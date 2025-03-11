А лет с трёх была уверена, что Алексея рожу😂 Другие имена даже не рассматривались)) вот два года уже скоро исполнится, правда, пока блондин, а глаза карие))
16 человек рассказали, как пытались начать отношения онлайн и что из этого вышло
Тема онлайн-знакомств пока довольно новая, не проверенная десятилетиями опыта, поэтому не всегда все идет гладко. Порой встречаются странные чудики или откровенные негодяи. Впрочем, милых историй там тоже хватает. Иногда даже свадьбой дело может закончиться. Но даже если такой хеппи-энд не всегда происходит, то порой можно просто посмеяться над тем, что же получается, если познакомиться в интернете.
- Решила попробовать новое приложение для знакомств. Просидев несколько недель, я нашла отличного массажиста, нашла замечательно мастера по пирсинга и тату. Также познакомилась с начальником бригады, с которой уже почти заключили договор на ремонт квартиры. Благодаря этому приложению я нашла новую любимую кофейню, интересное арт-пространство, новую музыкальную группу, которая мне запала в душу. Единственное, чего не нашла, так это того, за чем я туда и пришла - мужчину. © Палата №6 / VK
- Я познакомилась с парнем в интернете. Сразу поняла, что он творческий, рисует, делает иллюстрации. Это и зацепило. Позвал меня увидеться, повел в галерею на какую-то выставку. Начал меня водить между картинами, интересоваться моим мнением. Но я не особо разбираюсь в творчестве, поэтому честно призналась, что картины выглядят странно, не купила бы домой точно. А потом подтянулись люди, стали подходить к нему, общаться, поздравлять. Оказалось, это была его выставка. Мы встречаемся уже год, но до сих пор он называет меня самым строгим критиком. © Карамель / VK
- Всю жизнь мечтала встретить высокого симпатичного брюнета с голубыми глазами по имени Алексей. 20 лет ждала. Плюнула на все, залезла на сайт знакомств, выбрала из всех Алексеев подходящего - 5 лет уже вместе. Чего я раньше не додумалась - даже не знаю. © Аноним3621982 / Ideer
- Почти год назад скачала приложение для знакомств чисто для прикола, модно же. Поставила установку, что знакомлюсь не для отношений, а просто поболтать. Как итог: нашла любимого и друзей на разных концах света. Эти друзья помогли со стажировкой за границей, а парню магистратуру в Азии нашли. © Подслушано / Ideer
- Создала фейковую страницу в социальной сети и поставила на аватарку красивую девушку. Познакомилась с одним парнем, общаемся уже два года. Он первый пишет мне каждый день, всегда со мной любезен, делает комплименты. У нас общие интересы, и я не представляю и дня без общения с ним. Да я люблю его! Но как я боюсь сказать ему правду, хоть и хочу этого... Что я вовсе не та девушка с моей аватарки. Что я выгляжу совсем иначе. Я не могу больше ему врать, но мне становится плохо от одной только мысли, что я могу потерять его. © Подслушано / Ideer
- Познакомилась на сайте знакомств с мужчиной. Общаемся уже 3 года. Живет далеко. Но за эти 3 года каждодневных переписок и разговоров по видео он стал самым близким и родным человеком на земле. Мы безумно любим друг друга и хотим перевести наши отношения в реальные. Он собирается приехать ко мне через неделю, но я не могу. Мне ужасно стыдно, ведь все фото я сильно обрабатывала, делая из себя чуть ли не модель, а в жизни я совершенно обычная девушка. © Подслушано / Ideer
- Познакомилась с парнем в приложении, договорились встретиться, сходить в парк, там проходил фестиваль огней. Я пришла, а парня все нет. Он сильно опаздывал, не знаю даже, почему я продолжала ждать. Когда он все же пришел, я уже злая была как черт. Он пытался шутить, но я даже внимания не обращаю, настолько все бесит. Увидела прогулочный поезд, который едет через парк и предложила поехать на нем, чтобы увидеть больше огней. А парень переспросил: "Хочешь поехать на поезде?" Я раздраженно отвечаю, мол, да хочу, зачем переспрашивать? Он покупает билеты, мы садимся. А он все бубнит: "Ну, хочешь поехать на поезде, поедем на поезде". И тут я понимаю, что я не заметила, что это детский поезд для 3-леток, который по крошечному кругу едет буквально пару минут. Я увидела этих детей в поезде, их родителей, которые стоят снаружи и наблюдают и вдруг расхохоталась так сильно, что аж слезы выступили. А парень просто сидел и смотрел на меня. © melanie_sec / Reddit
А разговоры по видео она как обрабатывала? Заячьи ушки или собачий нос пририсовывала?
