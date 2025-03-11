16 человек рассказали, как пытались начать отношения онлайн и что из этого вышло

Ох уж эти двоюродные сестры, у каждого третьего встречаются с лучшим другом.

Впрочем, если это действительно было хоть раз, парню повезло. Ведь его другу теперь не надо будкт мучительно долго отпрашиваться у любимой жены на "посидеть с друзьями", мол "мало ли какме у тебя дружбаны". А тут против кузена не попрешь. И лишний раз к сестрёнке "по родственному" заскочить можно, чтоб с дружбаном вечерком пятничного пива тяпнуть...