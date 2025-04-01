14 человек, которым прилетел незабываемый привет из прошлого
Бывают моменты, когда судьба хочет нас немного встряхнуть: откуда ни возьмись появляются сюрпризы из прошлого — это может быть неожиданная встреча с отчего-то забытым другом, или какая-то вещь, или записка от незнакомых людей. Иногда такие «приветы» пугают, иногда — погружают в приятную ностальгию.
- Нашел в мастерской свой обед трехлетней давности. Пластиковый контейнер пролежал все это время в коробке с инструментами. Выглядит... неплохо: соус все еще жидкий, картофель — белый. Никаких признаков плесени. Что вообще здесь происходит? © rivertpostie / Reddit
- Снимали обои в комнате и обнаружили под ними настенную живопись: Дед Мороз и елочка с звездой на макушке. Судя по надписи на шапке у дедушки, первые жильцы этой квартиры встречали новый 1976 год с голыми стенами и глобальными планами на ремонт. Мы решили нарисовать в компанию к Морозу Снегурочку и подписать дату. Ведь с внучкой дедушке веселее будет! Быть может, лет через 40-50 кто-нибудь тоже наткнется на такой привет из прошлого и получит заряд новогоднего настроения. © Подслушано / Ideer
- Один из моих знакомых в школе был дураком каким-то. После того, как я уехал из города в колледж, почти не разговаривал с ним. Сталкивался с ним, когда бывал дома. У него была густая борода, очень сальные лохматые волосы, грязная неподходящая одежда и т. д. Разговаривал он нервно и грубо. Это было ужасно. Его мама была состоятельна, поэтому он просто сидел дома и целыми днями играл в видеоигры. Я был рад, что мы перестали общаться.
Примерно через 3 года он переехал в город, где я живу. Пришел ко мне на работу (он не знал, что я там). Я его вообще не узнал. Полное преображение. Он был в хорошей форме, поступил в колледж... Оказалось, что у нас теперь много общих интересов. И наши взгляды на жизнь тоже совпадали. Мы начали постоянно тусоваться. И знаете, теперь он хороший друг. © Unknown author / Reddit
- Пришел курьер с коробкой. На ней — мое имя, без отправителя. Расписываюсь и открываю: там старый плюшевый заяц. Очень знакомый, но не могу понять, откуда. И записка: «Ты меня помнишь?». Смотрю на это все и по спине бежит холод. Это же заяц из моего детства. Его подарил мне мальчик из лагеря. Мне было лет 10. Тот самый мальчик, с которым у нас была детская любовь, с которым я так и не попрощалась, потому что родители увезли меня раньше срока. А зайца я забыла в комнате в лагере, когда уезжала. Прошло 20 лет. Я села на диван, держа этого зайца, и не понимала, что вообще происходит. Откуда у него этот заяц? Откуда он знает, где я живу? И почему именно сейчас, зачем?! © Карамель / VK
«Посмотрите, что я нашла в старой сумке, когда убиралась в шкафу»
- Как-то в доме у бабушки нашел табель успеваемости своего отца. Там были сплошные двойки. И вот когда он изучал мои оценки и ругался за очередную тройку, я просто показал ему свою находку. Полезный привет из прошлого. © sudosandwich / Reddit
- Есть у нас с друзьями традиция. Когда мы едем в другие города или страны, то отправляем друг другу оттуда открытки. Вчера после работы захожу в подъезд и по привычке открываю почтовый ящик: там, как всегда, куча рекламных листовок и... очередная открыточка. Ничего необычного, кроме того, что шла она больше двух лет. © Butay / Pikabu
- В молодости встречалась с парнем. Когда расстались, самое обидное было перестать общаться с его семьей — такие душевные и заботливые. Мама — вообще космос! Через 7 лет родила дочку и встал вопрос поиска няни. И вот звонок. В трубке голос мамы моего бывшего. Она узнала мой номер в объявлении и решила спросить, не подойдет ли она на роль няни. Теперь эту женщину люблю не только я, но и моя дочь: регулярно приглашаем няню на все семейные торжества. А мужу периодически приносят разные вкусности домашнего приготовления. В общем, у нас лучшая в мире няня для всей семьи. Потрясающий человек!
