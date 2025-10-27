И я его прекрасно понимаю!
Тоже очень люблю шоколад, с цельным фундуком или миндалём, с марципаном. Свежий зефир в шоколаде😍!
Некотрые аккондовские конфеты закупаю впрок с намерением есть по одной конфете в день, чтобы растянуть, что, конечно, не работает:)
14 случаев, которые бодрят как осенний ветер в лицо
Иногда жизнь подбрасывает такие моменты, будто кто-то специально нас бодрит. Просыпаешься мгновенно, даже без кофе. Мы собрали реальные случаи из жизни — и они как маленькие встряски от реальности, после которых хочется сказать: «Ну хоть не скучно живем!»
- Вчера муж пришел с работы, я сразу же побежала в ванную. Муж остался с нашей трехлетней дочерью. Выхожу, а они «ужинают». Играют в ресторан. Только вот дочка ест настоящие персики, а папе она приготовила макароны. Муж сидит и давится макаронами. Сухими. Прямо из пачки ему дочурка насыпала. И главное ж муж их прямо ест! Жует, глотает. Вы бы видели его лицо, когда я показала, что не обязательно их есть, можно только сделать вид, что ты их жуешь. Типа «ням-ням-ням, как вкусно». «Я уже штук 15 съел», — грустно сказал муж. 32 года человеку. © mommdarinka
- На мой день рождения ученики (я — классный руководитель) подарили мне много шоколада. Мы ограничиваем своего 10-летнего сына в сладком, потому что ему потом от него плохо. Я разрешила брать по 1 шоколадке один раз в два дня. Иначе будет наказание (без интернета и без футбола). Прихожу вчера вечером с работы, сын сидит, пузо гладит, улыбается. Перед ним гора фантиков от шоколадок. Я только рот открыла, чтобы его отчитать, а он выдал: «Да, я знаю, но, мам, это того стоило»! И, блин, как я его понимаю! © mommdarinka
- Впервые в жизни выбралась в США на отдых. Родители решили меня побаловать и подарили по окончанию учебы билеты. Я решила зайти в супермаркет, чтобы изучить содержимое полочек. Уж больно было интересно, как у них все отличается. Я так сосредоточенно изучала варианты горошка, что не заметила, как задела мужчину возле себя. Подняв глаза, я так с открытым ртом и замерла. Я встретила в супермаркете голливудскую звезду! Самую настоящую! На 2 день пребывания в стране! Представляете? Он, все поняв по моему лицу, согласился на селфи, когда выйдем, лишь бы я не сдала его фанатам. В общем, теперь дома я тоже своего рода звезда и собственно, до сих пор смотрю время от времени на фото, ибо не верится. Настоящий актер, ну с ума сойти! © Палата № 6 / VK
- В школе нам на уроке труда нужно было слепить из пластилина собаку. Я так увлекся, что даже во время перерывов сидел и доделывал свое творение. Мне хотелось вложить всю душу, сделать красиво, и чтобы хотя бы слегка напоминало нашу собаку. Довольный результатом, я бережно нес поделку домой и сразу же побежал к папе, чтобы похвастаться. Он радостно взял ее, осмотрел и похвалил меня: «Классный бегемотик, Саша!» © ШКогвартс / VK
- Мылся в душе. Взял какой-то шампунь с полки, намылил голову, сполоснулся. Потом оделся и пошел готовить завтрак. Позвал девушку выпить кофе. Она засмеялась: «Ты сегодня какой-то особенный. Решил сменить имидж?» Она принесла зеркало, и я ужаснулся. На голове вместо моих светло-русых волос была какая-то фиолетовая шевелюра. Девушка спросила, чем я пользовался. Видно, по ошибке взял ее шампунь, а он оказался непростой, какой-то женский — для удаления желтизны волос. Девушка дала мне разные средства, смывали все это минут 40. И то до конца не вымылось, сказала через пару дней сойдет, это я просто передержал ее средство. На работе сказал, что заболел, не пойду никуда с таким имиджем, на меня будто синьку пролили. © Палата № 6 / VK
Тоже один раз помыл голову "Каштаном", для подкрашивания седых волос. Месяц был рыжим, а как в школу не поидешь??? Вот смеху то было...🤣🤣🤣
- Готовилась на выпускной тщательнее, чем на свадьбу. Долго выбирала платье, переживала над образом. Честно говоря, хотелось затмить всех. Чтобы я вышла и все за спиной начали обсуждать мое платье. Ну, по факту так и случилось. Надо мне быть поосторожнее со своими желаниями. Пришла как королева в школу, уверенности было выше крыши. А потом оказалось, что у нас с одноклассницей одинаковые платья. Вот что значит распродажи. Все начали посмеиваться, шушукаться. Хорошо хоть я жила недалеко от школы и быстро переоделась. Выглядела менее нарядно, но зато хоть не опозорилась окончательно. © ШКогвартс / VK
- Собирались компанией друзей поехать на дачу пожарить шашлычков. Скинулись и одного друга отправили купить мясо. Ему выделили денег, он поехал на рынок, но после этого перестал отвечать на звонки. Мы забеспокоились, а потом выяснилось, что мясо он все-таки купил, но решил нас кинуть и пожарил шашлычки с друзьями своей девушки. Извиняться он даже не пробовал, ни разу не пытался с нами связаться, мы на него забили. Теперь можем говорить, что потеряли друга из-за трех килограммов свинины. © Палата № 6 / VK
- Парень был в ванной, а я осталась с его попугаем. Вдруг слышу: «Маша! Ма-ша!» Что за Маша? Меня, вообще-то Катя зовут. Прокрутила в голове всех наших общих знакомых: Маш нет. Ах он изменщик! Я хлопнула дверью. На улице догоняет парень и выдает: «Ты о том, что попугай говорил? Да это моя племянница! Она когда приходит, постоянно заставляет его имя говорить!» А я забыла про племяшку... Да, девушки. Умеем мы проблему из ничего придумать. © Палата № 6 / VK
По поводу платья. Однажды я собралась замуж. Попросила быть свидетельницей подругу. И пошли мы ей платье выбирать. И нашли мы потрясающее жёлтое платье. Длиной до колен примерно, с очень красивым декольте. Подруга купила его.
