15+ человек, которые лучше бы переселились на другую планету, чем снова сделали ремонт в квартире
Каждый раз, когда встает вопрос ремонта, начинается настоящая эпопея: бесконечные походы по строительным магазинам, недобрые взгляды соседей из-за шума, постоянные ссоры с родственниками. А финансы — вообще отдельная тема, ведь кровно заработанные просто исчезают в какую-то бездонную яму.
- Соседи затеяли ремонт, а у меня маленький ребенок. Пришла к ним с тортом и запиской, где указано время, когда малявка спит днем. На следующий день: ребенок спит, и тут резко начали сверлить. Я пошла просить, а в ответ: «Твой ребенок — твои проблемы!» А потом оказалось, что они специально шумели в то время, которое я указала. Еще и при встрече в подъезде ерничали. Ну ничего, завтра муж приезжает, может, к нему прислушаются. © Подслушано / Ideer
- Делаю ремонт. Знакомые посоветовали мастера. Обратилась к нему, договорились. И вдруг в последний момент говорит, что цена будет практически вдвое больше. Я аж присела, а он объясняет: «Мда, вкус у вас не очень, конечно, а мне ведь потом с такими материалами работать будет неприятно. Да и в соцсети потом не выложишь фотки». Получается, что знакомые его эстетическому чувству угодили, а я рыльцем не вышла? Послала его далеко и надолго и нашла ремонтника попроще, без такого тонкого художественного вкуса.
- Мы купили квартиру с синим туалетом. Вся туалетная комната и унитаз были выкрашены. Ну подумали, что нам все равно ремонт делать, поэтому на первое время пойдет. А когда я решила отмыть унитаз и пол, с ужасом обнаружила, что краска потекла. Весь день я ругалась, отмывая этот синий ужас. © Ann Ness / ADME
- Делали ремонт. Договорились с мастером, что за неделю управится. В итоге месяца полтора мы не могли дождаться окончания ремонта. Оправданием мастера было: «Мне от вас уходить не хочется, вы так вкусно готовите!» © Ирош Султан
- Нашла сантехника Максима по отзывам, которые произвели на меня впечатление. Встретились, чтобы оценить стоимость работ. Выслушав пожелания, он заявил, что это будет некрасиво. Предложил поставить стиралку напротив унитаза. Я ответила, что тогда ноги просто не влезут и унитаз, возможно, тоже. Тогда он выдал: «Унитаз повернем на 45 °C, а машинку вы возьмете верхней загрузки». Я ответила, что так не хочу и не считаю это красивым и удобным. Трубы будет видно, а я этого не хочу. Закончилось все в итоге тем, что я, оказывается, ничего не понимаю, а он уже много лет работает и знает, как будет лучше.
Дальше наш диалог не складывался. Разошлись, договорившись встретиться в другой раз. Другого раза не состоялось. Интересно, он понял, почему? © Taitaneek / Pikabu
- Как же бесят наши соседи сверху! Когда они делали ремонт, то убрали с пола шумоизоляцию и тупо положили ламинат на наш потолок. И теперь у нас в квартире прекрасно слышен каждый их шаг и звук. И если это поначалу было забавно, то теперь до жути выбешивает. Уже спать невозможно. Сколько ни обращались всей семьей, ничего не меняется. © Подслушано / Ideer
- Мы с мужем убрали дверь в кухне. Мол, пищеблок маленький, прихожая тоже, а вдруг придут гости и придется стол выносить. На совесть убрали, даже намека на петли не оставили. Теперь беда: как рыбу пожарить, как изолировать кошек, если в кухне что-то вкусное стоит и маринуется. Хотя нас тогда старшие родственники предупреждали, что не надо так делать и дверь убирать. Но мы-то тогда, 10 лет назад, молодожены, обустраивающие свое гнездышко, умнее всех были. © Mariya Solovey / ADME
- Делаю ремонт в собственной квартире. Семья пытается помочь и дает непрошенные советы: «Зачем тебе студия? Как ты там детей растить будешь? Жуть какая — розовая плитка». Добил случай, когда я выбирала унитаз. Родственники выдали: «Он же небольшой! А вдруг к тебе в гости крупный человек придет. Ему же будет неудобно на таком сидеть». Будто отель строю, ей-богу. © Подслушано / Ideer
- Родители хотели сэкономить на ремонте и в очередной раз влетели в копеечку. Сначала сантехники как-то неправильно установили унитаз, и там теперь через раз возникают серьезные засоры. Потом другие рабочие в ванной закрыли все хлипкие трубы плиткой: мы затопили соседей и даже не знали об этом. Третьи зашили весь балкон сайдингом, из-за чего он стал меньше в два раза, и оставили кучу щелей, в которые то и дело заползают всякие насекомые. © Подслушано / Ideer
- Друг женился на прекраснейшей женщине. Съехав со съемной квартиры в свою ипотечную студийку, новая ячейка общества занялась ремонтом. Работы много, все выходные и вечера растворялись в строительной пыли. Проходит месяц после ремонта и девушка заявляет: «Обои не те выбрали, давай поменяем». Поспорили, но переклеили. Год жили спокойно, а потом снова: «Надоели старые обои, давай переклеивать!»
