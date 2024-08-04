Скандалисток не защищаю,но действительно-иногда ставят новую технику без табличек и люди не всегда могут понять,как ею пользоваться (
17 человек, которые вот прям сейчас вытащат пачку фееричных историй про работу
Казус на работе может случиться с каждым. Кого-то путают с важной персоной, и это интересный опыт — почувствовать себя большой шишкой. А другие герои нашей подборки проявляли нахрапистость и креатив, когда начальство перешло черту. Эта статья о разных случаях, которые запомнились людям на их работе.
- Работал я в центральном филиале одной фирмы. И надо был съездить в филиал.
Надо значит надо, беру служебную «Хонду» с шофером, едем. Устроился на работу я недавно и не знал, что рулит всем главбух: дама за 50, властная и вредная. Короче, не заладилось наше общение: она мне сразу претензий накидала, дала понять, что возражений не потерпит. Поругались. Выхожу я на улицу, сажусь в машину и в сердцах говорю водителю: «Ну и стерва! Поехали отсюда!» А он вдруг отвечает так спокойненько: «Даже спорить не буду, но пока стерва не скажет, никуда не поеду». Я глядь — а водила-то не мой. Угораздило же меня сесть в машину бухгалтерши, к ее шоферу! Как ни странно, скандала не было. А с главбухом потом мы подружились. © Tri-Anon / ADME
- У меня есть двойник. В моем же селе. Я врач, меня все знают. Она бухгалтер в компании за селом. Но когда она приходит в какой-то магазин, ее все время со мной путают. Однажды она ко мне на прием пришла. Это было очень удивительно. Открывается дверь и захожу я! В такой же джинсовке, с похожей прической! А замужем она за мужчиной, который всегда мне знаки внимания оказывал. © Татьяна Алиуллова / ADME
- Я работала бариста. В целом работа мне нравилась, но случалось всякое. Как-то зашла скандальная тетка: «Безобразие! У вас сломался кран в туалете, я пыталась его открыть, но вода не текла! Я буду жаловаться!» Пошла я в туалет проверить. А там кран с автоматическим датчиком, к нему не надо прикасаться. © Sea2Chi / Reddit
- Купил себе электроскутер и решил поработать курьером на доставке еды. И сегодня произошел случай, который прям выбил меня из колеи. В хорошем смысле. Приезжаю за заказом во вьетнамский рестик, а там милая девушка выдает мне пакет со словами: «На улице жарко, вот вам холодный вьетнамский компотик». Я реально чуть не заплакал. Жара, неадекватные сборщики в магазинах и ресторанах, негатив сплошной, и тут — вьетнамский компотик от милой девушки. Мне очень хотелось ее обнять и расцеловать, но я как-то сдержался. Спасибо за то, что ты просто есть! Ты делаешь мир лучше!
- Поехал в командировку, и мой директор отдал мне свою робу, так как на тот момент у меня не было никакой, а ехать надо было срочно. Такую робу носят только самые высокие шишки, которых человек 10 на весь многотысячный завод. Хоть я и был, по сути, таким же работягой, как все, но люди вокруг шарахались от меня и прятали телефоны, если я рядом проходил. Должен признать, что это интересный опыт. © Cathode / ADME
- На одной из предыдущих работ на день рождения компании решили устроить всем праздник. Начальству — поездку в Европу с заселением в пятизвездочный отель. Менеджерам среднего звена — тоже поездку куда-то, но не настолько элитно все. Турция или Египет — уже не помню. А я работала в колл-центре компании. И когда глава компании напрямую попросил моего начальника и нас как-то уважить, тот с барского плеча оплатил нам поход в боулинг и пиццу. «Но если захотят что-то еще, это уже за свой счет». Я не пошла. © Peyton / ADME
- Приболела, но не сильно. Жить можно, но на работу лучше не соваться. Диалог с начальником:
— Сан Саныч, можно, я из дома поработаю?
— Нет, оформляй больничный.
— Ок, тогда статью на следующей неделе сдам?
— В смысле на следующей? Мне она послезавтра нужна.
— Больничный с моей хворью дают обычно на недельку. Если я его возьму, то работать не буду, ибо больничный по сумме меньше получится.
— Ладно, работай из дома.
- Работала в частной конторе, которая занималась курсами иностранных языков. Начальница у нас была божьим одуванчиком, но это только на первый взгляд. Я оттуда еще вовремя свалила. А вот Марину жалко. В свое время Марина была счастлива, что ее взяли, и была благодарна начальнице за мизерную зарплату. Когда начальнице понадобилась помощь, Марина, не задумываясь, согласилась взять на свое имя кредит. Несколько месяцев начальница его выплачивала, а потом сказала: «Что? Кредит твой, я тебя не знаю». Очень смышленая и милая бабулечка. Марина ходит теперь по судам и пишет гневные отзывы о бывшей начальнице. © inNaya92 / Pikabu
- Подруга работает в сфере туризма. Ее переманивали в фирму покрупнее, но ей совесть не позволяла уйти. Все же тут ее многому научили. Летом работы много, подруге иногда на обед не уйти, она спасалась заваренными кипятком дошираками. Ну и коллеги ее так же делали. Внезапно в офис нагрянул владелец фирмы и как заверещит: «Это что?», — и показывает на чайник. Прикопался, что сотрудники пользуются его электричеством. Гоняют чаи за его счет вместо того, чтобы работать. Потребовал заплатить ему, иначе уволит подругу (формально чайник был ее, но пользовались им все). Я уже не помню, какая там сумма была озвучена, но точно немаленькая. Остальные сотрудники даже не предложили скинуться. Так подруга ничего платить не стала, со спокойной совестью уволились и ушла туда, куда ее звали. Ни с кем с прошлой работы принципиально не общается.
