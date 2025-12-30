Просто рандомным жителям? странно, конечно, но кто я такая, чтобы решать, кому как тратить его деньги, получая удовольствие
16 историй с корпоратива, которые мы будем пересказывать даже на пенсии
Истории
23 минуты назад
Корпоративы часто становятся источником самых ярких и теплых воспоминаний. В этот волшебный вечер строгий дресс-код сменяется карнавальными костюмами, а суровое начальство вдруг начинает раздавать премии и исполнять заветные мечты сотрудников. Именно в такой непринужденной атмосфере скромные коллеги превращаются в настоящих звезд сцены, а случайные курьезы становятся добрыми легендами всего коллектива.
- Пошли на корпоратив в караоке. Пели все, кроме новенькой секретарши. Уговорили. Она как дала жару! Шефу глазки строит, про любовь поет. Утром шеф вызывает ее. Вышла довольная и говорит: «Я увольняюсь!» Офис на уши встал, и тут директор как выдаст: «Да, можете поздравить коллегу, она меняет специализацию. Уходит в соседний отдел, они там как раз ищут артиста для мероприятий». Вот так на корпоративе неожиданно выяснилось, что у нее талант. Потом поделилась с нами, что давно думала пением заняться, все-таки за плечами музыкальная школа, но все не решалась. Иногда прибегает с нами в перерыве чай попить, рассказывает, как ей на новом месте нравится.
- Был на работе корпоратив. Сделала высокую прическу с двумя локонами у лица и нарядилась — просто королева бала. В перерыве решила удалить остатки еды между зубов, но зубной нити не было. В отчаянии я заперлась на кухне, вырвала несколько волосков из прически и начала чистить. Но кто же знал, что часть коллег в это время были на балконе и все видели. Но они даже обрадовались, ведь кто-то их случайно закрыл там. © Подслушано / Ideer
- Однажды устроили с коллегами небольшой шашлычный корпоратив на природе. С мясом не рассчитали — шашлыков было наготовлено столько, что все наелись, и осталось еще столько же. Домой забирать никто не стал, и мы с приятелем вернулись в город и просто отдали царскую порцию шашлыков каким-то мужикам. Видели бы вы их лица! Они долго не могли поверить, что такое в жизни бывает. © Подслушано / Ideer
- На корпоративе начали спрашивать о достижениях в уходящем году. У кого-то сын родился, кого-то повысили. Дошла очередь до меня, сказал: «Кубик Рубика собрал». Ведущий такой: «А в профессиональном плане?» Ну я и парировал, мол, собрал его на работе. Высшее общество филиала рты пооткрывали, непосредственный руководитель тоже, все остальные 293 человека ржут. Я до сих пор работаю, если что. © deres / Pikabu
- Вот уже пять лет хожу с волосами как у Мальвины — выкрасила свои кудри в сине-голубой цвет. На прошлой работе увидели меня с такой прической и «попросили уйти в отпуск для поиска новой работы». Вызов принят. Купила качественный парик длинноволосой блондинки и помчалась по собеседованиям. В итоге уже почти пять лет никаких претензий, периодически меняю парики. А на корпоратив по случаю Нового года не заморачиваюсь над костюмом, а просто выхожу всегда Мальвиной, только каждый год в разных платьях. На второй год заместитель директора был Артемоном, а секретарша — Арлекином. Теперь каждый Новый год у меня словно сказка. © Подслушано / Ideer
- На новогоднем корпоративе директор сказал: «Вы упорно потрудились, а финотдел неплохо сэкономил. Половину этой экономии разделим поровну между вами». Заглядываем в телефоны в надежде увидеть смс о зачислении денег и тут, одновременно с этим действительно всем прилетают смс из банка. На счет зачислилась премия и три зарплаты (не оклады, а именно зарплаты). Не знаю, совпало так или нет, что деньги пришли всем минута в минуту, но это было одно из лучших рабочих воспоминаний в жизни. © AlexLesley / Pikabu
- В прошлом году у нас HR была в декретном отпуске, поэтому заниматься организацией корпоратива к Новому году было некому. В итоге я выбила деньги на новогодний стол, около 10 тыс. Потом вместе с коллегами мы распределили, кто и что будет готовить, ведь продукты я тоже закупила. С генеральным согласовали подарки сотрудникам от компании и проведение Тайного Санты. Отмечали в офисе, нас было человек 20, стол ломился от вкусной еды, было весело и по-домашнему. Класс! © hyperboloid1 / Pikabu
- Мне нравятся наши «корпоративы». Ведь мы упаковываем подарки для тех, кого даже не знаем. А потом перед самым праздником ездим по домам, оставляем эти подарки и просто уезжаем. Мы делаем так уже много-много лет. Даже мои дети, которых жизнь разбросала по всей стране, приезжают, чтобы помогать мне. Они говорят, что это лучшая часть праздника. © Flimsy-Attention-722 / Reddit
- Директор созвал всех в переговорной и выдает: «Будет корпоратив. Каждому даю конверт с заданием. Совещание окончено!» Все переглянулись, мол, какая-то фигня намечается. Говорю коллеге: «Наверно хочет, чтобы мы в костюмы нарядились». Открываю конверт, а там 20 тыс. и записка: «Вам необходимо купить то, что сами захотите. С наступающим!» Такого поворота событий я не ожидал. Да никто не ожидал, ведь у каждого было такое же «задание», а директор никогда раньше щедростью не отличался.
