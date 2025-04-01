14 человек, которым прилетел незабываемый привет из прошлого

«открыточка (...) шла она больше двух лет»

Ну переплюнули! У меня самая долгая открытка шла полгода (из Калининграда в Подмосковье). Хотя я знаю о нескольких открытках, которые были отправлены, но так и не дошли..., точно больше года уже прошло. Значит, у меня есть шанс.

Еще с открытками была история. Отправила из Баку открытки себе и подружкам; зная, как почта ходит, себе привезла в чемодане открытку с маркой. У всех марки были большие и красивые, с мужиком, который флагом размахивает. Проходит месяц, второй пошел - открыток нет. И вот к концу второго месяца они начали всем приходить. Но с другими марками и с другой датой гашения, наа месяц позже, чем я отправляла! Мы решили, что этот мужик слишком ценный, чтобы его вывозить, поэтому наа почте долго совещались и решили марки переклеить. Но у меня такая марка всё-таки осталась))