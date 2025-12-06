20 историй о том, как простое собеседование превратилось в целый квест
Собеседование — казалось бы, обычная формальность перед новой работой. Но иногда оно превращается в настоящее приключение: неожиданные вопросы, странные тесты и абсурдные ситуации, от которых волосы встают дыбом. В этой подборке вы увидите как раз такие истории!
- Я год как руководитель отдела. После недавнего корпоратива пришлось проводить собеседование. Я была уставшей, голова раскалывалась, но старалась не подавать виду, хотя это было сложно. Кандидат вел себя скованно, смущался, избегал зрительного контакта, смотрел в пол или на свои руки, говорил неуверенно, мямлил. Провожая его, я подумала: «Вот же размазня!» Но потом, когда я вернулась в кабинет, то увидела в зеркале, что у меня из-под пиджака торчит бретелька топика, а под ней кружевной лифчик. И это я была в таком виде все это время? Что он мог обо мне подумать? И о компании, где так встречают на собеседовании? Тогда то стало понятно, че мужик себя так вел, но уже было поздно. © Рабочие истории / VK
- Я как-то пробился через три раунда собеседований и два этапа практических тестов в одной из крупнейших компаний по управлению данными, дошел до финального интервью с региональным вице-президентом... и только тогда мы выяснили, что все это время я проходил собеседование вообще на другую должность. © Hammand / Reddit
- У меня было собеседование, которое проводил сам генеральный директор. В процессе мы поняли, что оба писали магистерскую диссертацию у одного и того же научрука. Интервью на этом фактически закончилось — мы еще час болтали, вспоминая его легендарную рассеянность. В итоге я ушел и с оффером, и с зарплатой выше той, на которую вообще рассчитывал. © Unknown author / Reddit
- Пришлось мне как-то замещать шефа и проводить собеседование. Заходит с виду милая девушка. Я ей по стандарту рассказываю про нашу компанию, говорю, что мы тут как семья, можно чувствовать себя как дома, спрашивать обо всем. И тут, как только услышала об этом, берет и снимает эти свои несчастные каблуки, и закидывает ногу на ногу. Я, естественно, сижу в полном ступоре и выдавливаю: «Извините, что это такое?» А она мне: «Ну вы же сами сказали, что мы как семья! Я час к вам ехала, ноги болят, что мне, мучиться теперь?»
- Прихожу на собеседование в небольшую фирму. Проводит собственник лично. Первый вопрос: «Почему вы хотите работать в нашей компании?» А я, ничуть не стесняясь, отвечаю: «А с чего вы взяли, что я хочу работать в вашей компании? Я пришел как раз узнать о вас, чтобы принять решение, хочу ли». У него аж глаза округлились. Видать, думает, что если деньги платит, значит, все сразу хотят, невзирая ни на что. © a.bukhonok
- Прошел собеседование в магазине в торговом центре, где я уже работал три месяца, а потом перевелся в другой филиал и отработал там минимум год. Я знал эту работу вдоль и поперек, мне даже обучение не нужно было. К тому же мог выходить хоть каждый день. А мне говорят: «Вы нам не подходите». И я сижу такой: чего? Что им вообще надо было? © B2utyyo / Reddit
- Мне было 21, я еще только начинала карьеру. Собеседование проводили хозяин небольшой семейной компании и его жена. Сначала были стандартные вопросы, а потом хозяин начал спрашивать, есть ли у меня партнер, живем ли мы вместе и так далее. Потом сделал паузу и сказал: «Я знаю, что этого спрашивать нельзя, но спрошу. Какие у тебя планы на пять лет? Будешь ли ты рожать детей? Мне нужно учитывать это, если ты собираешься забеременеть». По жене было видно, что она в ужасе, как и я. В итоге мне предложили работу, но я отказалась. © Crossing-TheRubicon / Reddit
