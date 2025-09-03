Если расходы больше дохода, не говоря уже про прибыль - разумеется от такой сделки откажется любой, и не важно кухню помыть нужно или продать что-то.
Разумеется всегда можно вместо условных 500 рублей, за пять квадратных метров кухни, предложить тысячу. Но мы же все "я считать умею!" :) Так что придется мыть самой.
17 человек, которые решили поручить ведение быта специалистам и вляпались в историю
Каждый день нас окружают бесконечные бытовые заботы — готовка, уборка, стирка, и прочие дела, незаметно съедающие наше время и силы. Логично, что многие решают переложить эти хлопоты на плечи специалистов: клинеров, сантехников или сервисов доставки еды. Но, как показывает практика, иногда попытка упростить жизнь оборачивается настоящим приключением — смешным, неловким, а порой даже немного драматичным.
- Решила после работы дома не убирать и не бегать как белка в колесе, а заказать клининг. Но муж меня не понял. Одна надежда была на сына — думала, что хоть он поддержит. Привела его из садика, рассказываю, что это такое и почему это классно. Мой 5-летний сын все спокойно выслушал, а потом выдал: «Хорошо, что они приехали. Теперь мы будем знать, какой все-таки чистой может быть наша квартира». Ох, уж эти мужчины. © Мамдаринка / VK
- У нас на кухне большие окна в пол, мыть их нереально, плюс высокий этаж, а я боюсь высоты. В бездетное время я 2 раза в год вызывала клининг: помыть окна и сделать генеральную уборку. Когда родился первый ребенок, я тоже вызывала клининг, но уже без уборки. Когда родился второй, я нашла девушку, которая сдает в аренду робота-мойщика окон — это почти в 3 раза дешевле клининга. Второму исполнился 1 год и 6 месяцев, выплаты прекратились. И сегодня муж взял в руки швабру — пытался дотянуться до дальнего угла глухого окна. © #щастьематеринства / VK
- Предложила мужу заказать для свекрови клининг. Она очень обрадовалась. Только попросила, чтобы кто-то из нас приехал на это время к ней. И вот стою под ее дверью, звоню в дверь, звоню на мобильный, а мне никто не открывает. Я уже испугалась, и тут дверь открывается. Картина маслом: в одной руке пылесос, в другой — палка, с которой ходит. Да, она принялась наводить чистоту перед клинингом, а знаете, почему? Потому что придут незнакомые люди и будут сплетничать, какой у нее беспорядок! Занавес. © Мамдаринка / VK
- Я неоднократно говорила мужу, что мне тяжело. Целый день с двумя детьми, еще убирать и готовить надо. Намекала, что нам нужна помощница. Пару дней назад муж сказал, что теперь у нас будет два помощника. Неужели нанял и няню и домработницу? Позвал в коридор и торжественно вручил мне мультиварку и робота-пылесоса. Что ж, тоже неплохо. © Мамдаринка / VK
- Я обычно заказываю воду, выходит где-то 15–20 литров. Но иногда приходится и 30 брать. Мне несколько раз в такой ситуации звонили мужчины-курьеры и говорили, мол, выйдите, помогите поднять (я не выходила). А вот хрупкая девушка-курьер спокойно эти дурацкие 6 бутылок без всяких звонков донесла. Ни к чему не призываю, но лучше будет, если девушки будут отказываться от таких заказов. © white.etihw / Pikabu
- Я своих родственников приучила к доставкам. Они побурчали сначала, потом смирились, и свекровь даже обрадовалась, когда 30 декабря в течение получаса приехали курьеры из нескольких магазинов, а я только успевала пакеты заносить.© Princesanastasi / Pikabu
- Подруга как-то взывала клининг и забыла напомнить мужу. Звонит — он не отвечает. Она в панике. Дозванивается до кого-то из детей и говорит: «Срочно найдите папу и скажите: клининг едет». На что ребенок ей выдает: «А папа в курсе. Он не отвечает, потому что бегает по дому и убирает перед приездом клинеров» © elevitska
- В материнстве есть одно главное правило. Родить от мужика, который не будет на вас экономить. Серьезно. У стольких подруг мужья — жлобы. А я сразу выбрала себе достойного. Рожала в частной клинике, с первого месяца он оплатил нам ночную няню. Раз в неделю заказываем клининг. Задумываюсь еще над помощницей по дому, чтобы вообще перестать готовить. Я считаю, что женщина, которая родила, не должна перетруждаться. Мы свое дело сделали — подарили миру новую жизнь. А дальше нужно не загибаться, а, наоборот, расслабиться. И круто, когда муж этому способствует. © Мамдаринка / VK
- Свекровь пришла позавчера к нам в гости, принесла домашнюю еду и сразу же начала исследовать квартиру. Давай искать каждую пылинку, высматривать пауков и заглядывать под кровати. Как же она удивилась, когда не нашла ничего, к чему можно прицепиться. Я лишь наблюдала за этим представлением в сторонке. Вот никак не поймет женщина, что нельзя лезть к нам в жизнь и диктовать свои правила! А я за столько лет уже изучила ее график, поэтому перед визитом свекрови вызываю клинеров, которые вылизывают всю квартиру. © Мамдаринка / VK
- Поняла, что проще нанять кого-то для мытья кухни, чем драить ее самой — зарабатываю достаточно. Начала искать нужного человека на сайте с объявлениями. Обратилась к одной девушке, так она мне отказала — не поверила, что таких маленьких кухонь не бывает, и я пытаюсь ее надуть. А у меня и вправду всего 5 кв.м. кухонька. Смешно и грустно одновременно. © Подслушано / Ideer
Если расходы больше дохода, не говоря уже про прибыль - разумеется от такой сделки откажется любой, и не важно кухню помыть нужно или продать что-то.
