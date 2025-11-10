История про Киа - это не дала себя в обиду, при чём красиво??? Да это - мстя на уровне обиженного ребёнка детсадавского возраста. А по истории, девица, вроде как уже взрослая.
14 историй, где люди не дали себя в обиду — и сделали это красиво
Если вы оказались в неловкой ситуации, подверглись критике или вам просто «тыкают» — это не повод опускать голову. Наоборот, это идеальный момент для блестящей, обезоруживающей «ответочки». Мы собрали истории о людях, которых пытались поставить в неловкое положение, но они вышли из конфликта настоящими победителями. Готовьтесь записывать — эти приемы стоит взять на вооружение!
- Когда-то в юности мама отправила меня в огород за кинзой. Я спрашиваю:
— А как ее узнать?
— Кинза — это кинза.
— А петрушка как выглядит?
— Петрушка — это петрушка, кинза — это кинза. Что непонятно-то?
Прошло много лет. Недавно мама спрашивает:
— Гузеля, а «Киа» — это что за машина?
— Киа — это Киа.
Шах и мат! © guzelya_tohtahunovaa
- Была ситуация у знакомых. Они подарили соседскому ребенку детский велосипед со страховочными колесами, когда их сын пересел на большой. Родители того мальчика стали ныть: мол, б/у, цвет не тот, регулировок мало, колеса скрипят. Знакомые сказали что-то вроде: «Наверное, вы правы. Вашему сыночку нужен другой, получше. Когда у него день рождения? В конце месяца? Отлично!» Забрали свой старый велосипед и продали его через интернет за копейки. А потом соседи все возмущались, что знакомые не подарили их ребенку новый велик — ведь обещали! © Гоша Тыковкин / Dzen
- Стоим с дочкой сегодня в подъезде, ждем лифт. Она что-то мне рассказывает. Рядом стоящая женщина лет пятидесяти вдруг оборачивается и говорит: «Ну как ребенок разговаривает, вообще ничего не понятно.» Я даже растерялась на секунду. Как бы, тебя никто и не спрашивал, да и вообще. А дочь тут же выдает: «Зато мы с мамой красивые и худенькие. Понятно я говорю?» Шах и мат просто! © katerina_proenglish
- Работая в музее в старшей школе, мне больше всего нравилось, когда моя начальница слушала посетителей, которые болтали о пустяках, называли ее глупой или как-то еще. А потом она просто улыбалась, смотрела им прямо в глаза и говорила: «Хорошо, я приму это во внимание». Это было довольно устрашающе. © Podo13 / Reddit
- Когда родился сын, подруга жены замучила нас рассказами о том, как: «Я в полгода пошла»,
«Я в полтора года читала», «Я в три года „Буратино“ сама прочитала». Достало это меня, и однажды я сказал: «С такими успехами тебе надо кандидатскую защищать после института.»
А она была лаборанткой, даже в аспирантуру поступить не смогла. Покраснела — и больше не лезла. © Димедрол Прокопян / Dzen
Девочка в лифте - невоспитанная х
амка, похуже той тети. Непонятно, чему мать радуется!
- Сижу в парке в Нью-Йорке, ем мороженое и читаю книгу. Две девушки на моем языке обсуждают мой внешний вид — не в лучшем тоне. По разговору поняла, что живут они на Брайтоне. Я подошла к ним и спокойно сказала: «Как бы я ни выглядела, я живу на Манхэттене, рядом с этим парком, а не ехала час, чтобы здесь погулять.» Шах и мат. © aigul.taukel
- Произошло это в ресторане, где я работал. Один парень вел себя как полный дундук по отношению к официантке. Менеджер подошел, чтобы посмотреть, что происходит, и, поняв, что парень ведет себя оскорбительно, спокойно сказал: «Сэр, мы больше не хотим, чтобы вы у нас обедали». Менеджер больше ничего не сказал, он просто стоял и смотрел, пока этот парень и его очень смущенные сопровождающие не собрали все свои вещи и не ушли под пристальными взглядами остальных посетителей переполненного ресторана. Вероятно, это стоило заведению всего лишь 120 долларов, но я гарантирую, что этот парень до сих пор помнит то смущение. © Unknown author / Reddit
- Ехали в маршрутке. Дама на месте рядом с водителем долго рассказывала про Лешу — его дела, болезнь, лечение и прочее. На замечания не реагировала. Не прерывая разговора, попросила остановить на следующей. И тут из салона мужской голос: «Куда собралась?! Мы еще про Лешу не дослушали!» © N N / Dzen
Про Лешу прям смешно)
Вот так забудешь наушники, и чего только не узнаешь в транспорте..
- Учила как-то турецкий. Моя преподавательница — моя соотечественница, с серыми глазами, живущая с мужем в Стамбуле — рассказала, как однажды пришла в нашем городе купить овощей. Два продавца на турецком обсуждали между собой, как бы положить ей на дно пакета плохие овощи, чтобы не заметила. Она им по-турецки говорит: «Не надо мне плохого, положите хорошие».
