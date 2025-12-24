18 историй о дружбе между мужчинами и женщинами, которая бывает ой какой разной
Дружба между мужчиной и женщиной бывает разной — тихой и яркой, долгой и мимолетной. Иногда она рождается из случайной помощи, иногда из общего пути. Она может быть без единого намека на романтику, но с доверием и теплом. Эти истории — о том, как по-разному дружба умеет поддерживать и менять людей.
- Есть у меня хороший, верный друг. И тут однажды он звонит, весь такой растерянный: «Ты дома? Сейчас приду». Я думаю, случилось что-то, может, с девушкой расстался? Тут стучится. Открываю дверь, а он стоит мокрый с ног до головы и выдает: «Сегодня год, как мы с Анной встречаемся, а я забыл! Сейчас должен к ней зайти, а подарок не купил. Можешь что-то отдать из своих вещей? Я куплю потом точно такое же!» Я, конечно, своего друга в беде не оставила, отдала ему кошелек, который недавно себе купила. Вот так я спасла его отношения, пока он сам спасался от дождя!
- Мы познакомились случайно: она чинила велосипед во дворе, я помог. Потом была дружба безо всяких романтических намеков. И вот ее свадьба, я приглашен, волнуюсь больше жениха. Стоим все в ЗАГСе, ждем своей очереди. Она вдруг подходит ко мне и вручает конверт, а в нем ключ и записка: «Это отцовский гараж. Он пустует. Занимай и открывай там мастерскую по ремонту велосипедов». Я понял, что она верила в меня больше, чем я сам.
- Часто пишут, что дружба между мужчиной и женщиной невозможна. А у меня есть пример, доказывающий обратное. В универе есть компания: четыре парня и четыре девушки. У каждого из них есть партнеры (не из их компании). На четвертом курсе они практически одновременно съехали от родителей на съемные квартиры и стали помогать друг другу с переездом и ремонтом. © Палата № 6 / VK
- Есть пара друзей-мужчин, с которыми у меня настоящая дружба безо всяких подтекстов. Но в большинстве случаев, с которыми я сталкивалась в жизни, в паре друзей мужчина-женщина кто-то кому-то нравится больше, чем друг. © Море Дождей / ADME
- У мужа есть и друзья, и подруги. И у меня есть друзья мужского пола. Мы никогда не проверяли телефоны друг друга, я считаю, это крайняя степень неуважения — лезть в личное пространство. Муж — не моя собственность, как и я не его. И да, мир действительно слишком многогранен, чтобы крутить его вокруг одного человека. © Anastasia Ananieva / VK
- Мой лучший друг на работе — женатый мужчина. Мы дружим уже более 4 лет и наши отношения абсолютно платонические. Я помолвлена с мужчиной моей мечты, и мы с женихом были на свадьбе у друга. У меня также есть еще один друг, с которым я познакомилась на форуме автомобильного клуба. Я побывала на его мальчишнике и свадьбе. Он никогда не пытался завязать со мной отношения, и мы в основном просто вместе работали над машинами, это было здорово. © murphSTi / Reddit
- Мы живем неподалеку и проводим много времени вместе, поэтому большинство людей считают нас парой. Мы смеемся над этим, но мне все равно кажется странным, что многие сразу делают такой вывод. © ****ing_hurtstone / Reddit
- У меня много близких друзей противоположного пола, и дело не в каких-либо личных границах. Просто нет интереса друг к другу, но мы наслаждаемся общением как личности. © ******face6000 / Reddit
- Я сходила на 5-6 свиданий с парнем, которого знаю много лет. Вчера он написал мне: «Мне очень нравится проводить с тобой время. Я знаю, что мы не пара, но вижу, что мы можем стать отличными друзьями». Сегодня он пригласил меня на обед и рассказал о свидании, которое у него было вчера вечером. © funny-chubby-awesome / Reddit
