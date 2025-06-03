12 интернет-знакомств, после которых хочется отложить телефон подальше

Знакомая рассказала, что как-то общалась в сети с парнем, все было оживленно и непринужденно - общие темы, шутки, обсуждения.

Обменялись фото - тоже неплохо.

Через несколько месяцев решили встретиться - и она не понимала, что не так... человек вроде тот же, только немного худее, чем нна фото.

Но общение как-то совсем не шло. После пары встреч они оба решили не продолжать.

А потом он написал и под занавес сознался, что начальную переписку вел его брат-близнец, большой мастер эпистолярного жанра)