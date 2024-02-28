15+ человек, которые лучше бы переселились на другую планету, чем снова сделали ремонт в квартире

Каждый раз, когда встает вопрос ремонта, начинается настоящая эпопея: бесконечные походы по строительным магазинам, недобрые взгляды соседей из-за шума, постоянные ссоры с родственниками. А финансы — вообще отдельная тема, ведь кровно заработанные просто исчезают в какую-то бездонную яму.

Можно лишь позавидовать тем людям, у которых есть возможность возложить всю ответственность во время ремонта на плечи другого человека, а самому отправиться куда-нибудь отдыхать. А всем остальным приходится проходить квест, содержащий огонь, воду и медные трубы.