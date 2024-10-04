14 мам, которые ведут себя так, будто мы до сих пор дети малые и ничего в жизни не понимаем

Про историю с квартирой и кроватью... Знаю таких... Когда ребенок выживал после 16 как мог... Это учили самостоятельности, а сейчас когда имеет все... " Так это ж всё наше" С чего это вдруг?

История с машиной... Что сказать, может матери не хватает внимания сына и она таким образом пытается его получить? Правда, очень коряво...

Про липому... Лично я бы не смогла есть бутерброд с маслом и сыром одновременно, было бы очень жирно...