Про "космическую кухню": исполнитель откровенно некомпетентен. Есть очень компактные и технологичные решения для яхт и домов на колесах. Стоят не дёшево, но и не заоблачно. Предложи, посчитай, а там заказчик сам решит, надо оно ему или нет.
15+ заказчиков, которые оставили впечатления ярче, чем северное сияние
У каждого, кто работает с заказчиками или клиентами, наберется вагон и маленькая тележка стоящих историй. То человек сам не знает, чего хочет, то вносит правки по сто раз на дню, то так тщательно следит за бюджетом, что задача превращается в настоящий квест. Мы собрали истории, которые объединяет одно: их сложно забыть.
- Один клиент всегда присылал правки капсом и с нерушимой уверенностью. И вдруг в каждом письме он начал требовать сделать дизайн более «ОГРЕссивным». Мы гадали: это он так злится или просит драйва? А когда я робко уточнила, не ошибка ли это, мужчина искренне удивился: «Нет, именно ОГРЕссивный! Ну, как Шрек — такой же мощный и зеленый!» Эти правки веселили всю команду целую неделю. И мы, конечно, поправили цвет на изумрудный и больше вопросов не задавали.
- Клиент сегодня удивил. Приходит и говорит: «Хочу, чтобы кухня была как у космонавтов на МКС». Я ему: «Это как?» А он: «Ну, чтобы все компактно, функционально и можно было уместить в маленьком пространстве». Я чуть не рассмеялся. Говорю ему: «А вы знаете, сколько стоит такое решение? И вообще, у нас пока нет таких технологий, чтобы кухню сделать как на МКС». Он такой: «Ну ладно, тогда просто сделайте компактно». В общем, бывает и такое. © tonicois
- Конец 90-х. Я открыл мастерскую по ремонту компьютеров, они в то время были не у всех. У меня заказали компьютер для женщины: сын хотел, чтобы мать начала осваивать агрегат. Мы все подготовили: монитор, навороченный системный блок, клавиатуру и мышь. Все проверили и отдали заказчице. Через два дня она позвонила со скандалом и сказала, что компьютер сломан — на экране ничего не меняется. Отправили инженера. Женщина сидит и пальцем тыкает в экран, в кнопку «Пуск». Опередила время. © Тайные истории / VK
«Я фотограф. Вот сообщение от клиента»
- Работаю флористом. Как-то раз мужчина заказал 101 розу с доставкой, но без открытки. На мой вопрос, как же дама узнает отправителя, он хитро подмигнул и попросил добавить в букет обычную луковицу. Я уж подумала, что это месть, но тут он выдал: «Мы познакомились на рынке, когда оба схватились за последнюю сетку лука. Теперь это наш плод любви!» А вечером он прислал фото, на котором счастливая девушка сидит рядом с букетом и в ладонях держит ту самую луковицу! Пожалуй, это был самый эффектный букет в моей практике.
- Заказчик не всегда прав, иногда заказчик офигел. Заказчица устроила скандал. Внимание! За идеальную работу. Претензия: «Вы не поменяли молнию в платье, а только бегунок, ибо невозможно так идеально и без следов заменить молнию». Пришлось рыться в мусорном ведре и искать старую молнию. Оказывается, сильно хорошо — это тоже нехорошо... © Подслушано / Ideer
- Пришла ко мне клиентка на фотосессию «в стиле нуар». Попросила, чтобы все было максимально загадочно и роково. В процессе съемок она вдруг замерла, пристально посмотрела мне в глаза и прошептала: «Знаете, а ведь мой муж думает, что я сейчас за обоями в строительный магазин поехала». Мне чуток неудобно стало...
