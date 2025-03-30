15 мужчин, которые нашли особый путь к женскому сердцу
Народное творчество
42 минуты назад
Это подборка про замечательных мужчин, которые заботятся о своих возлюбленных не только на словах, но и на деле. Кто-то встал у плиты, а кто-то пошел в гараж создавать красоту. Смотришь, и сердце радуется.
«Испек кексики на день рождения девушки»
«Сделал красоту для своей любимой»
«Моя беременная жена просила булочки с корицей. Я их испек»
«Такое вот зеркало для супруги»
«У жены в последнее время проблемы с тревожностью, и рукоделие помогает ей успокоиться. Поэтому я сделал для нее уголок для рукоделия!»
«Испек жене торт на день рождения. Он, может и неказист, но ей понравилось»
Мне бы тоже понравилось. Свежие ягоды я бы съела в первую очередь. А остальное мужу и гостям.
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- Я почти чувствую вкус, выглядит потрясающе! © Capital-Meringue-164 / Reddit
«Подарок своими руками для супруги на 14 февраля»
Лучший подарок сделанный своими руками. Жена должна быть счастлива.
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«Сделал это для жены на нашу годовщину. Это ее любимый кот»
«Нарисовал свою девушку на нашу годовщину. Это мой первый опыт рисования, так что не судите строго»
«Подарок на ее 60-летие»
Милый подарок. Наверное жена увлекается чтением и эта куколка её любимый персонаж.
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«Сделал жене маникюр, как вам?»
- Вам, случайно, новая жена не нужна? © myalt_ac / Reddit
«Подарил хэнд-мейд розу своей девушке. Она ей больше обрадовалась, чем настоящей»
«Просто небольшой подарок жене»
- Небольшой? Да я бы упала в обморок, если бы получила такое от мужа. Это самый романтичный подарок! © Ieatclowns / Reddit
«Вот такую Чудо-женщину я сделал для своей жены на день рождения»
Выглядит как картина. Только почему у неё во лбу звезда красная? Наверное из какого-то популярного комикса?
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«Испек для жены торт в виде нашего кота. Это мой третий торт, который я сделал с нуля»
Читайте также: «16 рукодельников, которые делают этот мир чуточку уютнее».
Фото на превью Tom_Shepherd / Reddit
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