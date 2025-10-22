16 историй о соседях, без которых жизнь была бы чересчур спокойной
Трудно найти человека, которому не знакомо чувство, когда первое, что ты слышишь утром, — это звук дрели заботливого соседа. Который дождался положенных девяти утра, но в воскресенье... Уют и покой в собственном доме во многом зависят от тех, кто живет за стеной или на следующем этаже. Мы собрали несколько историй реальных людей, которые только доказывают, что соседи ни за что не дадут нам заскучать.
- Сдаем квартиру. Соседка — тот еще фрукт. Может прийти ночью, мол, люди стучат ложками по тарелкам. Сейчас мы делаем ремонт, и квартира пустует. Так соседка пришла за номером предыдущих жильцов. Спросили: «Зачем вам?» А она отморозила: «Я с ними не успела договорить». © Mommdarinka
- Переехала. Как-то разговорились с соседкой, вдруг она стала своего сына нахваливать, намеки кидать. Я сделала вид, что ничего не поняла, и распрощалась. Наутро — стук в дверь. Они с букетом: «А мы свататься!» Я в шоке, и тут соседка, увидев мою реакцию, выдает: «Ну как мы выглядим? Отдадут нам невесту? Они недолго встречаются, но сын уверен. Поедем сейчас спрашивать разрешения родителей». Сын, кажется, выглядел не менее удивленным, чем я. Немного придя в себя, я пожелала им удачи. Не знаю, что это было и чем закончилось, но с тех пор соседка меня больше не беспокоила.
- В соседней квартире жила женщина, у которой была целая куча кошек. Мы часто делали для нее что-нибудь по-соседски (помогали ей носить продукты и так далее), и она говорила что-то вроде: «Я только что рассказывала Ричарду, какие вы добрые». Мы предположили, что Ричард — это кот, потому что соседка сказала нам, что живет одна. Прожив в этом доме больше года, мы с мужем поженились, и соседка пожелала нам такого же гармоничного брака, как у нее и Ричарда. И мы поняли, что Ричард — ее муж! Нам стало совсем не по себе, потому что теперь мы думали, что соседка разговаривает со своим почившим мужем. А через три года мы узнали, что Ричард просто жил в их загородном доме, а она — в городской квартире, и они встречались раз в месяц за городом. Очевидно, он не посещал городскую квартиру по какой-то веской причине. © TrishDoesTrivia / Reddit
- Каждый раз, когда мне в почтовый ящик клали газету, я открывал ее и обнаруживал, что все кроссворды разгаданы. Решил узнать, кто это делает. Поставил в ящик камеру. На следующий день оказалось, что это был мой пожилой овдовевший сосед. Он разгадал кроссворды прямо на моем почтовом ящике, примерно за 10 минут. Это было очень мило: он время от времени поглядывал на мою дверь и чесал затылок. На следующий день я купил ему книгу с 1000 кроссвордами, положил ее прямо у его двери, позвонил в колокольчик и спрятался. Когда сосед открыл дверь и нашел сборник, клянусь, он был счастлив, как ребенок, у которого появился щенок. Он сел на крыльце и провел около двух часов, разгадывая кроссворды, а потом заснул. На следующий день я возвращался домой с работы, а сосед подошел извиниться и принес печенье. Мы поболтали с ним. Потом я часто покупал ему книги с кроссвордами, пока он не скончался. © Mewnir / Reddit
- У соседей пес начинает орать с 8 утра каждый день. Я работаю официантом посменно по 14 часов. Добираться не особо близко, и я страшно не высыпаюсь в рабочие дни, поэтому поспать в выходные для меня — святое! Но нет, пес не дает мне такой возможности — уснуть под этот вой в панельке задача не из легких. И вот что я придумал: записал вой на диктофон и поставил себе на будильник. Будете теперь со мной в 6 утра просыпаться! © Палата № 6 / VK
- Только заехали в новую квартиру. И тут видим, что с потолка течет. Бегом к соседям. Дверь открывает роскошная бабуля с карапузом. С порога говорит: «Извините, мой внучок, наверное, вам мешает!» Мы рассказываем про потоп, на что она как выдаст: «А, так вы из-за этого, что ли? Я просто балкон помыла. Иногда заливает вам немного, видимо, где-то в трубах проблема. Мастер должен прийти». Мы выпали в осадок от ее спокойствия, но протечку в итоге устранили, так что жаловаться не приходится. Малыш ее, конечно, сильно топает своими пяточками по полу, но мы на такое внимание не обращаем уже, у самих дети маленькие были.
