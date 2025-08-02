19 примеров настоящего народного творчества, которое живет не в музеях, а на досках объявлений

Фотоподборки
1 час назад

Люди с юмором и креативной жилкой даже объявления умудряются превратить в отдельный вид искусства. А другие пользователи, найдя подобные перлы, и сами смеются, и с нами делятся. Мы собрали в этой статье яркие примеры такого творческого подхода.

«Шел с работы и увидел такое»

«Не ваша?»

«Обожаю читать объявления на деревенских автобусных остановках⁠⁠»

«Осталось потерпеть недолго»

«Про поедание»

«Объявление на почте»

«С обоями так же надо»

«Вот такое оригинальное объявление увидела в маршрутке. Не было б своих 5 котят, точно бы взяла»

«Простите за тавтологию, но...⁠⁠»

«Сильная вещь мотивация⁠⁠»

«Неуважаемые соседи!⁠⁠»

«Немножко юмора на остановке»

«Накипело⁠⁠»

«Будь мужиком, Дима!⁠⁠»

«Напомните — это мы сейчас в какой мультивселенной?⁠⁠»

«Мужичок⁠⁠»

«Все очевидно»

«Ну верни куртку...⁠⁠»

«Охота началась...»

Бонус

  • Дала объявление: «Сниму квартиру». Пишет мужик, мол, я могу бесплатно подселиться к нему. Поблагодарила за щедрость и ехидно спросила, не будем ли мы с мужем и котом теснить его в однушке. А он взял и отмочил: заблокировал меня почему-то. © ol_fa_sol / X
  • Продавала шикарный детский манеж. Написала девушка. Решила помочь молодой семье, продать за копейки. Эта цаца только через месяц соизволила за ним явиться. А потом гляжу — бац, оценка «1». Объяснение шедевральное: «Он пыльный!» © helen2766 / Pikabu
  • Продавал машину через интернет. Покупатель посмотрел, пощупал, поездил. Сказал, что купит, если я немного сброшу цену. Я пошел навстречу, договорились на следующий день оформлять покупку. Приезжаю, а он: «Ой, мне не хватает, уступите еще». Я, скрепя сердце, согласился. А он: «Ой, я еще забыл, откройте капот». Я открыл. Он: «Что-то мне не нравится двигатель, я вам еще меньше денег решил дать». Я не выдержал, сел в машину и уехал. Думаете, это конец истории? Нет. Он под объявлением стал добавлять комменты вроде: «Машина битая, крашеная». Заблокировал его. © Ник Грабовский / ADME
  • Знакомые продавали они по символической цене комплект детской мебели (стол, стул, тумба). Приехала семейная пара, радовались, благодарили, говорили, что повезло. Через полгода звонок от мужа, мол, хотим вернуть. На вопрос «почему» ответили, что покупали специально для сына-первоклассника, а он вообще заниматься не хочет, домашнее задание каждый раз с истериками, и жена сказала, что это все из-за вашей мебели, у нее плохая энергетика. Знакомый только посмеялся на это. © Anastomus / ADME

Комментарии

Уведомления
Вишнёвый Пуэр
15 минут назад

блин, да не смешно уже.может хватит дублировать в одной подборке текст на картинке с превью+ просто текст???
два раза одно и то же читать неинтересно...

-
-
Ответить

Похожее