18 объявлений от людей, которые заслуживают премию за чувство юмора
С каждым днем рекламы вокруг становится все больше — она лезет из телефонов, экранов и даже из холодильников. Маркетологи не устают изобретать все более хитрые и изощренные способы привлечь наше внимание. Но при этом старые добрые объявления и вывески никуда не исчезли — они все так же украшают подъезды, заборы и витрины. А ведь на создание некоторых из них люди явно потратили не только время, но и внушительную порцию фантазии.
«Да что этот снег себе позволяет»
«Интересно, ателье работает?»
Мы не хотим. Не приставайте. Учитесь сами, наконец. Швеей не так уж трудно быть, но на работу вот ходить...
«Пупырка погасит ипотеку, принесет миллионы и даже отправит вас в отпуск. Поверьте!»
Закончилась пупырка, а жизнь вперед идет, о, как же заказать мне огромнейший комод! Он весь придет в пупырках, я обомлею вся - хватило бы энергии все схлопать до Кота!
Когда у кота был план, но что-то пошло не так
- У подъезда неделю гулял роскошный рыжий кот с самыми трагичными глазами в мире. Соседки охали, выносили ему колбаску и повесили объявление, мол, потерялся котик. И тут на утро поверх этого крика души появилась надпись от хозяина огромными буквами: «Не верьте этому рыжему аферисту! Его зовут Персик, он живет в 45-й квартире и плотно позавтракал час назад. Он гуляет утром и заодно клянчит вкусняшки. Пожалуйста, прекратите кормить, он уже в дверь скоро перестанет пролезать». Кот сидел под объявлением с видом оскорбленной невинности, но подкармливать его дружно перестали.
«Увидел такую красоту в зоопарке»
Бедный сом,ему приходится занимать неестественные позы..Интересно кому?
«Обнаружили в СНТ вот такое объявление. Игорек — помощник»
10 000 рублей - нужно писать без слова "тысяч", иначе получается - 10 000 000 рублей, что-то дороговато для кота.
«Вот это я понимаю — личный бренд!»
Ради такого можно и потерпеть, ведь причина уважительная
- Наш домовой чат кипел: кто-то по ночам ронял на пол что-то тяжелое. Грешили на соседа-спортсмена с гантелями. Недавно в лифте появилось фото мохнатого крупного кота с подписью: «Уважаемые соседи! Простите за тыгыдык! Это Жора, он весит 12 кг и любит прыгать со шкафа в 3 часа ночи, надеясь, что миска наполнилась сама собой. Жора на диете и очень страдает. Отнеситесь с пониманием». С тех пор в чате перестали ругаться и даже спрашивают, как успехи у Жоры.
«Каждый день хожу на работу, а заметила только сегодня»
Бедный Жора, на диету посадили Жору. Но по ночам у Жоры жор, потому что Жора-обжора.
«Обычная вакансия, ничего такого»
«Можно, но есть ли желающие...»
Ну, это уже ни в какие ворота...
- Уже четвертый день на двери домофона появляется надпись: «С 8 утра и до окончания работ не будет горячей и холодной воды». Уже 4 дня подряд! Иду с работы, мечтаю залезть в ванну, а тут такой облом. Написала под объявлением: «А вы не опухли?» Самое приятное, что подо мной подписались еще 4 человека. © Подслушано / Ideer
«Замечено на стене больницы»
"Иду с работы, мечтаю залезть в ванну..."
Ну, залезть в ванну, в принципе, никто не мешает.
«Работаю монтажником в детском саду. Увидел это в туалете для персонала»
Знаю "День строителя", "День учителя". А когда ввели такой праздник? Чёт я не слышала. Наверное, потому что у меня глистов нет.
«Объявление на входе в магазин с крутой лестницей»
Это где такая лестница? На тот свет?
2100 ккал- это примерно дневная норма потребления калорий. Если я ничего не путаю( а это вряд-ли), чтобы потратить столько калорий нужно пройти примерно от 40 000 шагов. Юморист, однако, владелец магазина.
Кому-то очень не повезло
- Планово отключили горячую воду на неделю. Но внезапно дали через три дня. Все радуются, моются, стираются. А недавно около лифта прочитала объявление: «Уважаемые соседи, советуем проверить подключение водонагревателя. Вы за свой счет греете воду всему стояку». © Подслушано / Ideer
«Одну из баз отдыха охраняет»
«Что-то мне даже в машине стало страшновато»
Иногда кажется, что именно в этих наивных и странных объявлениях больше души, чем во всей вылизанной современной рекламе. А некоторые из них и вовсе хочется сохранить как памятник человеческой изобретательности и отличному чувству юмора. Наверняка вы тоже встречали объявление, от которого невольно появляется улыбка. С удовольствием обсудим в комментариях.