Спустя время звонит мне другая подруга и спрашивает " я вот хочу на свадьбу жёлтое платье купить, ты как?" Я " если хочешь, мне главное чтоб ты пришла, единственное, если тебе важно, у меня свидетельница в жёлтом будет". Подруга" хм, тогда лучше красное куплю". Ну красное так красное, мне без разницы.
И вот день свадьбы. Свидетельница и подруга пришли в одинаковых платьях) только в цветах разница, свидетельница в зелёном, подруга в красном.
Я потом свидетельницу спросила, чего она платье решила сменить, сказала, что декольте уж очень вызывающим показалось в итоге.
А те платья в которых они тогда пришли как раз стали популярными, их завезли много и в них пол-города ходило. Я за время свадебной прогулки штук семь на разных девчонках насчитала)))
- Сижу дома, никого не трогаю и вдруг звонок. Подруга просит ее выручить. А надо забрать двух котов из съемной квартиры. Дело в том, что хозяйка не разрешает держать домашних животных, а подруга, получается, ее обманула. Ладно, я беру такси, еду к подруге, беру 2 переноски с котами и ключи от квартиры ее родителей (котов нужно отвезти туда). Сами родители на даче. Приезжаю на такси к дому ее родителей, выхожу, ищу по карманам — нет ключей! Понимаю, что могла их выронить. Бегу за таксистом (он не успел отъехать), прошу его опять вместе с котами на тот адрес вернуться. Возвращаюсь, нахожу ключи (в прихожей они выпали), снова еду с котами к родителям. Вот такое у меня было утро выходного дня!
- Подруга работает аниматором. Она познакомилась в своей конторе с парнем (просто друзья) и он предложил ей квартиру снимать. Она согласилась, деньги за квартиру отдавала парню, а тот — хозяйке. И вот через пару месяцев квартирная хозяйка приходит с проверкой и выясняется, что парень-то все деньги себе забирал! Хозяйка стала требовать деньги с подруги! Но так как договор об аренде заключал тот парень, то она просто по-быстрому съехала. Решила, пусть они разбираются между собой.
- Дочь дружила с девушкой в колледже. Хорошо дружила. И вот подруга собирается замуж, просит помочь с организацией свадьбы. Как не помочь, подруга же, да и событие какое радостное. Только на саму свадьбу ее не позвали. Сказали, что она не вписывается в их новый круг общения. © Ilona Staller / ADME
- Мой брат пришел ко мне за советом: как клеить девчонок. Я конечно же сначала подшутил немного над ним, потом выведал кто она, ну и наконец-то перешел непосредственное к его вопросу. Спросил, что он уже делал. Оказалось, решил использовать пикап-фразочку из интернета и дальше он замолчал. Сказал девушке: «Твои родители, случайно, не хлеб? Откуда у них такая крошка?» Девушка оказалась фигуристой и расценила это как оскорбление своей фигуре! Ох, мой смех, наверное, слышала вся улица! © Палата № 6 / VK
- Вороны в нашем районе жуть как любят проявлять свои таланты пародистов и постоянно разыгрывают котов. Стоит какому-то котяре начать охоту на голубя или воробья, как появится ворона, что скучала, и в самый ответственный момент как гавкнет! Кот аж подпрыгивает чуть ли не до дерева. Но сегодня произошла вообще смешная история. Ходила себе ворона и мяукала, так ее такую прекрасную увидел пес и за хвост цапнул! Так ворона не растерялась и давай гавкать на него! Тот в шоке и от остроты клюва пернатого начал улепетывать. Чем все закончилось? Ворона в оскорбленных чувствах взлетела на ветку и начала смотреть на всех с чувством превосходства, не иначе. Да уж. И зоопарка не надо с телевизором. Просто выйди на улицу. © Палата № 6 / VK
- У мужа на столе в офисе стоят 2 рамки с фотографиями. Наше семейное фото и отдельно моя фотка. На днях звонит мне его секретарша и говорит, что у него на столе нет моей фотки, а фото какой-то девушки! Я в ярости. Пришла, смотрю на стол, а там моя фотка. В чем прикол? Спрашиваю секретаршу. А она мне: «Это вы что ли?» Оказывается, она меня просто не узнала, потому что я на том фото в другом весе. © mommdarinka
Комментарии
Истории про ворону вполне поверю после ролика из Турции, где Чайка хрипло «мяукает» возле уличного автомата с кошачьим кормом 🐈⬛