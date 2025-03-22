16 случаев, когда реальность удивила не хуже, чем самый неожиданный сюжетный поворот

Жизнь иногда ощущается как вечный день сурка. Повторяющиеся события день за днем, год за годом. Но с каждым хоть раз в жизни неожиданно случается что-то, выходящее из ряда вон. В нашей сегодняшней подборке люди делятся историями, которые завершились совсем не так, как начинались.