«Хочу показать вам фото наших довольных клиентов»
- Я работаю в продуктовом магазине, и за всю практику я слышала разное. Это наталкивает на мысль, что продавец должен быть, ко всему прочему, шифровальщиком и человеком-сканером. Например, пришел мужчина и попросил яблоки-семилетку. Я сказала, что, к сожалению, не могу ему сказать, какие из них семилетние. Он сказал, что это странно. И только спустя некоторое время я поняла, что он имел в виду Симиренко. © Алёна Пепеляева / ADME
- Родственница работает в конторе по продаже авиабилетов. Каждого клиента предупреждают, что надо приезжать в аэропорт заранее — за 3 часа. Вдруг звонят клиенты с претензией, что не смогли полететь, потому что приехали поздно. Им говорят: «Ну ведь вас предупреждали?» Те: «Да. Мало ли. Но надо было уговорить» © Ольга Солопенко
- Сосед на пенсии стал подрабатывать садовником у одной весьма богатой мадам, которая недавно купила дом в поселке. Участок прежние хозяева забросили — там была помесь пустыря и джунглей. Все лето он корчевал пни, удалял заросли, делал газоны... Работал каждый день с утра и до темноты. Договорились на фиксированную сумму в месяц: не за часы, а за то, что сад приведут в порядок, а потом будут поддерживать. Когда сад наконец привели в приличный вид, сосед понял, что теперь можно не пахать до ночи и работать не каждый день. Сказал об этом хозяйке — а она и говорит: мол, хорошо, но платить тогда буду вдвое меньше. Сосед, конечно, уволился. Теперь у нее опять джунгли, и ни один садовник к ней больше работать не идет. Сама кое-как колупается. © Лили Марлен / Dzen
- У меня был случай. Меня как-то за 20 тысяч просили отрисовать аналог сайта банки.ру. Ладно дизайн, но они хоть представляли себе, сколько заплатят за разработку? © silla.nuren
- У нас с женой свадьба, гуляем в парке, делаем кучу фоток, все как положено. Вдруг звонок ей на телефон. Она думает, что очередное поздравление, берет трубку. А там девушка спрашивает:
— Алло, здравствуйте, вы тату делаете?
Жена удивленно отвечает, что делает, не успевает договорить, как на другом конце провода продолжают.
— Хочу сегодня тату на запястье сделать. Сколько стоить будет?
Жена, не веря ушам, говорит:
— Девушка, у меня сегодня свадьба! Я замуж выхожу! Стою в свадебном платье, с прической, фотограф со мной, мы в парке фотосессию делаем.
И представьте, клиентка все равно не отступает:
— Ну, может вы найдете полчасика для меня? Очень надо! © СИТУАЦИЯ / VK
- Был лет 8 назад у меня один заказчик. Он всегда все покупал парами. Купит ПК — и сразу два одинаковой конфигурации. Один поставит сотруднику, второй рядом, в коробке. На тот случай, если первый ломается: меняли местами, и один — в сервис. Купил сервер — и тут же второй в резерв. Купил принтер — и тут же второй в резерв. Очередной раз пришел он, сидим обсуждаем заказ. Говорю клиенту: а ведь у вас есть любовница. Тот покраснел и спросил, как я узнал. Отвечаю: да просто вы все резервируете. © Cool Story / VK
- Помню одну заказчицу: принесла самые дешевые нитки грязно-розового цвета, выбрала пончо из мотивов. Долго морочила голову, откладывала встречу, потом пришла с подругой и говорит, что пончо ее полнит. Я, посмотрев на ее округлившийся живот — 6-й месяц беременности, немного ошалела. © светлана денисова
- Случилась эта история, когда я еще работала без предоплат. Я делала видеоролик девушке. Она постоянно хотела туда что-то добавлять. В итоге после двух дней корректировки она просто отказалась от него. Сказала, что передумала и сейчас ей не до этого. После этого случая всегда беру предоплату. © neurosiana
- Реальный диалог нашего менеджера и бухгалтера заказчика:
Мы: Вы не оплатили 2 месяца наших работ, мы не будем делать перенос данных в новую базу.
Она: Так что, если мы вам не будем платить, вы вообще работать не будете? © Убойные истории / VK
- Настраиваю оборудование на новом объекте. Заказчик Михаил — нормальный такой дядька, общительный. Все сделали, и под конец спросил его: «Михаил, а почему вас все называют Сергеем, а я называю Михаилом?» А он такой: «Ну ты так уверенно называл меня Михаилом, что я не стал тебя переубеждать» © Убойные истории / VK
