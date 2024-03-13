18 свекровей, которые живут по принципу: «Не для тебя мама цветочек растила»

О взаимоотношениях некоторых свекровей и невесток порой можно создавать целые сериалы. И хорошо, если это добрая комедия, где присутствуют теплота, понимание и поддержка. Но бывают и такие истории, на основе которых можно триллер снимать. У героинь нашей подборки таких невеселых примеров хоть отбавляй.