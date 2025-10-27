14 случаев, которые бодрят как осенний ветер в лицо

По поводу платья. Однажды я собралась замуж. Попросила быть свидетельницей подругу. И пошли мы ей платье выбирать. И нашли мы потрясающее жёлтое платье. Длиной до колен примерно, с очень красивым декольте. Подруга купила его.

Спустя время звонит мне другая подруга и спрашивает " я вот хочу на свадьбу жёлтое платье купить, ты как?" Я " если хочешь, мне главное чтоб ты пришла, единственное, если тебе важно, у меня свидетельница в жёлтом будет". Подруга" хм, тогда лучше красное куплю". Ну красное так красное, мне без разницы.

И вот день свадьбы. Свидетельница и подруга пришли в одинаковых платьях) только в цветах разница, свидетельница в зелёном, подруга в красном.

Я потом свидетельницу спросила, чего она платье решила сменить, сказала, что декольте уж очень вызывающим показалось в итоге.

А те платья в которых они тогда пришли как раз стали популярными, их завезли много и в них пол-города ходило. Я за время свадебной прогулки штук семь на разных девчонках насчитала)))