Девушка, которая призналась, совсем даже не глупость сделала, сэкономит много времени.
12 интернет-знакомств, после которых хочется отложить телефон подальше
Интернет-знакомства стали частью повседневной жизни. Это удобно: не нужно никуда идти — можно сразу пообщаться и понять, твой ли человек. Многие счастливые пары сегодня начинали именно с переписки в приложениях или социальных сетях. Но, конечно, обратная сторона тоже есть: разочарование, усталость от бесконечных диалогов «в никуда», ощущение поверхностности. Онлайн-знакомства — это как быстрый доступ к огромному количеству людей, но и как поиск иголки в стоге сена.
- Познакомилась я как-то с молодым человеком в сети. Переписывались днями и ночами напролет, очень привязались друг к другу. Но в какой-то момент он начал «отдаляться», нехотя отвечал на сообщения и намного реже светился онлайн. А потом он признался в том, что все это время писал с фейка и скинул ссылку на себя настоящего. Оказался моим бывшим! Ему, видите ли, не хватало общения со мной, поэтому он прикинулся другим человеком и буквально влюбил меня в себя. Теперь не знаю, что делать, ведь чувства новые появились, но бывшего даже видеть тошно. © Карамель / VK
- Общалась по переписке с мужчиной больше года. Были очень теплые отношения, обоюдный флирт. И вот сделала большую глупость — призналась, что нравится не просто как друг. В ответ получила довольно откровенный ответ, что я не его женщина. Поблагодарила за откровенность, но на душе кошки скребут. Сама больше не напишу, он тоже замолчал. © Подслушано / Ideer
- Знакомлюсь с парнями в интернете. И во многих случаях я замечаю еще по переписке, что это явно «не мой типаж», и так им и говорю. В 80% случаев в ответ получаю оскорбления. Победил чувак, который прислал 12 коротких голосовых с разными проклятиями, пока я не успела его заблокировать. Возможно, мужчины думают, что «типаж» — это оскорбительное слово? © Подслушано / Ideer
- Познакомилась с парнем в интернете. Никогда не был женат, детей нет, 35 лет. В первой же переписке написал, что отбор на страничках вел по симпатичности и знаку зодиака, с овнами хорошо, мол, сходится. Сразу стало ясно, что навряд ли он найдет себе жену в ближайшее время. © Подслушано / Ideer
- У меня был матч с парнем в приложении для знакомств. Уведомления от приложения у меня были выключены, и я не заходила в приложение на выходные. Когда снова зашла, этот парень уже прислал кучу абсолютно неадекватных сообщений, в которых оскорблял меня, ведь я смэтчилась с ним и не ответила. К счастью, мне это показалось скорее забавным, и я просто отправила жалобу. © Zanki / Reddit
- Очень долго переписывалась с парнем из другого города. И вот настало время встречи — полное разочарование. Как будто два разных человека. Сразу сказала, что не хочу с ним продолжать общение и почему. На что он ответил: «Ах да, с тобой переписывалась моя лучшая подруга, а не я». Теперь все понятно. Карамель / VK
Когда от лица кавалера с дамой переписывается другой - это же классика жанра, ее еще Сирано начал)
- Не думала, что в моей жизни появится некий ухажер родом из деревни, но судьба подготовила мне и такой сюрприз! Познакомилась я с ним в интернете, на сайте знакомств, вроде неплохо общались, он быстро предложил встретиться, а я решила дать ему шанс. Приехала в центр, думала поведет в хорошее заведение, а он целый час водил меня вокруг главной площади и в деталях рассказывал, как ухаживать за хозяйством и содержать домашних животных. © Карамель / VK
- Однажды, много лет назад, переписывался с одной девушкой онлайн — отлично ладили, общение шло как по маслу. Но когда встретились вживую — ничего. Казалось, вот-вот перекати-поле покатится. После самых неловких 15 минут в моей жизни решили разойтись. © djdavies82 / Reddit
- Пять лет назад искала попутчиков для поездки на море — чтобы дешевле и веселее. Откликнулся парень из другого города, по фото — симпатичный, по переписке — умный и воспитанный. Встретились перед вылетом, и я сразу подумала, что это мужчина моей мечты. После отдыха еще несколько раз летали вместе, я уже мечтала о свадьбе, детях, даже рассматривала переезд и подыскивала вакансии. Все шло к серьезным отношениям, пока я не нашла профиль его мамы в социальных сетях — на фото он с женой и двумя детьми, счастливая семья. Так я и не уехала. Стоит все-таки почаще проверять паспорта. © Подслушано / Ideer
- Некоторое время назад познакомилась с мужчиной на просторах интернета, начали встречаться изредка. Все бы ничего, но он взрослый мужчина, а готов день и ночь сидеть в телефоне. Огромная куча разных приложений, подписок. И так целыми днями сидит в онлайне, то сам пишет, то ему пишут, то что-то читает. Так хотелось переименовать его в контактах на «Мужчина онлайн», но он остался теперь в прошлом и надобность эта отпала! © Подслушано / Ideer
- Общалась в интернете с парнем — каждый день созванивались, были видеозвонки, казалось, все серьезно. Он только расстался с девушкой, но сказал, что я ему понравилась, и пообещал приехать, даже дату назвал. Потом внезапно пропал, а в соцсетях появилась информация, что он помолвлен с бывшей. На звонок ответил, но тут же бросил трубку, позже написал, что женат и это все была игра — ему стало скучно. Его девушка сама написала мне и рассказала, что они все это время были вместе, а я далеко не первая, кого он обманывал. Все, что он говорил о себе, оказалось ложью. © Карамель / VK
- Познакомилась с парнем в интернете, общались почти два года. Через полгода он приехал ко мне в город — оказался совсем не тем, кем казался на фото, да еще и вонючим. Сразу заговорил о свадьбе и о том, что буду жить с ним и его родителями. Испугалась сильно, к счастью, он уехал на следующий день. Все чувства исчезли в один момент. © Подслушано / Ideer
Интернет-знакомства бывают непредсказуемы, как с приятным опытом, так и с не очень:
Комментарии
Познакомилась с парнем. Общались ДВА ГОДА!!! Через ПОЛГОДА он приехал!!!. Короче ясно баба звездит
Во времена моей юности много переписывалась с парнями в разных чатиках. Сделала однозначный вывод - если общение онлайн великолепное - в жизни будет совершенно не мой типаж. А с теми кто больше молчит, в реальности общение значительно приятнее 😁
Знакомая рассказала, что как-то общалась в сети с парнем, все было оживленно и непринужденно - общие темы, шутки, обсуждения.
Обменялись фото - тоже неплохо.
Через несколько месяцев решили встретиться - и она не понимала, что не так... человек вроде тот же, только немного худее, чем нна фото.
Но общение как-то совсем не шло. После пары встреч они оба решили не продолжать.
А потом он написал и под занавес сознался, что начальную переписку вел его брат-близнец, большой мастер эпистолярного жанра)