- Я кассир в магазине. Как-то покупательница сказала, что я неправильно пробила хлопья. Стала угрожать, что нажалуется менеджеру и меня уволят. Я говорю: «Мне не так много здесь платят, чтобы я из-за этого переживала». Короче, проверила я ценник — все правильно пробила. Немая сцена. Спрашиваю: «Так берете хлопья или нет?» Она: «Беру». Занавес. © Historical-Foot99 / Reddit
- Полтора года назад я сменил место работы и долго не мог понять, почему новые коллеги так плохо меня приняли. Доходило до того, что при встрече даже не здоровались и руку не подавали. Спустя несколько месяцев одна коллега по секрету рассказала, что кто-то дал мне очень плохую рекомендацию. Девушка даже знает, кто именно, но сдавать этого человека не хочет. Прошло время, сейчас отношения у меня со всеми прекрасные. И я очень удивился, когда мне шепнули, что именно та коллега, которая рассказала мне «секрет», настраивала всех против меня. Предполагаю, что скоро начну влиять на кадровые вопросы. Хм, кого же уволят первым? © Подслушано / Ideer
- Работал в магазинчике с новогодними украшениями. У нас была музыкальная игрушка с датчиком движения. Целый месяц мне приходилось слушать этот чертов саундтрек по кругу. Я теперь всю жизнь буду ненавидеть эту песню. И это обидно, потому что мне вообще-то нравится такая музычка. © Welcoming*** / Reddit
- Я 4 месяца фактически не общался с семьей. Работал на полный день и с одним выходным в неделю. Как-то перед праздниками заранее выбил отгул, но внезапно увидел, что мне именно на день икс поставили смену. Я просто взял и уволился без предупреждения. Менеджер даже пытался звонить и говорить, мол, это я тебя увольняю. Нет, чувак, я от вас ушел сам. © Teletubbyjr / Reddit
- С коллегой решили вместе худеть, записались в зал. Ее хватило месяца на 2, а я втянулась и за 10 месяцев скинула 18 кг. На работе собирала комплименты, а потом стала ловить сочувствующие взгляды, кто-то даже предложил помощь. Оказалось, коллега всем «по секрету» рассказала, что я похудела, так как больна из-за приема каких-то плохих препаратов. На мое: «Какого фига?!» — ответила, что если бы было можно похудеть на спорте, то и у нее бы получилось. А раз не получилось, то я явно что-то принимаю. © Подслушано / Ideer
- На бывшей работе был чудо-цветок. Три девушки, которые работали до меня, его поливали и по очереди ушли в декрет. И вот теперь на замену пришла я. Мы с другими ребятами из отдела поржали, мол, пусть пока что за цветком ухаживает коллега предпенсионного возраста.
- Мой знакомый, Сергей, работал в летнем лагере. Детишкам было по 12-13 лет. Возраст тот еще. Для поддержания порядка Серый придумал такую фишку: если кто-то не слушался, он ставил в блокнотике напротив фамилии точку. Просто ставил и все. Никуда эта «информация» не уходила, но ставил он точку с очень многозначительным видом. Срабатывало на 100%! Но однажды нужно было помыть полы. Дежурный мальчик был из крутой семьи и мыть отказался категорически. Сергей привычным жестом вытащил блокнот и демонстративно начал его перелистывать. Мальчик, гордо подбоченясь (вокруг собрался практически весь отряд), громко заявляет: «А мне плевать на точку! Хоть тыщу ставь!»
Сергей с ну очень многозначительным видом: «Тогда я ставлю точку и обвожу ее кружочком!» Всеобщий вздох ужаса. Мальчик в слезы! © Unknown*** / Pikabu
- Этим летом тоже работала пионервожатой с детишками такого же возраста. В случае непослушания просто начитала считать до трех. Обычно уже на «два» проблема решалась, хотя никто даже не знал, что будет после «три». © lululu / Pikabu
Ну что это мы все о работе да о работе? Давайте проговорим про приятное. Вот 15 доказательств того, что отпуск — это всегда приключение, а за границей — вообще эгегей.
Комментарии
До трёх посчитать - не страшно. Но вот точка, да еще и кружочком обведена даже меня в ужас вогнала 😅
Моя дочь работала летом вожатой в лагере Она заранее закупила всякую мелочь (резиночки для волос, звколки,жевательную резинку, ластики,певодные картинки и др.) и те дети, которые себя хорошо вели, утром у себя под подушкой находили подарочек. Все очень старались его получить. Проблем с поведением не было вообще.Правда ,это были дети до 10 лет. Думаю, с подростками такой бы номер не прошел. Да и дочери тогда было только 18 . Но почему-то кажется, она бы и тут что-то придумала.Просто после 1 смены ей предложили работать зам директора лагеря. Она написала несколько программ и за одну несколько лет ей приходили авторские деньги. Где бы она не подрабатывала,пока училась, там все начинало раскручиваться и ползло вверх.Быстро вычисляла тех,кто тянет коллектив назад, рекомендовала тех,пусть даже без профильного образования, но креативил. После аспирантуры работает не по профилю, а там, где все получается хорошо.- организовывает процесс. Неплохую карьеру сделала