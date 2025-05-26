16 вроде бы обычных фото, если бы не одна бесконечно раздражающая деталь

Фотоподборки
41 минута назад

Нашему мозгу проще считывать симметричные вещи, они кажутся привлекательнее и их просмотр вызывает удовольствие. Возможно, это одна из причин, почему многие люди стремятся все сделать правильно. И порой нарушения идеала могут выбить из колеи. Неверно поставленный люк на дороге, отрезанный кусочек от целого пирога, непокрашенный ноготь на ноге или странным образом загруженная посудомоечная машина — все это может заставить внутреннего перфекциониста кричать от раздражения.

О да, даже смотреть больно

«Я украшала торты и вышла из кухни всего на 30 секунд!»

«Я успел сделать только два глотка»

«У меня есть круглый участок кожи там, где должна быть борода. Но волосы там не растут»

«Я купила набор воздушных шаров, а они разные и по размеру, и по цвету»

Шуршилла
15 минут назад

Всегда можно сделать вид, что это так и задумано.

Там вон три картины криво висят и никого это не огорчает.

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«Я сходила на педикюр, а мастер взяла и накрасила мне только 4 ногтя»

«Муравьи съедают краску с моих стен и оставляют вот такие следы»

«Вот так мой муж делает после того, как намажет тост»

«Остальная часть пути нормальная, так что же тут пошло не так? Вижу это каждый день и просто с ума схожу»

Iriadum
15 часов назад

Это явно люк к коммуникациям, он должен выниматься. Попробуй сам перевернуть как надо

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«Мой муж вот так заполнил посудомоечную машину. Так потом на меня же и разозлился, когда я спросила, как это должно было сработать?»

«Только что повесил телевизор на стену и он идеально вписался. А теперь взгляните на фото еще раз. Вы же понимаете, что меня разозлило?»

Ольга Курпякова
14 часов назад

Кондиционер не по центру. А почему окно буквально упирается в кирпичный стену и в деревянный забор - люблю простор. Меня бы это сильно напрягало, а не кондиционер.

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«Почему-то всех сводит с ума то, как я держу ручку»

«Мой коллега так открывает хлеб»

«Вот так мой отец использует компьютерную мышь. Больше всего бесит то, что он при этом уже 30 лет работает за компьютером!»

НибаньтиКрипто
16 минут назад

Больше всего бесит? Почему дочь бесит удобство отца? Меня пугают люди, которые считают, что всё должно быть так как им нравится. Отцу удобно? Удобно! Вот и отвали от него

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«Гнев перфекциониста в номере отеля⁠⁠»

«Доделывали ремонт, оставались только рейки. Муж сказал, что сделает, и не надо ему каждые полгода напоминать. Ну вот, сделал»

Если вам тоже после таких примеров нужно посмотреть на что-то идеальное и успокоить своего внутереннего перфекциониста, то можно заглянуть в эти статьи:

Фото на превью No_Slip_9416 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Lyubchenko
14 часов назад

Боже боже.... Сколько же психов зовущих себя перфекционистами....🤦🏻‍♀️ Страшно жить....

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