Ежегодное переклеивание обоев учащалось и уже достигло пика раз в 4-6 месяцев. Плохое настроение? Переклеить обои! Эмоциональное потрясение? Переклеить обои! Даже к психотерапевту сходили, тот предложил найти хобби и на худой конец ненадолго сменить обстановку. А правда же, очень давно не отдыхали, все обои клеили. Съездили в отпуск: свежий воздух, чистая вода, удаленность от суеты. Возвращаются домой, а она перед сном: «А помнишь, какие в отеле интересные обои были? Давай такие же купим?» Девушка хорошая, но друг всерьез задумывается о разводе. © SVIHOEB / Pikabu
- Я за то, чтобы красить стены. Обои сейчас неприлично дорогие. Конечно, в обоих случаях сначала придется подготовить стену со шпаклевкой и грунтовкой. А вот дальше я предлагаю задуматься: зачем использовать дорогие и недолговечные обои, которые начинают действовать вам на нервы примерно через год? Я предпочитаю время от времени менять дизайн. © Deepak Saria / Quora
- Моя знакомая примерно раз в полгода обои переклеивает. И еще мебель переставляет раз в квартал. Это реально здорово — и разрядка для психики, и картинка перед глазами меняется. Каждый раз удивляюсь, как она это делает сама, быстро и не разводя грязь. 2 дня и готово. А я вот стенку перекрасить никак не решаюсь. © Майка / ADME
- Мне кажется, что ванна нужна только для мытья детей или домашних животных. У меня почти нет знакомых, которые пользуются ей после достижения 10-летнего возраста. Производители делают эти ванны слишком короткими. Как я смогу расслабиться, если еле втискиваюсь туда и лежу с торчащими вверх коленями? © Commubot / Reddit
- Решили мы наклеить нашей бабушке новые обои. Живет она одна, возраст преклонный, ну кто ей еще поможет? Довольна она донельзя. Мы работаем, коридор обклеиваем. Через 5 минут слышим разговор по телефону: «А у меня новость. Скоро новые обои будут!» Это при том, что она нам только что заявила: «Никому не скажу про ремонт. Пусть будет сюрприз. Придут ко мне гости, а у меня новые обои. Вот удивятся!» © TheBlackPro / Pikabu
- Помню, как несколько десятков лет назад мы оклеили кухню, ванную и туалет клеенкой — импортной с веселыми рисунками. Как-то мы так ее удачно «посадили», что все отлично держалось. Через несколько лет мы ее целенькой содрали и еще на даче что-то оклеили. © Габриела / ADME
- Купили квартиру во вторичке. При просмотрах все было хорошо и пахло цветочками. Но потом хозяева вывезли ковры, мебель и аромалампы. И сразу добавили наш номер в черный список. Мы въехали и почувствовали чудовищный запах. Выяснилось, что от него ничего не помогает: ни специальные средства, ни смесь перекиси, соды и уксуса, ни заливка пола олифой или лаком, ни покраска эмалью. Сняли и вывезли полностью весь деревянный пол в квартире — мастер пилил и ругался, весь провонял. Положили ламинат. Потратили кучу денег, что в наши планы, конечно, не входило.
А потом под дверью появился виновник наших приключений — облезлый и худой кот. Соседи рассказали, что именно он жил и метил углы в этой квартире, а перед продажей старые хозяева вывезли его в лесополосу. С кота сняли клещей, откормили его, привили и рискнули оставить. Живет с нами третий год. Мимо лотка еще ни разу не промахнулся. © Подслушано / Ideer
- Теплый пол, особенно электрический, конечно, бьет по кошельку, но если вы оставите участки без него, вас может ожидать несколько неприятных сюрпризов. Мебель вы никогда переставить не сможете, а еще веселее, когда в местах, где нет прогрева, заводится плесень. Пишу это, основываясь на собственных ошибках. © Тамара Магиляс / ADME
- В защиту душевых кабин: ежели она, кабина, с глубоким поддоном — это мегауютно. Воды горячей напустишь, дверцы закроешь — красота! У меня всегда при купании была проблема — мерзли торчащие из воды мокрые плечи и верх спины. То и дело приходилось «нырять» по шейку, чтобы согреться — но тогда начинают мерзнуть торчащие из воды колени. Беда!
Теперь никаких проблем. Создаешь за закрытыми дверцами свой собственный микроклимат, можно даже что-то типа бани устроить. И водой можно брызгаться, сколько душеньке угодно. И душевой лейкой размахивать, не боясь всю ванную затопить. Ни за что не променяю на обычную ванну. © Альтамура / ADME
Можно лишь позавидовать тем людям, у которых есть возможность возложить всю ответственность во время ремонта на плечи другого человека, а самому отправиться куда-нибудь отдыхать. А всем остальным приходится проходить квест, содержащий огонь, воду и медные трубы.
Комментарии
Ну как бы вот с ребенком — соседи, которые назло делают ремонт во время сна, конечно, гадкие люди, но блин, 1) совсем мелкие дети спят несколько раз в день 2) все дети спят в разное время 3) обычно в окружении квартиры в многоквартирном доме не один ребенок. Если ремонт нарушает законодательно принятые нормы тишины — это одно дело, а подстраиваться подо всех детей рядом это совсем другое. Опять-таки, если ремонт делается в правовых рамках, мне кажется, родители сами должны решать эту проблему — адаптировать сон под промежуток тишины, с маленьким ребенком, который спит в коляске уходить на прогулку или договариваться с теми, кто делает ремонт и оплачивать простой бригады, если уж так критична тишина вне часов тишины.
Я вот только заметила - старую версию сайта вернули , что ли