18 объявлений от людей, которые заслуживают премию за чувство юмора

С каждым днем рекламы вокруг становится все больше — она лезет из телефонов, экранов и даже из холодильников. Маркетологи не устают изобретать все более хитрые и изощренные способы привлечь наше внимание. Но при этом старые добрые объявления и вывески никуда не исчезли — они все так же украшают подъезды, заборы и витрины. А ведь на создание некоторых из них люди явно потратили не только время, но и внушительную порцию фантазии.