Последний вариант 👍🏼 жаль, что поздно поняла 😁 "яжмать" ей мозги промыла капитально
14 мам, которые ведут себя так, будто мы до сих пор дети малые и ничего в жизни не понимаем
Иногда доказать родителям, что мы давно выросли, ох как непросто. Некоторые всю жизнь считают, что мы неразумные карапузы, которые не знают, как жить эту жизнь, и без их помощи пропадем. Только и помощь у них, знаете, своеобразная — такая, что без нее лучше было.
- Я не понимаю логики мамы. Она растила меня под девизом «все сама, дочка». Папа перебивался шабашками, мама стояла на рынке либо бегала по офисам, убиралась. Как только мне исполнилось 14 лет, я стала ходить с ней, помогать по работе. Но все так же слышала: «Дочка, все сама, надейся только на себя». Мне никто не помогал ни со школой, ни с поступлением в универ. С работой так же, да дальше участия родителей и не надо было. Вот только у мамы так не работает. Вовлекает абсолютно во все свои дела: сходи туда, забери то, помоги там и сям. Она спокойно может попросить меня отправиться на другой конец города или отпроситься с работы, чтобы метнуться кабанчиком по ее важному делу. А я один раз попросила устроить меня на работу в ее организацию (была только после универа, хотела набраться опыта), а она отказала — якобы не любит быть кому-то обязанной. Чуть позже уже я устроила ее на хорошую работу и даже обычного «спасибо» не услышала. Может, это так у всех, и я сгущаю краски? Это же родители, мы им обязаны помогать безусловно и все такое... Или я просто наивная, удобная дочка? © Подслушано / Ideer
- Недавно муж работу менял, и в процессе поиска попалась вакансия там, где раньше работала моя мама, и у нее осталось много хороших знакомых. Попросили ее разузнать у отдела, ищущего сотрудника, насколько заявленные в вакансии условия соответствуют действительности, повторили, что интересует только это и ничего больше. В итоге мама расхвалила мужа начальнице, сказала, что он хочет именно туда и готов в понедельник прийти на собеседование. Мы, конечно, знали, что она любит помогать, но чтоб настолько... Муж вообще не был уверен, что туда надо отправлять резюме, только это и хотел решить, а не бежать на работу устраиваться. © Лисяшик / ADME
- Мы с мужем купили квартиру, без ипотеки и помощи родителей. Как начали делать ремонт, посыпались непрошеные советы от родителей. А последней каплей стала мамина фраза: «Скажи спасибо, что я согласилась на ваш цвет обоев в коридоре!» Ну а я в ответ выдала, недолго думая: «А какое вообще отношение ты имеешь к нашему коридору и обоям в нем?» Советов больше не поступало. © anjuta_lisa
- У моей мамы есть дурная привычка: когда я что-то ем, она подходит ко мне и такая: «Ой, вот этот кусок точно испортился», а потом хватает кусок с моей тарелки и ест. Она так делала каждый день, пока я жил с родителями, и делает до сих пор, когда мы собираемся поесть вместе. © vmlm / Reddit
По поводу квартиры, посоветовать можно, но предъявлять претензии... Получила мать что хотела...
А по поводу дурной привычки... У моего мужа по молодости тоже такая была...
- Когда я купила квартиру, мама стала называть ее «наша квартира». Когда я рассказала, что покупаю в спальню кровать, мама мне такая: «Зачем? Отец продавит матрас! Лучше диван». Я не выдержала и спросила: «А отец какое отношение имеет к моей кровати в моей квартире? У вас своя есть, вот там и спите». © astrahankaira
- Звонок от матери: «Хочу съездить в магазин на другом конце города, там гречка дешевле, чем в нашем магазине. Как будет у тебя время, свози меня, а то мне на автобусе ехать долго и тяжело». А я живу вообще за городом, и работаю далеко от нее и магазина. Ладно, говорю, как будет время, отвезу. Через 15 минут звонок: «Ты что, еще не подъехал? Я уже час тебя жду, оделась и сижу как дура! Вот и проси тебя о чем-нибудь! Попрошу сына соседки, он-то нормальный, маму возит в тот магазин постоянно!» А этому сыну соседки 40 лет, он никогда не был женат, периодически не работает, сидит всю жизнь на шее у матери. Я ей: «Ничего, что сейчас день, и я на работе?» «Вот и проси тебя! Больше никогда не буду этого делать!»
Гудки. © nebovalmazah1 / Pikabu
- Недавно обнаружила у себя на спине уплотнение и очень испугалась. Но мне сделали УЗИ, и оказалось, что это просто липома. Прошла неделя, мы созвонились по видеосвязи с мамой. Она увидела, как я намазываю на бутерброд масло и сливочный сыр, и говорит: «Спорим, в этом твоем „уплотнении“ виновато масло с сыром?» © dem-ode / Reddit
Про историю с квартирой и кроватью... Знаю таких... Когда ребенок выживал после 16 как мог... Это учили самостоятельности, а сейчас когда имеет все... " Так это ж всё наше" С чего это вдруг?
История с машиной... Что сказать, может матери не хватает внимания сына и она таким образом пытается его получить? Правда, очень коряво...
Про липому... Лично я бы не смогла есть бутерброд с маслом и сыром одновременно, было бы очень жирно...