- На мой взгляд, очень редко можно встретить настоящую дружбу без каких-либо чувств с обеих сторон. Обычно в какой-то момент у кого-то появляются чувства, или же человек начинает об этом думать. © DueOccasion2778 / Reddit
- Я была влюблена в своего лучшего друга три года. Мы все делали вместе. Ходили в кино, смотрели сериалы по вечерам, ходили в походы и так далее. Он даже заходил ко мне на работу поговорить. Мы дарили друг другу подарки, и все думали, что мы встречаемся. Он даже поощрял эти слухи, когда мы появлялись на публике. Но ничего из этого не вышло. Он начал встречаться с другой, и я почувствовала, что мне нужно быть откровеннее. Я сказала ему, что люблю, и он не разговаривал со мной целый год. В сентябре он женился. Сейчас я помолвлена, так что, думаю, в итоге все сложилось как нельзя лучше. © Unknown author / Reddit
- С первого курса дружу с девушкой. Прошло уже 6 лет, она вышла замуж, я женился. Дружим семьями. © Andreї Sinitsyne / VK
- В колледже я была безумно влюблена в своего друга. Несколько раз приглашала его к себе, ничего из этого не вышло, и я думала, что он просто не понял намеков. Пару лет спустя я призналась ему во всем, а он выдал, что все знал с самого начала и ловко избегал моих ухаживаний. © elyouseewhy / Reddit
- Я — мужчина, у меня несколько близких подруг, и я не испытываю к ним никаких романтических чувств. Это работает в обе стороны. Единственное, что иногда может пострадать в таких ситуациях, это ваши отношения с другими людьми, с которыми вы пытаетесь встречаться. Но даже тогда это можно решить, познакомив свою вторую половинку с подругой. © Blastspark01 / Reddit
- Мы были друзьями. Однажды я пришла к нему домой на день рождения. Дверь была приоткрыта, вошла его собака и рыкнула на меня. Неделю спустя я спросила его, хочет ли он встречаться со мной. Он ответил: «Мы не можем встречаться. Моя собака тебя не любит. Надеюсь, мы сможем остаться друзьями». Вот так собака отправила меня во френдзону. © unicornshiznett_lol / Reddit
Ну и хорошо, не нужно строить отношения с парнем, для которого собака важнее девушки.
- Я безумно влюблена в одного парня. Он оплачивает мои обеды, однажды приготовил мне ужин, предложил познакомиться с моими родителями. Звучит неплохо, правда? На прошлой неделе мы были в кафе с друзьями, он сказал: «Да, она — лучшая подруга на свете!» — и попытался дать мне «пять». Я стала свидетельницей своего собственного момента френдзоны. © pay4******** / Reddit
- Я познакомилась с ним через бывшего парня на втором курсе колледжа. Мы очень сблизились, и я познакомила его со своей лучшей подругой. Они встречались несколько раз, но ничего не вышло. На последнем курсе мы тайно начали встречаться и с тех пор вместе. Я очень счастлива! © eatmyrobot / Reddit
- Мы «познакомились», когда нам было по 6 месяцев, потому что наши родители дружили. Потом мы стали очень хорошими друзьями, но у него была девушка, а у меня парень. В итоге каждый расстался со своей половинкой, и вот мы вместе уже почти 3 года и безумно влюблены друг в друга. © kindapreppyveg / Reddit
Еще больше историй о том, чем закончились мимолетные знакомства, вы найдете здесь:
Комментарии
Всякое в жизни случается, но что неизменно, так то, что нетакуси бесят. Неужели в вашей жизни ни нет ничего, чем можно гордится и о чем рассказать, что надо хоть что-то высосать и подать как вау?
А вообще, странные люди: говорят, что дружба возможна, но рано или поздно... Будто все дружбы в мире длятся до конца жизни. Так что дружба может быть и встречается часто. Просто не факт, что продлится долго. Но если цепляется к этому факту, то дружбы в принципе практически нет.