У них глаза округлились, долго извинялись и бесплатно положили много фруктов — чуть лентой не перевязали! © natalia_vlasihina
- Когда я работал в розничной торговле в подростковом возрасте, если клиенты начинали саркастически высказываться, я делал вид, что не понимаю. Разгневанный клиент закатывал глаза и говорил: «О, да, это же лучшее обслуживание клиентов, ребята», если я отказывался покинуть кассу и очередь, чтобы помочь им загрузить машину во время шторма. Я просто улыбался и говорил: «Спасибо! Вы самый милый покупатель!» Это сводило их с ума. © stuck_at_starbucks / Reddit
- Еду как-то с сыном, мне на работу, сыну в садик. Естественно, утром битком забитый автобус, мы на местах «пассажиры с детьми». Заходит бабулька и, увидев меня, напролом, чуть не по головам, прямиком ко мне: «Уступи старшим». И тут замечает ребенка у меня на коленях! И: «Ребенок может постоять, а ты можешь уступить». Я ей говорю: «Давайте вы сядете и ребенка на коленки возьмете, а я постою». Не хочет. Ну я и не уступила. Так она взялась за поручень и все время всячески мешала мальчику спокойно ехать. Я ей говорю, мол, осторожнее. Так она как завопила: «Ой, подумаешь, прынца везешь, что ли». И опять за свое. Ну конечно, «прынца». Тогда я встала и заслонила собой моего принца от этой старухи. И мне почему-то не стыдно. © Рио / ADME
Какая воспитанная женщина, просто встала и заслонила собой ребёнка. Если какая то старуха на мою дочку будет свои конечности складывать, я ей прямым текстом без намёков скажу, что или пусть уберёт их от моего ребёнка, или пусть готовится заказывать себе новую вставную челюсть. Что поделать, такая уж я "добрая и воспитанная", если обижают тех, кого я люблю. А начнёт орать на весь вагон: ещё и на камеру сниму и в интернет выложу. Пусть все знают неадекватку в лицо.
- Еду как-то утром в автобусе, народу тьма. На задней площадке какая-то тетка с чего-то завелась, орет и орет. Никто ей не отвечает, все молчат, а она все надрывается. Вдруг с передней площадки раздается зычный бас: «Мужики, кто там поближе, пригласите ее кто-нибудь уже на свидание!» Народ заржал, тетка заткнулась. © Вероника / ADME
- Я раньше работал в службе технической поддержки, и у нас был один очень грубый клиент, который требовал много бесплатных услуг, угрожая в противном случае распространить по всему интернету информацию о том, насколько плохи наши услуги. Я просидел на телефоне с этим человеком около 30 минут, извиняясь за то, что не могу помочь ему до следующего дня. Он был очень требовательным и хотел, чтобы я перезвонил ему на следующий день. В тот день я опоздал на работу примерно на 10 минут, и когда он позвонил, ему ответила одна из моих коллег. Он кричал на нее и не давал ей сказать ни слова, даже когда она просила его успокоиться и вести себя вежливо.
Вскоре после этого мой менеджер отправил ему электронное письмо, в котором сообщил, что мы прекратим его подписку до конца рабочего дня. И что если он до этого времени не перенесет свои файлы в другое место, они также будут удалены. Я понял, что это действительно повлияло на него, потому что позже он перезвонил и спокойно попросил сделать резервную копию. Я отправил ее ему, и он ушел мирно. © maracusdesu / Reddit
- Отношения со свекрами довольно натянутые. Как у всех, поначалу все было хорошо, но чем дальше, тем хуже. Плохая я невестка, плохая хозяйка, плохая мать, дети у меня невоспитанные, короче, мрак. Чтобы было понятно, мы почти не общаемся. И то, только когда у свекрови находится время пообщаться со старшей внучкой. Младшей для них как будто не существует. С мужем вместе уже 5 лет в браке. Но живем в маленькой однушке, которую купила мне моя мама еще до знакомства с мужем. И тут эпик: свекор предложил мужу купить нам дом с условием, что муж со мной разведется. Якобы, чтобы я не претендовала на дом в случае развода. А ведь есть масса способов избежать притязаний супругов на совместно нажитое имущество! И знаете, что муж ответил? Он сказал: «Нет! Мы и сами на дом заработаем, чем так!» Вот это победа! © Мамдаринка / VK
А вот еще подборка примеров, когда людей пытались поставить в неловкое положение, но те выдали ответочку.
Комментарии
Когда человек громко , очень громко разговаривает, да ещё при этом отчаянно жестикулирует это верный признак неадекватности и психиатрического анамнеза! С такими лучше не связываться, себе дороже! Логика для них это что-то с другой планеты!!! Ну их ... на ту планету!!!🤣🤣🤣