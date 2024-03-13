18 свекровей, которые живут по принципу: «Не для тебя мама цветочек растила»
Семья
1 час назад
О взаимоотношениях некоторых свекровей и невесток порой можно создавать целые сериалы. И хорошо, если это добрая комедия, где присутствуют теплота, понимание и поддержка. Но бывают и такие истории, на основе которых можно триллер снимать. У героинь нашей подборки таких невеселых примеров хоть отбавляй.
- Мой бывший заявил, что жить мы будем только с его мамой. Никаких: жить рядом и прочее, семью строить только с ней. А мама вообще вела себя так, словно это она его жена. У них с сыночком постоянно были общие секреты и дела. Мне же было сказано: «Мама важнее всех и всякого». Это жесть. Пришлось уйти, хоть и были сильные чувства к нему. © Mariodarov / Pikabu
- 2 месяца назад я родила дочь. У нее зеленые глаза, хотя у нас в родне с обеих сторон таких глаз ни у кого нет. Каждый раз, когда речь заходит о малышке, свекровь кривится: «Ох, видно, ты ее нагуляла», а ее родня согласно кивает гривой. Ну мне это надоело, и я решила сделать ДНК-тест (хотя муж говорит, что и так мне верит). В общем, сделали мы несколько тестов, и результаты нас с мужем просто ошарашили: дочка-то оказалась наша, а вот мой муж, как выяснилось, не биологический сын своего отца! То есть это свекровь нагуляла ребенка, а теперь свою вину на меня переложить пытается. Даже не знаем, как рассказать об этом всем свекру. Он-то ни в чем не виноват и имеет право знать правду. © ThrowRAFamiltsopa / Reddit
- Свекровь все время пытается подловить меня на измене. Подговорила соседку за мной шпионить и, как только к нам приходил кто-нибудь мужского пола, свекровь оказывалась тут как тут. Возвращаюсь как-то домой, а муж замок меняет. Я в шоке, спрашиваю, что случилось. Оказывается, к нему пришел его младший двоюродный брат, попросил помочь с математикой. Они сели в зале, муж стал брату объяснять тему. Вдруг с воплем: «Ага!» — в комнату влетела свекровь. И застыла, обнаружив там своего сына и своего младшего племянника. Муж спросил свою маму, что это за вторжение, она начала оправдываться: «Да вот, соседка позвонила, сказала, что к твоей любовник шастает». Любовник из пятого класса. Метр с кепкой. В общем, муж рассердился, а так как мать наотрез отказалась отдавать ключи от его квартиры, он пошел проводить своего брата до дома, а заодно зашел в магазин за новым замком. © Подслушано / Ideer
- Заметила, что муж стал плохо спать. Жаловался на головные боли и затрудненное дыхание. Заставила сходить его к врачу — оказалось кривая перегородка. Сразу нашла хорошего хирурга, быстренько сделали операцию и вот тут-то все и началось! Свекровь заявляет мне: «Вот воспитываешь сына, смотришь за ним — все нормально, объявляется тут одна, и сразу ему операция понадобилась!». © Uknown author / Pikabu
- В преддверии нашей свадьбы будущая свекровь сказала моей подружке невесты что-то вроде: «Я бы хотела, чтобы мой сын женился на тебе». Это был второй раз, когда свекровь встретила мою подругу и последний раз, когда они разговаривали.
© existential_geum / Reddit
- Лежала я с детьми в больнице. Перед выпиской свекровь предложила моему мужу навести порядок у нас дома. Ну здорово же? Вот и я говорю, здорово... Уборка переросла в генеральную с разбором вещей. Так вот, была у меня коробка со старыми фотографиями, где дедушки и бабушки, где родители еще молодые. Свекровь подумала, что это хлам какой-то, и коробку эту выкинула. Из моего шкафа, кстати. Ладно хоть вынесли мешок с мусором прямо перед нашим приездом, а я полезла куртку в шкаф убрать и обнаружила потерю. Тут же побежала к мусорным бакам, а они полупустые — видимо, машина недавно приезжала. Вот весело было мужику-соседу, который мне помогал, и мужу, который тоже присоединился. Нашли коробку, достали. Я свекрови ни слова даже не сказала, честно. Но она на меня обиделась: «Я же как лучше хотела, а вы не цените!» © Кира-задира / NN
Как можно подумать, что старые фотографии - это хлам? Кем надо быть?
