20+ мужчин, которых срочно надо отвести к ювелиру — поставить пробу на золотые руки

Несмотря на то, что сейчас мужчинам совсем не обязательно уметь своими руками строить дома, строгать мебель или ковать подковы, женщинам приятно, когда парень или супруг может не только лампочку вкрутить. Да и сами представители сильного пола гордятся своими хобби и с удовольствием демонстрируют, что у них получается.

«Они говорили: „Найми кого-нибудь“. Говорили: „Ты сам ни за что не справишься“. А я справился!»

Те, кто считает, что ремонт всегда лучше доверить профессионалам, наверное, никогда не сталкивался с ситуацией, когда специально нанятые люди делают работу долго, дорого, да еще и плохо.

«Сделал для беременной жены уютный альков»

«Супруга годами просила круглый обеденный стол с поворотной столешницей посередине. Сделал!»

«Клубничная грядка, которую я сделал вчера для своей подружки»

Уверены, что на такой грядке клубничины вырастут крупными и сладкими, на зависть всем садоводам.

«Сделал мольберт для дочери»

«Обошел кучу магазинов в поисках варианта попрочнее и не смог отыскать нужное, поэтому сделал сам».

«Купили дом. Самодельный проект — беседка для меня и супруги. Впервые взял пилу в руки»

«Сделал жене обручальное кольцо из нержавеющей стали»

«„Одолжил“ у мамы ложку и сделал из нее кулон для своей девушки на нашу годовщину»

«Записал аудиограмму фразы „Я люблю тебя“, сказанной мной, и нанес ее в виде гравировки. Очень хотелось сотворить нечто особенное. А она в тот день сказала мне, что разлюбила и бросает меня. Такова жизнь».

«Сделал стол для девушки на ее 30-летие»

«Девушка хотела „лесное“ колечко. После 10 неудачных попыток, наконец-то получилось именно так, как я задумал»

Хорошо, когда к умелым рукам прилагается еще и творческий склад ума. Такое сочетание мастерства и фантазии никого не оставит равнодушным.

«Нашла супруга в интернете фотку и ножками затопала: „Хочу, хочу, хочу!“ Долгое время мне удавалось увиливать от изготовления этой штуки, но все же взялся»

«Разделочные доски „Ромео и Джульетта“. Подарок жене на годовщину»

«Моя девушка — большая фанатка Гарри Поттера. Поэтому на Новый год я сделал ей самую мощную волшебную палочку — бузинную»

«Женушка прокручивает со мной такие фокусы — показывает нечто дорогущее и говорит, что хочет купить»

«Она знает, что я заору: „Да ты с ума сошла!“ и смастерю сам. Недавно ей понадобился столик».

«Сделал очень сложную плитку в коридоре, потому что жена такую в интернете увидела. Не за что, дорогая»

«Сделал жене лучшего друга свадебный подарок — шкатулку для драгоценностей в виде стопки книг»

«Сделал теще полку-шкафчик»

«Недавно увлекся ковкой и начал делать заколки для волос»

«Имелась у меня в хозяйстве детская кроватка. И выкинуть жалко, и по назначению уже не используешь: ребенок вырос»

«Моя девушка любит суши, поэтому я сделал ей в подарок на день рождения стальные палочки для еды»

«Своими руками сделал девушке подарок на Рождество — ящик для украшений»

«Решил сделать ремешок на часы для жены. Мысль такая была уже давно, потому что черный силиконовый ремешок вообще не смотрится на женской руке»

«Шкатулка для драгоценностей жены. Начал делать три года назад и наконец-то закончил»

«Летом увидел фотку в интернете с такой скамейкой. Понравилась, решил повторить. Вот что получилось!»

«Первый стол, который я сделал. Делал для жены, которая работает из дома. Фото „до“ и „после“»

«Горжусь этим рюкзачком, который только что закончил мастерить для дочки. Надеюсь он „продержится“ с ней до конца школы»

«Только что закончил стол для своего старшего сына. Ему почти 8 лет и он уже не один год мечтает о таком, после того как увидел его на канале у Ника Заметти»

Яркие и неповторимые вещи, сделанные с душой, обладают особым свойством — на них даже на фотографии просто смотреть приятно, не говоря уж о том, чтобы заполучить такое сокровище.

Внимание: в феврале 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.