18 объявлений от людей, которые заслуживают премию за чувство юмора

Народное творчество
3 часа назад
С каждым днем рекламы вокруг становится все больше — она лезет из телефонов, экранов и даже из холодильников. Маркетологи не устают изобретать все более хитрые и изощренные способы привлечь наше внимание. Но при этом старые добрые объявления и вывески никуда не исчезли — они все так же украшают подъезды, заборы и витрины. А ведь на создание некоторых из них люди явно потратили не только время, но и внушительную порцию фантазии.

«Да что этот снег себе позволяет»

«Интересно, ателье работает?»

Alena
2 часа назад

Мы не хотим. Не приставайте. Учитесь сами, наконец. Швеей не так уж трудно быть, но на работу вот ходить...

«Пупырка погасит ипотеку, принесет миллионы и даже отправит вас в отпуск. Поверьте!⁠»

Alena
2 часа назад

Закончилась пупырка, а жизнь вперед идет, о, как же заказать мне огромнейший комод! Он весь придет в пупырках, я обомлею вся - хватило бы энергии все схлопать до Кота!

Когда у кота был план, но что-то пошло не так

  • У подъезда неделю гулял роскошный рыжий кот с самыми трагичными глазами в мире. Соседки охали, выносили ему колбаску и повесили объявление, мол, потерялся котик. И тут на утро поверх этого крика души появилась надпись от хозяина огромными буквами: «Не верьте этому рыжему аферисту! Его зовут Персик, он живет в 45-й квартире и плотно позавтракал час назад. Он гуляет утром и заодно клянчит вкусняшки. Пожалуйста, прекратите кормить, он уже в дверь скоро перестанет пролезать». Кот сидел под объявлением с видом оскорбленной невинности, но подкармливать его дружно перестали.

«Увидел такую красоту в зоопарке»

Надежда
1 день назад

Бедный сом,ему приходится занимать неестественные позы..Интересно кому?

«Обнаружили в СНТ вот такое объявление. Игорек — помощник»

«Вот это я понимаю — личный бренд!»

Ради такого можно и потерпеть, ведь причина уважительная

  • Наш домовой чат кипел: кто-то по ночам ронял на пол что-то тяжелое. Грешили на соседа-спортсмена с гантелями. Недавно в лифте появилось фото мохнатого крупного кота с подписью: «Уважаемые соседи! Простите за тыгыдык! Это Жора, он весит 12 кг и любит прыгать со шкафа в 3 часа ночи, надеясь, что миска наполнилась сама собой. Жора на диете и очень страдает. Отнеситесь с пониманием». С тех пор в чате перестали ругаться и даже спрашивают, как успехи у Жоры.

«Каждый день хожу на работу, а заметила только сегодня»

«Обычная вакансия, ничего такого»

«Можно, но есть ли желающие...»

Ну, это уже ни в какие ворота...

  • Уже четвертый день на двери домофона появляется надпись: «С 8 утра и до окончания работ не будет горячей и холодной воды». Уже 4 дня подряд! Иду с работы, мечтаю залезть в ванну, а тут такой облом. Написала под объявлением: «А вы не опухли?» Самое приятное, что подо мной подписались еще 4 человека. © Подслушано / Ideer

«Замечено на стене больницы»

«Работаю монтажником в детском саду. Увидел это в туалете для персонала»

Светлана БМВ
2 часа назад

Знаю "День строителя", "День учителя". А когда ввели такой праздник? Чёт я не слышала. Наверное, потому что у меня глистов нет.

«Объявление на входе в магазин с крутой лестницей»

Natallia
1 час назад

Это где такая лестница? На тот свет?
2100 ккал- это примерно дневная норма потребления калорий. Если я ничего не путаю( а это вряд-ли), чтобы потратить столько калорий нужно пройти примерно от 40 000 шагов. Юморист, однако, владелец магазина.

Кому-то очень не повезло

  • Планово отключили горячую воду на неделю. Но внезапно дали через три дня. Все радуются, моются, стираются. А недавно около лифта прочитала объявление: «Уважаемые соседи, советуем проверить подключение водонагревателя. Вы за свой счет греете воду всему стояку». © Подслушано / Ideer

«Одну из баз отдыха охраняет»

«Что-то мне даже в машине стало страшновато»

Иногда кажется, что именно в этих наивных и странных объявлениях больше души, чем во всей вылизанной современной рекламе. А некоторые из них и вовсе хочется сохранить как памятник человеческой изобретательности и отличному чувству юмора. Наверняка вы тоже встречали объявление, от которого невольно появляется улыбка. С удовольствием обсудим в комментариях.

