16 вроде бы обычных фото, если бы не одна бесконечно раздражающая деталь
Нашему мозгу проще считывать симметричные вещи, они кажутся привлекательнее и их просмотр вызывает удовольствие. Возможно, это одна из причин, почему многие люди стремятся все сделать правильно. И порой нарушения идеала могут выбить из колеи. Неверно поставленный люк на дороге, отрезанный кусочек от целого пирога, непокрашенный ноготь на ноге или странным образом загруженная посудомоечная машина — все это может заставить внутреннего перфекциониста кричать от раздражения.
О да, даже смотреть больно
«Я украшала торты и вышла из кухни всего на 30 секунд!»
«Я успел сделать только два глотка»
«У меня есть круглый участок кожи там, где должна быть борода. Но волосы там не растут»
У моего сына нa виске такая микролысинка)) правда, неправильной формы
«Я купила набор воздушных шаров, а они разные и по размеру, и по цвету»
Всегда можно сделать вид, что это так и задумано.
Там вон три картины криво висят и никого это не огорчает.
«Я сходила на педикюр, а мастер взяла и накрасила мне только 4 ногтя»
- Так почему ты ушла оттуда? © Unknown author / Reddit
«Муравьи съедают краску с моих стен и оставляют вот такие следы»
«Вот так мой муж делает после того, как намажет тост»
- В моей семье тоже так делают. Ужасно бесит. © ********* / Reddit
- Ну это однозначно к разводу. © toastedmarsh7 / Reddit
«Остальная часть пути нормальная, так что же тут пошло не так? Вижу это каждый день и просто с ума схожу»
Это явно люк к коммуникациям, он должен выниматься. Попробуй сам перевернуть как надо
«Мой муж вот так заполнил посудомоечную машину. Так потом на меня же и разозлился, когда я спросила, как это должно было сработать?»
«Только что повесил телевизор на стену и он идеально вписался. А теперь взгляните на фото еще раз. Вы же понимаете, что меня разозлило?»
Кондиционер не по центру. А почему окно буквально упирается в кирпичный стену и в деревянный забор - люблю простор. Меня бы это сильно напрягало, а не кондиционер.
«Почему-то всех сводит с ума то, как я держу ручку»
- Да ты мне будто в душу плюнула. © AccomplishedTrack397 / Reddit
«Мой коллега так открывает хлеб»
В моей семье так делают все. Потом хлеб засыхает и его, естественно, никто не ест. Приходится беситься и закрывать самой
«Вот так мой отец использует компьютерную мышь. Больше всего бесит то, что он при этом уже 30 лет работает за компьютером!»
Больше всего бесит? Почему дочь бесит удобство отца? Меня пугают люди, которые считают, что всё должно быть так как им нравится. Отцу удобно? Удобно! Вот и отвали от него
«Гнев перфекциониста в номере отеля»
«Доделывали ремонт, оставались только рейки. Муж сказал, что сделает, и не надо ему каждые полгода напоминать. Ну вот, сделал»
Если вам тоже после таких примеров нужно посмотреть на что-то идеальное и успокоить своего внутереннего перфекциониста, то можно заглянуть в эти статьи:
Комментарии
Дайте симметрию! Красоту хочу!!
"Так трудна и неказиста
жизнь перфекциониста."
Боже боже.... Сколько же психов зовущих себя перфекционистами....🤦🏻♀️ Страшно жить....