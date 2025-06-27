20 бабуль, которые дадут фору любым тинейджерам

Наши любимые бабушки никогда не перестают нас вдохновлять. Они не сидят сложа руки и не наблюдают за жизнью со стороны — они творят, осваивают технологии и живут на полную катушку. Мы восхищаемся этими потрясающими женщинами, которые доказывают, что возраст — всего лишь цифра в паспорте.

«Прабабушка живет одна. Она сама водит машину, косит газон. На этой фотографии она доказывает, что в 97 лет может дотянуться до пальцев ног»

«Когда бабуля гораздо круче тебя»

«Только посмотрите, что моя бабушка вырастила в своем огороде»

У меня так много вопросов. © infinityxero / Reddit

«Картина бабули. Она безумно ею гордится»

«Фотозона, которую сделала бабушка в доме престарелых»

«Бабулечка получила диплом в 88 лет!»

В 1950-х годах моей бабушке было отказано в возможности окончить университет из-за беременности. В этом году ее дочь связалась с университетом. Они согласились, что последующий жизненный опыт зачтет ей практику, и в мае она получила диплом! © Irlima / Reddit

«На следующей неделе этой даме исполнится 85 лет»

Наверняка это опечатка, и вы имели в виду, что ей 58. © i_sing_anyway / Reddit

Да ну, не ври. Не может ей быть 85! Она выглядит максимум на 65. © curiosity0425 / Reddit

«Бабуля в 89 лет поймала букет невесты на свадьбе двоюродного брата»

«Когда дедушка умер, 85-летняя бабушка начала учиться рисовать, чтобы отвлечься. Через год она подарила мне вот эту картину»

«Бабушке 103 года, и сегодня она впервые увидела своего прапраправнука»

«102-летняя бабуля встретилась со своей внучкой-невестой»

«Сегодня этой леди исполнилось 103 года!»

«Повела бабушку на обед. Разве она не прекрасна?»

«Бабушка — это единственный человек, для которого мы всегда худые»

«Очаровательная бабуля стоит под рододендроном, который ее мама посадила для нее более 45 лет назад»

«В день своего 90-летия бабушка сделала свою первую татуировку. Она выбрала розовую ленту, которая символизирует ее победу в 5-летней борьбе с раком»

«Милая 91-летняя бабушка вручную вяжет эти шапки, шарфы и тапочки и жертвует их в местную больницу и церковь. Я ее обожаю!»

«Вот, что моя бабуля творила последние 25 лет! Даже купила для этого настоящего павлина. Мне нельзя на нем сидеть»

«Бабушке 98 лет. Это лишь малая часть лоскутных одеял, которые она сшила за свою жизнь (многие — вручную)»