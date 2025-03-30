15 мужчин, которые нашли особый путь к женскому сердцу

Это подборка про замечательных мужчин, которые заботятся о своих возлюбленных не только на словах, но и на деле. Кто-то встал у плиты, а кто-то пошел в гараж создавать красоту. Смотришь, и сердце радуется.

«Испек кексики на день рождения девушки»

«Сделал красоту для своей любимой»

«Моя беременная жена просила булочки с корицей. Я их испек»

«Такое вот зеркало для супруги»

«У жены в последнее время проблемы с тревожностью, и рукоделие помогает ей успокоиться. Поэтому я сделал для нее уголок для рукоделия!»

«Испек жене торт на день рождения. Он, может и неказист, но ей понравилось»

Я почти чувствую вкус, выглядит потрясающе! © Capital-Meringue-164 / Reddit

«Подарок своими руками для супруги на 14 февраля»

«Сделал это для жены на нашу годовщину. Это ее любимый кот»

«Нарисовал свою девушку на нашу годовщину. Это мой первый опыт рисования, так что не судите строго»

«Подарок на ее 60-летие»

«Сделал жене маникюр, как вам?»

«Подарил хэнд-мейд розу своей девушке. Она ей больше обрадовалась, чем настоящей»

«Просто небольшой подарок жене»

Небольшой? Да я бы упала в обморок, если бы получила такое от мужа. Это самый романтичный подарок! © Ieatclowns / Reddit

«Вот такую Чудо-женщину я сделал для своей жены на день рождения»

«Испек для жены торт в виде нашего кота. Это мой третий торт, который я сделал с нуля»