- В студенческие годы пошла на вечеринку к своей подруге. Один паренек играл на гитаре, мы пели. Но тут раздался звонок в дверь. Смотрю — 11 вечера, наверное, соседи заявились. И правда — хмурый дядька в халате, сказал что-то подруге, а потом пришел и сел с нами. Оказывается, он попросил посидеть у нас, потому что дома скука смертная, а у нас тут так хорошо поют. В итоге он сделал нам вечер, пел вместе с нами, еще и парочку новых песен научил играть парня, который пришел с гитарой. Самый неожиданный поворот. © Карамель / VK
- У меня соседи сверху — два пенсионера. Одна с утра до ночи по скайпу кости перемывает с подругами. Слышит плохо, поэтому практически орет. Ни погулять ей не надо, ни в магазин почти не выходит. Только бла-бла-бла про огород и сериалы. Второй (муж ее) весь день спит, а вечером начинает мастерить мебель. И нравится ему это дело. Один раз так достали: поднялась к ним, звонила в дверь минут 10. Знала, что бабка точно дома. Потом робкий голос: «Я вас не знаю. Уходите». И дед такой: «Я полицию вызвал уже!» © 478239 / Dzen
- Подруга живет на пятом этаже в доме, где высокие потолки и толстые стены. Как—то пришла к ним женщина с третьего этажа с противоположного конца лестничной площадки, да еще и окна у них на разные стороны выходят. Заявила им, что они мешают ей днем спать, стучат по потолку молотком. Подруга спросила, из какой она квартиры, а когда узнала, сказала, что при всем желании они не могли ей помешать. Женщина в ответ: «Вы единственные, кто дверь открыл, надо же кому-то претензию предъявить». © Мишка Фанси / Dzen
- Мне тогда было семь. Однажды наш сосед начал колотить нам в парадную дверь и кричать, что наше домашнее животное, которое мы держали на заднем дворе, вело себя слишком громко. Этим шумным домашним животным был кролик. © Unknown author / Reddit
- Лет 25 назад моя семья — муж и двое детишек (два года и два месяца, соответственно) — переехали в новую квартиру панельного дома. Над нами жила семья с более взрослыми детьми. Это были очень веселые соседи. Они отмечали почти каждый праздник, на который у них собиралось много родственников. Слышимость у нас очень хорошая, музыка у них очень громкая. У меня маленькие дети, спать не могли ни в одной комнате. Музыка долбила громко всю ночь. Я не выдержала однажды и пошла просить сделать потише, на что хозяйка ответила: «А что я сделаю, у меня же гости!» Однажды всю ночь играла попсятина, а я лежала и подпевала. Но хуже всего стало, когда они запели караоке, совсем не имея слуха и голоса. Это была мука, в четыре утра. Я взяла молоток и стала стучать по батарее. И чудо произошло — они перестали петь. Помимо грохота соседка вечно меня топила со словами: «Ой, прости, шланг сорвался». Вечно делали ремонт, белье развешивали так, что закапывали мне окно. Окна мыла — обливала из ведра, и вся ее грязная вода стекала на мои окна. В сезон рыболовства рыбьи кишки кидали с балкона под окна, где потом собирались все мухи. Все это я терпела долгие годы. А потом мы поменяли квартиру, и сейчас я счастлива. © Наталья Бойкова / Dzen
- В четыре утра первого января потоп устроить на половину квартиры — вот это да! Такой у нас сосед был на восьмом этаже по стояку (мы жили на пятом). Через 1,5 часа после начала потопа у нас прибежал сосед с четвертого этажа с претензией о заливании! Кто-то у соседа с восьмого этажа сорвал трубу с горячей водой в туалете. Я не видела, что творилось на седьмом этаже, к нам вода дошла уже холодная. Аварийка приехала только часов в семь утра, отключили воду. И еще бабульки с шестого этажа дома не было: к детям справлять уехала. В общем, весело встретили Новый год! © Анна / Dzen
- Соседка — божий одуванчик. У нас семья с двумя маленькими детьми. Я в декрете. Каждое утро отвожу их в садик, возвращаюсь домой. И вот в самый обычный день, в середине недели, возвращаюсь утром из садика. Соседка выходит из квартиры своей. Видит меня и, не здороваясь, говорит: «Дома что ли не ночевала?» Занавес. © Олеся52 / Dzen
- Сыну девять месяцев, и когда купаю его, часто пою песенки из детских мультиков, которые сама в детстве обожала. Он радуется, плещется, улыбается, а я пою, атмосфера у нас в ванной как на концерте. У нас в доме слышимость отличная, и мы с мужем не раз слышали, как сосед в душе напевает что-то под нос. И вот недавно купаю малыша, пою ему песню из мультика про маму и обезьян. И тут с другой стороны стены подключается сосед, подхватывает мелодию и начинает подпевать! Малыш аж ручками захлопал, веселится, я смеюсь, сосед старается. © Мамдаринка / VK
- Переехали. Второй этаж. По утрам кто-то в семь двигает мебель. Каждый день. Муж говорит — убираются. Я не понимаю: каждый день в 7 утра? Оказалось, этажом ниже кафе. У нашей квартиры нет общих стен или перекрытий с кафе, но спальня как раз углом примыкает. Стороной, где стоит кровать. Одним словом, хорошо, что мне теперь на работу вставать раньше, чем они убираются. По выходным дают мне спать до восьми. © Светлана К. / Dzen
- Сломался лифт. А я с коляской. В ней ребенок и сумки из магазина. Тащу коляску на 7 этаж по лестнице. Навстречу сосед. Смотрит с претензией. Мол, чего растопырилась, и идет дальше. Я снова наверх тащусь. Вдруг сосед возвращается, хватает меня за руку и выдает: «Почему не попросила помочь? Очевидно же, что тяжело». Потом вытаскивает ребенка, отдает мне на руки и вмиг поднимает коляску с сумками на мой этаж. Как потом выяснилось, смотрел он на меня не с претензией, а в ожидании моей просьбы. Хоть и странно это выглядело, но все равно спасибо ему за помощь.
Чем отличились ваши соседи? Ждем истории в комментариях. А у нас еще много подборок о неугомонных соседях:
