17 жизненных историй о любителях считать чужие деньги

Конечно, чересчур интересоваться чужими доходами и тратами некрасиво. Но порой то, как другие люди распоряжаются своими финансами, может послужить уроком, плохим или хорошим. О деньгах и том, как они влияют на наши отношения с окружающими, расскажет сегодняшняя подборка.

Ачего? Чтоб у себя в кошельке было что считать, приходится считать чужие. Ну и как за "ночь и немного вечера" можно так засрать квартиру, что нааа уборку 2 часа... или ему готовить надо каждый раз первое, второе и компот?

Обожаю косметику. Как-то мой супруг заявил, что мне нужно перестать ее покупать. И вообще, мол, он находит, что $ 23 за тушь — это безумно много. Но я ему сказала: «А ты зацени мои ресницы! Они же прекрасны!» © ***apkin / Reddit

Знакомая, репетитор математики, рассказывает диалог с клиенткой:

— А 1000 рублей — это за месяц?

— Нет, это за час занятия.

— Так если вы будете по 8 часов работать, это 8 тысяч за один только рабочий день?!... И 160 тысяч в месяц? Куда вам столько?

Говорит, в тот момент даже не нашлась, что ответить. Просто обалдела от наглости и положила трубку. Потом мы пошутили, зачем, мол, тетке математику учить, если она и так прекрасно умеет считать чужие деньги. © Подслушано / Ideer