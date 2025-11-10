14 историй, где люди не дали себя в обиду — и сделали это красиво

Какая воспитанная женщина, просто встала и заслонила собой ребёнка. Если какая то старуха на мою дочку будет свои конечности складывать, я ей прямым текстом без намёков скажу, что или пусть уберёт их от моего ребёнка, или пусть готовится заказывать себе новую вставную челюсть. Что поделать, такая уж я "добрая и воспитанная", если обижают тех, кого я люблю. А начнёт орать на весь вагон: ещё и на камеру сниму и в интернет выложу. Пусть все знают неадекватку в лицо.