- Как-то ближе к ночи обнаружила, что общая труба с холодной водой начала подтекать. Ложиться спать было страшновато. Вызвала аварийного сантехника. Через часик пришел мужчина, лет 40-50. Из всего инвентаря у него был только один разводной ключ. Больше вообще ничего. Его ключ к моей трубе не подошел. Он сказал, что спустится в подвал и посмотрит, может, там что-то можно сделать. Через минут 20 открыл какой-то кран в подвале и попросил посмотреть, перестала ли подтекать вода из трубы. Вода течь перестала, о чем я радостно ему сообщила. Он сказал, что оставить так не получится — подвал за ночь затопит. Но предложил Соломоново решение: он оставит кран в подвале наполовину открытым, у меня труба начнет течь слабее, подвал затопит не очень сильно. В 7 утра мне в дверь уже долбился другой сантехник, у которого затопило половину подвала. © enjenjenje / Pikabu
- Я несколько раз вызывала клининг, и всегда они мыли хуже меня. Еще и плиту новую поцарапали, воды просто налили на деревянные поверхности — приходилось ходить и показывать, где не помыто. Створки на кухне остались липкими и в разводах, вся техника кухонная в разводах, в углах окон грязь. Окна я сама не мою, а мужу уже лень, его не допросишься. Вот теперь думаю о роботе-мойщике окон. Робот-пылесос я себе уже купила, классная вещь. Грустно, когда можешь себе позволить, но никто не сделает лучше, чем ты. © GreyKatie / Pikabu
- Закоротил как-то свет на кухне на съемной квартире. Хозяин квартиры сказал, что сам найдет ремонтников. Первый отодвинул встроенную электрическую плиту и ушел, не вернувшись. Второй добросовестно искал и не нашел проблему. Потом пришли сразу двое новых спецов и клацали светом 2 дня, а когда они задвинули плиту обратно, покосилась вся мебель рядом. Кроме того, они наступили на стол рядом с раковиной и почти выломали ее, а вишенкой на торте было то, что они еще и стульчак разломали. Тоже, видимо, вставали на него, чтоб к потолку подлезть. © Летающий пингвин / ADME
- Вызвала как-то мастера на час, надо было заменить дверной звонок и закрепить кабель-канал снаружи у двери. Указала, что нужен перфоратор, а для дверного звонка надо будет нарастить кабель. Пришел дядечка, долго смотрел на звонок, ругаясь и в упор игнорируя инструкцию. Сама показала, как разобрать, и объяснила схему подключения. С горем пополам подключил. Начал намечать места для дырок под дюбели. На глаз и криво. Отобрала карандаш и наметила сама. Начал собираться, но заметно, что нервничает. Спрашиваю, что случилось. Оказалось, он случайно стремянкой угробил кнопку дверного звонка. Это был первый случай, когда я не заплатила мастеру за работу.
- Часто пользуюсь услугами мужа на час, так как живу одна и ремонт в процессе. И как же бесит, что каждый второй начинает: «Ого! Ты живешь одна? Че, и квартиру сама купила? И че, у тебя нет мужика? Почему?» Да какое твое дело? Тебя позвали выполнить определенную работу! Делай молча, я плачу деньги! Последний убеждал, что встречаться нужно только с женатым — они, мол, самые лучшие. Еле выпроводила его из квартиры. © Подслушано / Ideer
- Я решилась заказать готовую еду. Нашла недалеко столовую, позвонила. Привезли через час все запаянное в лоточках: салат, пюре с курицей, борщ, хлеб. Второй обед: салат, макароны и печеночные оладьи. Я умею готовить, но не очень люблю. Долго думала, что стыдно, надо готовить самой, что скажут люди. Но лень победила! Нам с дочкой хватит этих обедов. Жрущих тазиками мужиков в доме нет. Может, когда-нибудь решусь и на клининг. © #щастьематеринства / VK
- Переехала в новую квартиру. Арендодатель сказал, что во двор могут заезжать только жильцы и нужно подавать заявку с номером машины начальнику охраны. Заказываю я, значит, в первый раз продукты. Звонит курьер: «Скоро подъеду». Я отвечаю: «Извините, двор закрытый, припаркуйтесь снаружи и дойдите пешочком». Он развопился, мол, что вы врете, всех пускают. А потом говорит: «Ладно, сам вашей охране позвоню». Даже не знаю, от чего больше офигела: от его возмущений или понимания, что он сразу мог позвонить и не клевать мне мозг. Потом, кстати, реально оказалось, что охране вообще пофиг, всех подряд пропускают. © FluffyHamster23 / Pikabu
Заниматься бытом самому или довериться специалистам — каждый решает сам. А вот к вещам, найденным при уборке, советуем присмотреться повнимательней — иногда такое можно обнаружить!