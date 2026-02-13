Как бы выглядели 15 великих писателей и поэтов, если бы заделались современными блогерами
В наше время властителями дум нередко становятся известные блогеры — их любят, цитируют и узнают на улицах. Однако еще век назад такими властителями становились писатели и поэты. Именно поэтому мы решили перенести их в наше время и представить в образе популярных людей, транслирующих свои мысли через интернет.
Сергей Есенин
Иван Тургенев
Александр Пушкин
Иван Крылов
Федор Достоевский
Николай Гоголь
Михаил Лермонтов
Антон Чехов
Это фото Чехова наиболее растиражировано, но вообще неудачное, он уже болен был. Почему - то никто не желает классика - высокого молодого красавца, всем деды нужны или хотя бы больные. Чехов явно предпочел бы другие свои фото.
Иван Гончаров
Лев Толстой
Николай Некрасов
Та же штука с больным писателем. Его здоровые портреты не вешали в кабинетах литературы.
Владимир Набоков
Владимир Маяковский
Иван Бунин
Михаил Булгаков
