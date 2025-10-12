14 доказательств того, что клининг — это не только уборка, но и комедия

50 минут назад
Сейчас многое можно сделать не выходя из дома, а иногда и пальцем о палец не ударив. Хочешь есть? Заказал доставку. Не хочешь делать уборку? Вызвал клининг. И в квартире чисто, и впечатлений хватит на год вперед.

  • Парень заказал уборку кухни. Приезжаю к нему и выпадаю в осадок. Бардак невероятный, еще и пованивает. Ну ладно, думаю, вызов принят! Убираюсь, а парень за мной хвостиком ходит. А когда чистящие средства достала, он вдруг меня остановил и дал свои (я так поняла, хотел цену ниже). Отмыла как-то кухню ему, уехала. Из дома пишу, мол, не хотите ли вы генеральную уборку заказать (из лучших побуждений действовала, потому что в таком захламленном доме жить — это же ужас). Отвечает он мне: «А у тебя парень есть?» На том наше общение и закончилось. © kaitosynthwave / Reddit
  • Периодически пользуюсь услугами приходящей горничной для уборки квартиры. Молодая девушка, в разводе, трое детей. Никогда ни на что не жалуется, всегда на позитиве, шутит, смеется. Как-то предложил ей одежду, из которой выросла моя дочь. Она забрала, а потом забросала меня фотками детей в этой одежде с благодарностями. А сегодня сообщила, что их выселяют с квартиры. Я и не подозревал, что она снимает. И вот, забыв про собственную работу, я с утра ищу ей жилье. Квартиру мы ей, конечно же, найдем, на улице не оставим. © yerl_grey
  • Была у меня клиентка. У нее частный дом, и есть на втором этаже комната, где одна стена целиком из окон состоит. Климат у нас жарковатый (порядка 40 ℃ летом), и убирать там было душно, мягко говоря. Я попросила пульт от кондиционера и получила отказ. Причина такая: однажды предыдущая домработница забыла выключить кондиционер, и он счетчик весь день мотал. У ребят дом пятикомнатный на первой линии, свой бассейн, две машины, а они о счете за электричество беспокоятся... © ok_pomcuter / Reddit

«Пришла на уборку к новым клиентам, а на меня душевая стойка упала. Сын хозяйки еще и намекает, что это я ее сломала!»

Лиза Прекрасная
22 часа назад

. "И вот, забыв про собственную работу, я с утра ищу ей жилье. Квартиру мы ей, конечно же, найдем, на улице не оставим."-почему она сообщает это человеку, у которого убирается?

  • Была у меня клиентка, которая во время уборки за мной прямо по пятам ходила и указывала мне на каждое пропущенное пятнышко. Я ей на каждый такой комментарий говорила, что я еще не закончила, уборка в процессе. И так четыре часа! Больше я к ней не приходила. © chickenpoodlesoup202 / Reddit
  • Мы вызвали клининг домой. Женщина опаздывает и пишет: «Можете заказать химию в лавке, я не успеваю зайти в магазин?» Ну ладно, заказала. После уборки смотрю, а у нас вся столешница на кухне в белых пятнах. Оказалось, эта гениальная женщина решила, что столешница из пластмассы (а она из камня) и помыла ее каким-то очень едким средством. В итоге, все в белых пятнах. Я пишу, мол, оплатите полировку. На что мне приходит ответ: «Не буду, может, у вас так и было»... © alina_borkina
  • Сегодня пришла помощница по дому. Переоделась в «рабочую» одежду: короткие шорты и топик без лямок. Через два часа явился садовник стричь газон. Помощница все рядом крутилась. Вышла к садовнику и попросила срезать розу. Роман развивался у меня на глазах! Решила я вмешаться да и поменяла расписание садовнику. А не надо вот у меня дома встречаться. © sandugash.berdieva

«Я обучала ребенка разведению растений и прочим садоводческим штукам. Посмотрите, какой чудесный подарок сделала нам наша домработница»

Anna St
21 час назад

Листья Монстеры с корешками 😊 Только посадить осталось 👍

  • Наша горничная нашла в ванной положительный тест на беременность, а до этого она, видимо, находила бесчисленное множество отрицательных. Оставила нам записку с поздравлениями на прикроватной тумбочке. © fizzleguy / Reddit
  • У нас как-то было не очень с деньгами и я работала в клининге. Однажды сорвала спину, скрутило так, что вообще не могла разогнуться. На следующий день уже была записана уборка квартиры. У моего парня был выходной, и, чтобы не терять деньги, он мне сказал, что вместе поедем. Я буду контролировать, а он — убирать. Позвонила хозяевам, те дали добро. Вот мы и поехали вдвоем: он убирал, а я рассказывала, что нужно делать. © saysnatali

«Почему-то мужчины всегда ленятся поменять туалетную бумагу в держателе и просто ставят новый рулон сверху»

  • Ко мне пришла женщина и начала убираться. Когда она стала мыть кухню, я ее попросила быть аккуратнее, чтобы поверхность не поцарапалась. А она на меня смотрит и говорит: «Ой, что вы мне говорите! Я вчера кухню дорогущую мыла, и мне никто слова не сказал, а вы тут начинаете». © koschka_margoschka
  • Пришла ко мне новая помощница, и я попросила ее не оставлять раковину с чистящими веществами, а сразу смывать. Моя кошка любит там спать. Мне сказали, что неплохо было бы воспитывать кошку и не разрешать ей везде прыгать. © eva.poriechkina
  • Я хотела, чтобы мне почистили плесень в ванной. Ну, и заодно помыли всю ванную комнату. Скинула фото. Мне сказали: «Ок, за 2 часа все сделаем». Пришел парень. Провозился 4 часа и половины плесени не убрал. А еще оставил жуткие разводы на плитке и не вымыл раковину и саму ванну. В итоге следующий день я потратила на то, чтобы привести все в порядок... © katia_vorobiova_photo

«Вот такой приветственный сюрприз мне оставили новые клиенты, к которым я пришла впервые»

  • Предложила мужу заказать его маме клининг. У нас времени нет приехать и хорошо у нее убрать, а она уже старенькая и постоянно на это жалуется. Сказали ей об этом — очень обрадовалась. Только попросила, чтобы кто-то из нас приехал на это время к ней, потому что переживает за свои богатства. Приезжаю я, звоню в дверь — не открывает. Звоню на мобильный — тишина. Я уже испугалась, и тут дверь открывается. Картина маслом: в одной руке пылесос, а в другой — палка, с которой она ходит. Да, она принялась убираться перед клинингом, потому что придут незнакомые люди и будут потом сплетничать, какой у нее в квартире беспорядок! © Мамдаринка / VK
  • Живу одна, вызвала клининг. Пришли три женщины и сразу такие: «Мы чай хотим попить, далеко живем, не успели позавтракать». Ну ладно, думаю. Чайник поставила, достала варенье, масло, хлеб, сыр, колбаску. Они съели мой недельный рацион! Ближе к обеду залезли в холодильник со словами: «Мы хотим пообедать». Короче, я была в шоке. К слову, убрали не очень хорошо, жаловаться бесполезно, не стала трепать нервы. © fatima_210566
  • Когда я была замужем, у нас была домработница. Как-то она нашла в ванной длинный белый волос и сказала моему мужу: «Это, конечно, не мое дело... Но если такое снова случится, я все Леночке расскажу». Муж посмотрел на нее и сказал: «А вы Лену-то давно видели?» Я три дня назад как раз покрасилась в блондинку. © kikimora_na_bolote

