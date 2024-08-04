17 человек, которые вот прям сейчас вытащат пачку фееричных историй про работу

Моя дочь работала летом вожатой в лагере Она заранее закупила всякую мелочь (резиночки для волос, звколки,жевательную резинку, ластики,певодные картинки и др.) и те дети, которые себя хорошо вели, утром у себя под подушкой находили подарочек. Все очень старались его получить. Проблем с поведением не было вообще.Правда ,это были дети до 10 лет. Думаю, с подростками такой бы номер не прошел. Да и дочери тогда было только 18 . Но почему-то кажется, она бы и тут что-то придумала.Просто после 1 смены ей предложили работать зам директора лагеря. Она написала несколько программ и за одну несколько лет ей приходили авторские деньги. Где бы она не подрабатывала,пока училась, там все начинало раскручиваться и ползло вверх.Быстро вычисляла тех,кто тянет коллектив назад, рекомендовала тех,пусть даже без профильного образования, но креативил. После аспирантуры работает не по профилю, а там, где все получается хорошо.- организовывает процесс. Неплохую карьеру сделала