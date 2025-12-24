18 историй о дружбе между мужчинами и женщинами, которая бывает ой какой разной

А вообще, странные люди: говорят, что дружба возможна, но рано или поздно... Будто все дружбы в мире длятся до конца жизни. Так что дружба может быть и встречается часто. Просто не факт, что продлится долго. Но если цепляется к этому факту, то дружбы в принципе практически нет.