- Со своим мужем я познакомилась на сайте знакомств, на который не заходила около года. Кто-то взломал мою анкету и отправлял спам всем подряд, просил денег, сменил фото на абсолютную противоположность меня, даже успел поучаствовать в фотоконкурсе! В итоге из-за постоянных уведомлений на электронную почту решила зайти на сайт и удалить анкету. Зашла, увидела этот беспредел, а также своего будущего мужа в сообщениях, очень понравилось его фото. Пообщались, объяснила ему ситуацию, в итоге женаты. © Подслушано / Ideer
- Познакомилась с парнем на сайте знакомств, казался идеальным: умный, красивый, успешный. Начали встречаться, все было как в кино. Но через пару месяцев он начал просить деньги из-за "временных трудностей". Сначала я помогла, потом снова. И так каждый месяц. В итоге поняла, что все его "временные трудности" - это образ жизни. Когда сказала, что больше не буду давать денег, он просто исчез. Теперь думаю, как я могла быть такой наивной. © Палата №6 / VK
- Больше года дружу с парнем по сети, так как живем мы в разных городах. Началось все на одном из сайтов знакомств, где я пряталась от одиночества. Познакомились, начали мило общаться, вспыхнула страсть. А потом это как-то все угасло и переросло в крепкую дружбу без флирта. Сегодня разговаривали по видео связи и он будто невзначай сказал, что теперь в отношениях. В этот момент у меня внутри будто что-то оборвалась, но виду я не подала. Теперь мне кажется, что из-за своей нерешительности я теряю лучшего человека... © Палата №6 / VK
- Недавно мой друг зарегистрировался на сайте знакомств. У него с девушками не очень получалось, поэтому он решил, что в сети будет познакомиться проще. Он переписывался с одной девушкой несколько недель. Я все время шутил, что, возможно, на фото не она, и на встречу придет кто-то другой. Они встретились, и на фото действительно была не она. На встречу пришла моя двоюродная сестра. © Палата №6 / VK
- Познакомилась с парнем онлайн, договорились встретиться. Я первой пришла в кафе, села за столик и вижу - мой спутник уже идет. Поздоровались, обняла его, начали болтать. А я еще думаю, почему же он так и продолжает стоять. Мы трещим дальше, и тут до меня доходит, что он не садится, потому что он официант! Видно, он решил, что мы знакомы. Я так смутилась, что решила подыграть. Когда пришел мой настоящий спутник, мы тоже обнялись. И в конце официант сказал: "Как было приятно тебя снова видеть!" © lizzle2001 / Reddit
Ох уж эти двоюродные сестры, у каждого третьего встречаются с лучшим другом.
Впрочем, если это действительно было хоть раз, парню повезло. Ведь его другу теперь не надо будкт мучительно долго отпрашиваться у любимой жены на "посидеть с друзьями", мол "мало ли какме у тебя дружбаны". А тут против кузена не попрешь. И лишний раз к сестрёнке "по родственному" заскочить можно, чтоб с дружбаном вечерком пятничного пива тяпнуть...
- Я очень плохо узнаю людей по фотографиям, поэтому встреча с кем-то через онлайн-знакомства может быть проблемой. Я договорилась о свидании в приложении, пришла туда пораньше и увидела парня, сидящего в одиночестве. Он был настолько похож, что я подошла и спросила, не Пол ли он. А он, видимо, не расслышал мои слова и подумал, что я спрашиваю, свободен ли стул рядом с ним, и сказал «да». Мы поболтали несколько минут, прежде чем он представился Питом, что меня окончательно сбило с толку. © hyperRed13 / Reddit
- Познакомилась с парнем в приложении. Пообщались, вроде приятный, договорились пойти на свидание. Сидим, пьем кофе, я рассказала про походы на природе, он - про любимые книги. Вроде все хорошо прошло, а время идет, парень не пишет. А спустя две недели объявился, написал сообщение: "Слушай, у тебя же есть опыт походника. Я собрался в горы, посмотри, как тебе маршрут". И я вроде знаю, что плохо мужчины на критику реагируют, но не смогла промолчать, сказала, что маршрут для новичка не пойдет, набирать воду в пути не получится. В общем, по камешкам разнесла весь его план. Ну что поделать, я разбираюсь, хотела помочь. А он, похоже, обиделся, совсем пропал.
Одно дело разнести план, и другое - подкорректировать. Не умеешь ты общаться
- Я познакомилась с парнем онлайн, пошли на свидание. Все прошло просто волшебно, на следующий день позвонила маме, рассказала, как все прошло. Она попросила прислать его фото, ну я и отправила его страницу в социальной сети, чтобы она взглянула. Через несколько дней у нас с парнем было второе свидание, на котором парень с широкой улыбкой вдруг спросил, не знаю ли я такую-то женщину. И называет имя моей мамы. Я говорю, что знаю, это мама моя. А он отвечает, что она добавила его в друзья. Конечно, случайно, она ужасно разбирается в технологиях. Я все объяснила, мы посмеялись. И, как ни странно, это его не отпугнуло. © lizzle2001 / Reddit
- Подруга как-то познакомилась с парнем в сети. Пообщались немного, ну и договорились встретиться. Она нарядилась, платье, каблуки - все, как полагается. Приезжает, а он стоит в сланцах и старых шортах. Идут, молчат. Подруга думает, зачем ввязалась? И тут парень говорит: "А слабо пойти расписаться?" Подружка офигела и что-то дернуло ее ответить: "Не слабо, давай". Подали заявление, отгуляли свадьбу. Казалось бы, рецепт катастрофы, но нет. Вместе уже больше 10 лет и абсолютно счастливы.
Онлайн знакомства набирают популярность, поэтому у многих людей появляются забавные истории о том, что же из этого получилось: