлился, когда я спросила, как это должно было сработать?»

«Только что повесил телевизор на стену и он идеально вписался. А теперь взгляните на фото еще раз. Вы же понимаете, что меня разозлило?»

© yourdadsalt / Reddit Ольга Курпякова 14 часов назад Кондиционер не по центру. А почему окно буквально упирается в кирпичный стену и в деревянный забор - люблю простор. Меня бы это сильно напрягало, а не кондиционер. - - Ответить

«Почему-то всех сводит с ума то, как я держу ручку»

Да ты мне будто в душу плюнула. © AccomplishedTrack397 / Reddit

«Мой коллега так открывает хлеб»

«Вот так мой отец использует компьютерную мышь. Больше всего бесит то, что он при этом уже 30 лет работает за компьютером!»

© 113talb / Reddit НибаньтиКрипто 16 минут назад Больше всего бесит? Почему дочь бесит удобство отца? Меня пугают люди, которые считают, что всё должно быть так как им нравится. Отцу удобно? Удобно! Вот и отвали от него - - Ответить

«Гнев перфекциониста в номере отеля⁠⁠»