20 историй о том, как простое собеседование превратилось в целый квест

Собеседование — казалось бы, обычная формальность перед новой работой. Но иногда оно превращается в настоящее приключение: неожиданные вопросы, странные тесты и абсурдные ситуации, от которых волосы встают дыбом. В этой подборке вы увидите как раз такие истории!