20 фото, где природа выглядит как безумная фантазия, но это реальность
В детстве мы все находили в облаках знакомые формы, а в узорах на обоях — лица и фигуры. Это называлось парейдолия — свойство человеческого мозга видеть знакомые образы там, где их нет. Но что, если природа сама решила поиграть с нами? Представьте, что вы раскалываете обычный камень, а внутри — целый океанский пейзаж. Или находите подсолнух с милым сердечком внутри, а зернышки малины выглядят как настоящие зубы. В этой подборке реальные вещи, созданные природой, которые выглядят весьма необычно.
«Так выглядит гибрид зебры и лошади»
- Ух ты! Не верится, что такое бывает. © WaterDragoonofFK / Reddit
«Посмотрите, как красиво собраны лепестки собраны в спирали»
«Только гляньте на этот лимон!»
- Это цитрусовая версия матрешки. © Fantastic_Dingo1309 / Reddit
«Во дворе начал расти вот такой яркий виноградный куст-радуга»
«У одной из моих малин появились зубы, и она стала похожа на маленького монстра»
- Это самое яркое выражение лица, которое я видел на продуктах. © SML8180 / Reddit
«Заброшенная лодка постепенно возвращается в природу»
«У этого подсолнуха есть маленькое сердечко»
«Проснулся сегодня утром и обнаружил в саду естественную ледяную скульптуру»
«Увидел камень, который мне что-то напоминает...»
- Это кусочек древней цивилизации. © Purple-Chipmunk-7868 / Reddit
«Почти плоская радуга»
«Мама вырастила заплетенную морковку»
«Корни монстеры, которые я год держал в маленькой круглой вазе»
«В этот раз я съел больше одного банана за раз»
«Птичье гнездо внутри светофора в Нью-Йорке»
«Ананас, который выращивает другой ананас»
«Капли дождя разных размеров на паутине»
- Природа — удивительная вещь! © Ge0482/ Reddit
«Этот жеод — камень с кристаллами внутри, — похож на океанские волны на пляже»
- Я реально подумал, что это вид из самолета. © MagNolYa-Ralf / Reddit
«Пять деревьев выросли из поваленного дерева в саду у соседа»
«Нашел маленький микробиом в пустом бревне»
- Выглядит невероятно! © Anksuna / Reddit
«Мой лимон вырос в форме морковки или перца»
Если бы не поры, то реально можно подумать, что это морковь 🥕или острый перец 🌶️
Природа умеет удивлять — иногда так, что просто дух захватывает. А если вам захочется еще порции природных чудес, загляните в нашу другую подборку.
Фото на превью hiesiinv / Reddit