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- Моя бывшая свекровь на семейные праздники приглашала своих «подруг» — незамужних девушек до 30 лет — и сажала их за стол рядом с моим мужем (справа я, то есть жена, а слева девушка). Весь праздник свекровь рассказывала, какая гостья хорошая, в отличие от меня. Например: «Вот Оксаночка уже 50 банок огурцов закрыла, и вкусные какие! А ты, невестка, еще огурцами не занялась. Да и невкусные они у тебя получаются!». И так весь день. Развелись не из-за нее, но моей крови она выпила очень много. © Scoropeya / Pikabu
- Я не хотела отмечать свадьбу. Хотела просто просто расписаться. Свекровь уперлась: «Хочу, мол, на свадьбе сына погулять. Оплачу, только женитесь». Свадьбу справили. В первую ночь после свадьбы, как и все новоиспечённые муж и жена, мы считали подаренные деньги. И муж гордо сообщил, что всю сумму передаст дорогой маме, так как она оплачивала свадьбу и ей нужнее. Спустя время супруг заявляет: «Надо лететь в свадебное путешествие, чтобы все было как у людей.» Только каждый сам за себя платит. Я ведь работаю и могу заплатить, а он учится очно и у мамы возьмет. Хорошо, когда есть такая мама. С ней не пропадешь. © Unknown author / Pikabu
- В этом году планировали ехать на отдых в Турцию в конце сентября. К сожалению, отдых сорвался: мужу отменили отпуск за 2 недели до вылета. Моя подруга предложила выкупить путевку по цене раннего бронирования. На отдых полетели свекровь со свекром и вчера вернулись довольные. На мой вопрос: «Когда деньги отдадите подруге?» — ответили: «А мы думали, что это подарок от вас!» Что, блин? Мы экономим, откладываем, а тут такое. С мужем поругалась. Сказала, что лучше бы я с подругой поехала, чем вот такой поворот. Мужу с родителей требовать деньги неудобно, а мне такие «подарки» не по карману. © #щастьебытьневесткой / VK
- На моей свадьбе давно разведенная свекровь активно клеилась к моему отцу в присутствии моей матери, притом что родители на тот момент уже 35 лет женаты были. Расхваливала, вешалась на шею, приглашала танцевать. На второй день она мне выдала: «У тебя такой замечательный отец! Никогда бы не подумала. Такой интересный мужчина! Он сказал, что я на свадьбе была самая красивая. Самая красивая — значит, и красивее невесты!» Мама, надо отдать ей должное, отнеслась ко всему этому цирку спокойно. Отец очень удивился, узнав, что рассказывает сватья. А свекровь еще долго мечтала вслух, как она с моим отцом поедет то ли на охоту, то ли на рыбалку. © Unknown author / Pikabu
- Когда у нас родился второй ребенок, мы продали свою двушку, взяли ипотеку и купили трешку. И вот свекровь пришла, осмотрела наше новое жилье и сделала предложение века: «А давайте я к вам перееду жить? У вас же теперь просторно. А свою двушку я младшим сыновьям оставлю». Я зависла, пытаясь повежливее сформулировать, куда ей следует идти с таким предложением, но тут муж так посмотрел на свою маму, что она сразу замолчала. С тех пор больше эту тему не поднимала. © SON5SON / ADME
- У нас тогда ребенок только родился, свекровь приехала в гости на 1,5 месяца. И пошла жара. Ее принцип уборки называется так: «распихай все по углам, чтобы никто не нашел». Приведу пример. Мы параллельно доделывали ремонт, и я как-то вытащила из кладовки обрезки обоев для подклейки, поставила в коридоре. Так вот, она не нашла ничего лучше, чем поставить их в самом углу у балконной двери, то есть с ними она не открывается, а если сильнее дернуть, то рулоны сыплются под ноги. Мои художественные краски с полки убрала в нижний отсек (в жизни бы не нашла), вещи брата спрятала за тюлем. Корзина для сушки белья уплыла под кровать, а гарантийный талон вообще на какие-то дальние полки. Сортировка мусора? Нет, все кину в одно ведро. И говорит еще: «Ой, мне скоро уезжать, просто потерпи». И постоянно одни указания, что сделать, как жить, когда ребенка собирать гулять или укладывать. Утром приношу внука, говорю: «Он только встал и поел, может играть, укладывать не надо». Минут 10 проходит, слышу, что игрушки греметь перестали. Захожу — она его укладывает спать. Вот как тут не ругаться? © Zangetzu / Pikabu