- Новогодний корпоратив. Все жду апофеоза, а им должен был стать огромный торт, из которого под музыку появляется Снегурочка. Под бурные аплодисменты двое охранников вкатывают в зал огромный торт. Все замирают! И тут из торта раздается голос электрика: «Куда вы меня катите? Я еще ничего не подключил!» © Cool story / VK
- Однажды меня попросили нарядиться Сантой на корпоративе. Я согласился. В день мероприятия я сделал вид, что мне нужно выйти позвонить. Я быстро переоделся в костюм и вернулся с громким криком: «Хо-хо-хо». Потом я раздал всем подарки и начал фотографироваться с коллегами. В итоге я сказал, что мне нужно уходить, а мои сани припаркованы у входа. Потом переоделся обратно и снова вернулся на праздник. И знаете что? Многие начали меня жалеть за то, что я пропустил все самое интересное, ведь приходил Санта и дарил подарки. Я подумал, что надо мной просто смеются, но даже те люди, с которыми я только что фотографировался, уверяли, что я все пропустил. А ведь взрослые люди. В итоге весь оставшийся вечер все обсуждали таинственного Санту, а я не переставал удивляться их наивности. © RonsterTM / Reddit
- Пошли с коллегами на импровизированный корпоратив. Четыре девицы, которые в офисе нормально себя всегда вели, начали танцевать на столах и заигрывать с мужиками. Прикол в том, что трое из этих дам были замужем, а у четвертой был парень. Теперь с этими девочками-коллегами мне общаться неприятно. А еще один скучный коллега, с которым мы ругались по рабочим вопросам, оказался нормальным парнем. © Подслушано / Ideer
- Наша главбух лишней копейки не даст, не улыбнется. Подходит ко мне на новогоднем корпоративе, сует конверт в руки: «Открой дома. Никому ни слова!» Я испугался. Может накосячил в отчетах? Прихожу домой, трясущимися руками вскрываю конверт, а там подарочный сертификат в магазин игрушек и записка: «Я слышала, твой сын давно хотел тот конструктор, а премию мы задержали. Купи ему от меня, только тссс, я же злая тетка». Я чуть не расплакался.
- В детстве я обожала петь, но со временем забросила это увлечение из-за учебы и работы. На корпоративе нашей компании коллеги уговорили меня спеть караоке. Я долго сопротивлялась, но, в конце концов, согласилась. И знаете что? Тот факт, что дома я продолжала петь и не забросила это дело, был не зря. Ведь мой номер вызвал бурю аплодисментов и похвалы! Я сама не ожидала, но людям очень даже зашло! Коллеги были в восторге и предложили мне выступить на следующем корпоративе. Этот случай вдохновил меня записаться в вокальную студию и начать заниматься пением снова. Я нашла в этом огромное удовольствие и теперь пою не только для себя, но и для своих друзей и коллег. А еще даже думаю попробовать походить по кафешкам и предложить там свои услуги. Я очень счастлива сейчас! © Палата № 6 / VK
- Я работала в театре. Однажды 8 Марта весь балет собрался в офисе, накрыли стол. Балерины решили, что своих партнеров не стоит подпускать к еде, пока те не ответят на все вопросы викторины. А главный бухгалтер, мудрая женщина, громко заявила: «Мальчики, у молодых женщин к вам одни вопросы. А у меня для вас есть ответы». И тут она открыла кошелек и раздала им по тысяче. Девочки раскрыли рты: «Ирина Павловна, это же наш праздник!» А она им в ответ: «Вот именно, это мой праздник! Поэтому что хочу, то и делаю!» После этого начался долгожданный банкет. © vasilisaPRO / Pikabu
- На корпоративе шеф ходил чернее тучи. Он встал и сказал: «Год был тяжелым. Макарова, Киселев, Смирнов, зайдите ко мне в кабинет». В зале тишина, кусок в горло не лезет. Ну все, увольнения. Через 5 минут дверь открывается и мы ахаем. Ведь оттуда вышли наши «уволенные» с сияющими лицами и с огромными подарочными коробками. Оказалось, наш босс решил отправить их в отпуск за счет фирмы как лучших сотрудников, а «попрощаться» имел в виду — на две недели, пока они будут греться на море. А мы выдохнули и пошли есть торт.
Корпоратив — это не просто галочка в календаре, а маленькая жизнь, полная смеха, открытий и человеческого тепла. Ведь даже спустя много лет мы будем с улыбкой вспоминать не квартальные отчеты, а тот самый танец бухгалтера или внезапную щедрость шефа.
А какая история с ваших корпоративов заслуживает того, чтобы о ней узнал весь интернет?