- На собеседовании меня спросили, сколько я плачу за аренду в месяц — я, молодая и наивная, назвала сумму. В ответ слышу: «Меня это беспокоит, потому что базовая зарплата на этой должности покрывает твою аренду, так что у тебя не будет стимула продавать продукт». Типа, ЧТО? Я устроилась на другую работу, но потом мне еще звонили несколько раз, оставляли сообщения вроде: «Мы пытались дать тебе шанс», как будто делали мне одолжение. © Unknown author / Reddit
- Пришла на собеседование в компанию мечты. По взгляду начальницы сразу поняла, что не понравилась ей. Тут залетает парень, видит меня и говорит: «Какие люди! Привет!» Я его не знала, но поздоровалась. Начальница подозрительно глянула на нас и вдруг как выдала: «Ты ее знаешь? Отлично, буду считать за рекомендацию. Приходите в понедельник на стажировку!» Когда я вышла, парень стоял и ждал, начал задавать вопросы. Я сказала, что его не знаю, и спросила, за кого он меня принял. Оказалось, за мою старшую сестру — он ее одногруппник. Мы с сестрой очень похожи, многие нас путают, но так удачно — впервые.. © Рабочие истории / VK
- Я пришел на собеседование в магазин инструментов — обычная работа в офисе, и в объявлении это было четко указано. Оказалось, такой должности вообще не существует. Это была фальшивая вакансия, чтобы на интервью уговорить человека согласиться на другую работу с ужасным графиком. Сначала подумал, что это ошибка, такое бывает. Но когда я указал им на несоответствие, они даже не признали его, а на следующий день в письме грубо отозвали предложение и написали, что мне стоит подумать, хочу ли я вообще работать где-либо, прежде чем отправлять резюме. © Yab0iFiddlesticks / Reddit
- Я пришел на собеседование к старшему директору банка на позицию исследователя данных. Мое резюме было длинным, с большим количеством информации. Директор опоздал на пять минут и пригласил меня прямо в свой офис, после чего сразу сказал: «Твое резюме слишком длинное, я его не читал. Почему ты считаешь, что подходишь нам?» Я ответил: «Если вы даже не читали резюме, зачем я здесь?» Он попросил рассказать о себе, я повторил, что вся информация есть в резюме. В итоге услышал: «Интервью окончено». Я встал и ушел.
Позже рекрутер сообщил, что я прошел в следующий раунд. На мои слова о том, что весь процесс был жутко непрофессиональным, он сказал, что это была проверка. Короче, я отказался. © Kthak_Back / Reddit
- Как-то было у меня собеседование. Сначала интервьюер молча читал что-то на компьютере, потом пролистывал мое резюме — к слову, оно было у него уже несколько дней. Наконец он посмотрел на меня и сказал: «Честно говоря, я не понимаю, зачем вы подали резюме, у вас нет ни одного навыков, которые я ищу». Сразу стало понятно, что он пытается показать свою власть и занизить зарплату. В ответ я спокойно сказала: «Тогда не понимаю, зачем вы тратите мое время», встала и пошла к двери. Он что-то пробурчал вроде: «Подождите, давайте поговорим», а я сказала, что не заинтересована работать у него. © ***BunBun / Reddit
- Третье и последнее собеседование в одной IT-компании. Первые два прошли отлично, мне сказали, что это формальность — меня хотят взять. Собеседование с руководителем началось нормально: сходили за кофе, немного поболтали. Вернулись в офис, сели. Он посмотрел мое резюме и сказал: «Здесь написано, что вы хотите такую-то зарплату». Я подтвердил и объяснил, что это рыночная ставка для моих навыков и опыта. Он посмотрел и заявил: «Я не думаю, что вы заслуживаете такую сумму». Я быстро собрал вещи и ушел. А через год компания обанкротилась — так что можно сказать, что мне повезло. © weirdkid71 / Reddit
