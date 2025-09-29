20 фото, где природа выглядит как безумная фантазия, но это реальность

40 минут назад

В детстве мы все находили в облаках знакомые формы, а в узорах на обоях — лица и фигуры. Это называлось парейдолия — свойство человеческого мозга видеть знакомые образы там, где их нет. Но что, если природа сама решила поиграть с нами? Представьте, что вы раскалываете обычный камень, а внутри — целый океанский пейзаж. Или находите подсолнух с милым сердечком внутри, а зернышки малины выглядят как настоящие зубы. В этой подборке реальные вещи, созданные природой, которые выглядят весьма необычно.

«Так выглядит гибрид зебры и лошади»

«Посмотрите, как красиво собраны лепестки собраны в спирали»

«Только гляньте на этот лимон!»

«Во дворе начал расти вот такой яркий виноградный куст-радуга»

«У одной из моих малин появились зубы, и она стала похожа на маленького монстра»

  • Это самое яркое выражение лица, которое я видел на продуктах. © SML8180 / Reddit

«Заброшенная лодка постепенно возвращается в природу»

«У этого подсолнуха есть маленькое сердечко»

«Проснулся сегодня утром и обнаружил в саду естественную ледяную скульптуру»

«Увидел камень, который мне что-то напоминает...»

«Почти плоская радуга»

«Мама вырастила заплетенную морковку»

«Корни монстеры, которые я год держал в маленькой круглой вазе»

«В этот раз я съел больше одного банана за раз»

«Птичье гнездо внутри светофора в Нью-Йорке»

«Ананас, который выращивает другой ананас»

«Капли дождя разных размеров на паутине»

«Этот жеод — камень с кристаллами внутри, — похож на океанские волны на пляже»

«Пять деревьев выросли из поваленного дерева в саду у соседа»

«Нашел маленький микробиом в пустом бревне»

«Мой лимон вырос в форме морковки или перца»

Природа умеет удивлять — иногда так, что просто дух захватывает. А если вам захочется еще порции природных чудес, загляните в нашу другую подборку.

Фото на превью hiesiinv / Reddit