- Когда мы переехали в новый дом, в ванной была розетка, которая не работала. Отец долго не решался ее заменить. А когда все же снял лицевую панель, то электропроводки не обнаружил. Вместо этого сзади была прикреплена пластиковая коробка. Внутри была записка от людей, которые владели домом в конце 60-х. Они приветствовали новых владельцев в доме. Там было несколько историй, добрых пожеланий и 20 долларов на покупку чего-нибудь приятного для дома. © capoteismygod / Reddit
- В детстве с друзьями закапывали во дворе коробочки с вещами и посланиями — себе в будущем. Я потом переехал, друзья тоже разъехались. Про коробки те и забыли. Недавно заезжал в родительскую квартиру, и пошел гулять с собакой. Так она один такой «привет из прошлого» откопала. Сколько же там всего! Хоть ненадолго, но погрузился в детство. © Подслушано / Ideer
В связи с неприятным инцидентом пришлось снимать обивку на крыше авто. Под обивкой обнаружил привет от предыдущих хозяев
- Весной приходит время убирать зимние вещи в дальний ящик, и в карман я всегда кладу записочку: «Привет из прошлого». В ней я пишу дату, время, чем занята, о чем переживаю, пишу о планах на будущее. И спустя время, когда снова пора надевать зимнюю одежду, нахожу этот «привет» и вспоминаю, что произошло за это время, что изменилось, сбылись ли мои мечты... Такая ностальгия. © Подcлушано / Ideer
- Говорят, что девушки — лучшие «сыщики»: если захотят, найдут контакты любого человека и всю информацию о нем. В моем же случае этот дар, похоже, не работает... Приспичило найти парня из прошлого — как всплыл в памяти, так не уходит. Лет 15 назад был у нас с ним недолгий роман. И захотела я его увидеть, узнать, как он, чем живет, как выглядит. Соскучилась будто, хоть и прошло столько времени. Обрыла всевозможные источники, просмотрела страницы всевозможных общих знакомых из прошлого, искала по ключевым словам — безрезультатно. Ну куда ты пропал, наваждение из прошлого?! Это же постараться нужно так зашифроваться! © Подслушано / Ideer
- Я 15 лет жила в городе, сменила за это время несколько работ. И вот — сбылась мечта! Начала строить свой домик в деревне, и, как только туда можно было переехать, сразу же собрала все — и айда. Даже курочек завела. Понятное дело, для меня это все в диковинку. И я своих несушек фоткала по семь раз на день и, конечно же, делилась в соцсетях. И вот звонит незнакомый номер. Поднимаю — а там мой начальник с самой первой работы. Лет 10 не видела, не слышала. Говорит: «Привет! Это Петрович, помнишь такого? Я вот увидел у тебя в ленте, что ты в деревне живешь и даже кур завела. Все так плохо? Я тебе могу с работой помочь, если надо!» Я Петровичу объяснила, что как раз у меня сейчас все хорошо. Но, если честно, приятна такая забота.
Конечно, сюрпризы не всегда бывают из прошлого. Иногда жизнь нас удивляет и неожиданными поворотами и воодушевляющими поступками.
Комментарии
«открыточка (...) шла она больше двух лет»
Ну переплюнули! У меня самая долгая открытка шла полгода (из Калининграда в Подмосковье). Хотя я знаю о нескольких открытках, которые были отправлены, но так и не дошли..., точно больше года уже прошло. Значит, у меня есть шанс.
Еще с открытками была история. Отправила из Баку открытки себе и подружкам; зная, как почта ходит, себе привезла в чемодане открытку с маркой. У всех марки были большие и красивые, с мужиком, который флагом размахивает. Проходит месяц, второй пошел - открыток нет. И вот к концу второго месяца они начали всем приходить. Но с другими марками и с другой датой гашения, наа месяц позже, чем я отправляла! Мы решили, что этот мужик слишком ценный, чтобы его вывозить, поэтому наа почте долго совещались и решили марки переклеить. Но у меня такая марка всё-таки осталась))
у меня письмо в пределах одного города 11 лет шло. ровно 11 лет, день в день :)