- Я в разводе, есть сын 6 лет. Познакомилась с мужчиной — он тоже в разводе, есть дочь. Стали жить вместе. Оба работаем, в быту все устраивает. Недавно у его мамы был юбилей, 50 лет. И я случайно подслушала, как она жалуется подружке: «Ох, не везет Илюшеньке... То деревенская девка окрутила, то с разведенкой с прицепом связался. Хоть бы ненадолго!» Подруга ей ответила: «Не лезь, он же сам разведен и с ребенком, да и ты второй раз замуж вообще за бездетного вышла». А свекровь такая: «Не сравнивай! Я получала копейки, мне сына поднимать надо было, а эта и без мужика неплохо зарабатывает. Да и бесит меня ее ребенок». Я своего мужчину против матери не настраиваю, но обидно. © #щастьебытьневесткой / VK
- У моей свекрови какой-то странный загон. У дочки есть все необходимые игрушки и даже больше, мы ни в чем не нуждаемся, но свекровь по своему желанию покупает разные развивашки и просто интересные игрушки и не отдает их дочери. Она привозит, и, пока сидит у нас, дочь играет с ними, а когда уезжает, все забирает с собой. Думаю: «Странно, ну ладно». Однажды приехали к ней, свекровь достала все игрушки, а дочка (ей тогда было 3 года) захотела забрать одну куклу с собой. Уговорить или отвлечь ребенка не получилось. Свекровь отдала куклу скрепя сердце, а на следующий день специально приехала к нам (час езды на автобусе), чтобы забрать игрушку. Дочка потом хватилась куклы, плакала, мне пришлось идти в магазин и покупать такую же. Нет, кукла не коллекционная, самая обычная. Внуков у свекрови больше нет, то есть игрушка куплена именно для нашей дочери. Зачем она так делает? © #щастьебытьневесткой / VK
- Мы с мужем вместе уже 15 лет, оба работаем, поэтому и по дому шуршим вместе: я готовлю, он моет посуду. Тут свекровушка нагрянула в гости. Я наготовила вкусняшек, посидели, а потом муж встал и пошел мыть посуду. Но как только он включил воду, свекровь тут же тяжело задышала и скривила рот, а потом и вовсе выбежала из комнаты. Я пошла полежать и тут слышу, как она вернулась и рыдает: «Не для того я стольким в своей жизни пожертвовала, чтобы ты намывал посуду! Я не для этого тебя растила, холила и лелеяла. Мое сердце разбито!» Мой муж начал ржать и просить маму перестать драматизировать, но, кажется, это ее не убедило. Отношения наши с ней не сложились, моих детей (своих внуков) она тоже не жалует. Ну что ж... Сама виновата. © Mission-Cloud360 / Reddit
- Взяли с мужем квартиру в ипотеку — просторную однушку площадью 47 кв. м. До этого жили на съемной 3 года. Свекровь живет за 200 км. Она все спрашивала, когда мы будем отмечать новоселье, и грозилась подарить стол со стульями. Мы сказали, что отмечать не планируем, да и мебель у меня была уже заказана. Они с сестрой мужа и ее детьми хотели приехать и остановиться у нас, но мы все же сумели их убедить, что места всем не хватит, поэтому мама мужа прибыла одна. И тут вишенка на торте: я постелила свекрови на гостевом диване, а она говорит: «У нас принято гостям лучшее спальное место предлагать!» С утра я услышала, как она своей дочери по телефону жаловалась: «Представляешь, меня на кухню выселили! Хорошо хоть не на коврике около входной двери постелили. Могли бы и кровать предложить, а сами бы на полу спали. Бедный сынок, с такой злыдней связался...» © #щастьебытьневесткой / VK
- После тяжелых родов приезжаю домой, а там праздник. Я после реанимации: резанная, шитая, еле хожу. И тут приходит подруга мужа в вечернем платье, накрашенная, с укладкой. Моя свекровь села возле нее и начала чирикать: «Какая красавица, какая умница!» Всем было неловко, пока теща брата не намекнула этой подруге, что ей пора домой. Мой муж упорно не видел интереса со стороны этой девушки, пока она ему фото в белье не прислала, типа зацени, что купила. Он быстренько общение свернул и морозился от нее потом. © Piyavka2023 / Pikabu
- Был в гостях у родственников и застал ситуацию. Их 18-летний сын привел девчонку. Сидят себе спокойно в комнате. Его маме не понравилось, что они сидят слишком тихо. Она рывком открыла дверь в его комнату и как заорет: «Не закрывайте дверь, чтобы я все слышала!» © ForTheAlliance / Pikabu
Больше историй о том, как складывается жизнь супругов под чутким взглядом свекрови, можно найти в других наших подборках:
Комментарии
Уведомления
Серьёзно? История на превью была два дня назад на превью.
Это для золотых рыбок?
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Кажется, это уже десятая статья про свекровей за последнюю неделю.
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