- Была на собеседовании. Мне отказали, потому что я студентка и очень молода, и мне будет тяжело выдержать стресс и напряжение. Я разозлилась и с криками: «Да вы знаете, что такое сессия? Что такое зачеты, курсовые, экзамены? Попробуйте пережить это все, сделать за короткий срок и сдать вовремя, да при этом еще и спать по 4 часа в сутки, питаясь как таракан! И после этого я не стрессоустойчива?!» В тот же день мне позвонили и предложили должность, еще выше той, на которую я претендовала. Сегодня у меня первый рабочий день. © Не все поймут / VK
- Я проходила второе телефонное собеседование на должность, для которой подходила идеально. Минут через десять после начала мне прилетает письмо от самого интервьюера: «Мы выбрали другого кандидата». И при этом он продолжает задавать вопросы, будто ничего не произошло — видимо, хотел закрыть процесс по правилам. Ну раз уж они решили потратить мое время, я тоже не осталась в долгу. Задала штук десять уточняющих вопросов, растянула разговор больше чем на час — пусть тоже почувствуют, как это приятно. © Unknown author / Reddit
- История о лучшем собеседовании. Я девять месяцев не программировал. И вот, за день до интервью, успел посмотреть в интернете ответ только на один вопрос. И угадайте что? Единственный технический вопрос на собеседовании оказался ровно тем, который я повторил. В итоге работаю в компании уже десятый год. © JVM_ / Reddit
- Как-то был на собеседовании, началось все нормально, но очень быстро начались какие-то бесконечные вопросы по языку программирования, которым я почти не владел, вместо того, в котором я реально разбирался. В итоге, конечно, провалил интервью.
Потом звонит друг, который там работал, спрашивает, как прошло. Я объясняю ситуацию. И тут оказалось, что меня вообще записали не на ту позицию. Потому и вопросы были странные. Провели короткое повторное собеседование — и взяли на работу. © couchwarmer / Reddit
- Знакомство с будущим начальством прошло при весьма странных обстоятельствах. Я тогда был на втором собеседовании, пил кофе с HR, она сказала, что еще минут 10 и придет начальник. Ну я решил зря не терять время и сходить в уборную. Сижу себе, думаю о своем, как вдруг резко открывается дверь и забегает какой-то мужик в мою кабинку. Я от страха чуть не умер там! Он сам покраснел, извинился, я еще подождал специально, чтобы он наверняка ушел из уборной, но нет же... Встретились возле умывальника, с красными рожами моем руки, неловко молчим, а тут он говорит, протягивая мне руку: «Вы, наверное, Алексей? Я Дмитрий Сергеевич, ваш начальник». С того самого рукопожатия возле умывальника я жутко краснею, когда вижу своего начальника. © Не все поймут / VK
Серьезно? Прийти на интервью, а заодно и отбомбиться? Сфинктеры нервные или самоконтроль ослабленный? Похоже, что никакого понятия об этикете для таких ситуаций, либо простота по принципу "а чо такого?"
- Мне на собеседовании задавали стандартные вопросы, один из них был: «Какие у вас сильные стороны?» Мой ответ: «Я ленивая». Пояснила, что это значит: чтобы тратить как можно меньше усилий, я делаю работу по инструкции правильно с первого раза. Так не приходится потом исправлять свои ошибки и терять время впустую. И это сработало! Вот уже пять лет работаю в этой компании. © PowerSkunk92 / Reddit
- Много лет назад я устраивался рабочим на стройку жилого комплекса. Разговор с работодателем зашел о лодках, и я сказал: «Погодите минутку». Достал из машины фото лодки, которую сфотографировал, и сказал, что это самая крутая лодка, которую я видел, и рассказал, где ее увидел. Он сказал: «Да, отличная лодка, у меня она уже много лет, обожаю ее». Ну и понятно, меня тут же взяли на работу. © Bubbaganewsh / Reddit
Главное на собеседовании — сохранять самообладание и чувство юмора, тогда даже самый странный процесс не выбьет из колеи. Если вам интересно узнать о по-настоящему стрессовых рабочих интервью, советуем заглянуть в эту подборку.
Комментарии
Да уж на западе и не такое встретишь. Хорошо что в России этого нет.