- Устроилась на отличную работу, и через полгода выиграла в лотерею поездку в город мечты на две недели. А отпуск могли дать максимум на 4 дня. Очень сильно переживала, ведь неизвестно, когда еще выпадет такой шанс. В это время на работе настолько сильно загрузили, что я спала в офисе, чтобы все закончить. О поездке и думать забыла. И тут меня увольняют за мелкую оплошность. Я в слезах рассказываю маме, а она говорит, мол, зато теперь в путешествие поедешь. Как вернулась, нашла новую работу, гораздо интереснее и оклад больше. А вчера отец рассказал мне, что это мама заставила начальство уволить меня, и теперь я не знаю, как быть. © Подслушано / Ideer
- Мать с отцом развелись, но вынуждены жить вместе. Поэтому, когда нас с мужем подолгу нет дома, мама живет в нашей квартире. И вот недавно я узнала, что она устраивает там свидания. Как? Пропали пара новых трусов мужа и постельное белье. На резонный вопрос, что это значит, мама ответила: «А что такого? Ты же водила в мою квартиру своего парня». Не нашлось, что сказать... Действительно. © Подслушано / Ideer
- Когда я впервые привел домой свою будущую жену, мама выдала такое, что мне до сих пор за нее стыдно. Она дождалась, пока моя девушка отойдет в туалет, и театральным громким шепотом сказала: «Из каких трущоб ты притащил эту девку?» И да, моя избранница была не из богатой семьи вроде нашей: просто честные работяги, живущие без излишков. Она, конечно, все слышала, но ради меня проглотила обиду. Правда, мама так и не извинилась. Кроме того, спустя много лет она еще раз прямо перед моей женой спросила меня, почему я не женился на «той учительнице» (которая, если что, бросила меня в день свадьбы). © Nigel Jennings / Quora
- Сегодня утром мама подходит ко мне и ни с того ни с сего говорит: «Знаешь что? Вот твой отец взял меня в жены, но так и не смог показать, что любит. И вся семья у твоего отца такая, и у тебя это наследственное. Никогда не женись и не заставляй женщину страдать», — и чуть не расплакалась. Мне 20 лет, и я понял, что ничего она обо мне не знает. Я не ’’неспособен любить’’, мне просто трудно выражать эмоции. И вообще-то у меня есть девушка, о которой моя мать не знает. И пусть нам все равно пока рано жениться, потому что мы еще молоды, но мамины слова меня очень задели. © Unknown author / Quora
- Я старший редактор в издательстве. Первый совет, который мне дали при приеме на работу — не говорить людям, что я работаю в издательстве. Я думала, это шутка, но моя собственная мать каждой собаке рассказывает про «свою дочь-издателя», про «свою дочь, которая вот-вот откроет новую Джоан Роулинг». И ладно бы просто хвасталась, так она всем дает мои контактные данные. И вот мне постоянно звонят то племянник мясника из лавки, то брат девушки моего брата, и говорят, что хотят показать мне свои рукописи. Устала уже просить маму перестать ставить меня в дурацкое положение. © Unknown author / Reddit
- А моя мама как-то пошла со мной на собеседование — как же, я ж без нее не справлюсь. Меня тогда не приняли на работу. Удивительно, правда? Ну и из недавнего: сварила она кашу, каша еще очень горячая; внук (ее внук, мой сын) приходит завтракать. А она ему в тарелку наложила и стоит перед окошком, кашку мешает, чтобы она остыла быстрее, а то внучек может обжечься. Внучку 14 лет, на минуточку. Он говорит, что прекрасно съест кашу и без этих шаманских процедур. Бабушка была в священном ужасе от этой идеи. Так и не дала внуку взять тарелку, пока я ей не сказала, что ему не 2 года — если хочет есть горяченную кашу, это его выбор. В случае чего, он и сам в состоянии ее остудить.
Так вот и живем. © Virgo / ADME
- Всю жизнь живу на сопротивлении и делаю всем все назло, лишь бы выпендриться. Так считает моя мама. А все потому, что я воспитываю свою дочь так, как считаю нужным и правильным. Ее не брили в год, «чтобы волосы хорошие росли», не водили в музыкальную школу и на танцы, потому что она девочка и так положено. В 7 лет она сама решила, что хочет короткие волосы. Я объяснила ей все последствия: что через неделю нельзя будет их отрастить обратно. Не передумала? Ок, пошли, отрезали. Музыка и танцы ей неинтересны, зато очень любит читать и рисовать, с удовольствием ходит на самбо и в кружок робототехники. У нее нет ни одной юбки или платья — не любит и не хочет носить. Бабушка в обмороке — кого я ращу из девчонки? А я не хочу ничего объяснять. Что она еще ребенок и кучу раз передумает, что женственность не в юбке и косе, а ходить на ненавистное сольфеджио — это то еще удовольствие. Мне до 18 лет нельзя было стричь и красить волосы. Мечтала заниматься бальными танцами, но «куда с твоим ростом-то». Поэтому нет, дорогая мама, у моей дочери всегда будет выбор и поддержка в семье. © Подслушано / Ideer
Бонус: иногда родителей все-таки можно перевоспитать и заставить считаться с вашим мнением
- Я, когда выросла, подумала: «Я ведь учитель, а мама моя — токсик. Так неужели я не могу ее научить?» Сказано — сделано. Маме было объявлено, что, как только она начнет разговаривать на не интересующие меня темы, как я вешаю трубку и отправляю ее в бан на день. То же самое, если начнет плохо говорить про меня или отца. Пять банов спустя мама поняла, что я не шутила. Прошел месяц. Мама со мной говорит исключительно о приятном и важном по 30 секунд в день. Другим же она по-прежнему говорит гадости и по три часа болтает о кладбищах. © Fantagiro / Pikabu
А вот в этой статье люди поделились историями из детства, которые до сих пор забыть не могут.
Комментарии
Мдяяя… родительство не меняет человека, если были в голове насекомые, там они и остаются.