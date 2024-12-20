Ачего? Чтоб у себя в кошельке было что считать, приходится считать чужие.
Ну и как за "ночь и немного вечера" можно так засрать квартиру, что нааа уборку 2 часа... или ему готовить надо каждый раз первое, второе и компот?
17 жизненных историй о любителях считать чужие деньги
Конечно, чересчур интересоваться чужими доходами и тратами некрасиво. Но порой то, как другие люди распоряжаются своими финансами, может послужить уроком, плохим или хорошим. О деньгах и том, как они влияют на наши отношения с окружающими, расскажет сегодняшняя подборка.
- Ухаживал как-то за мной один парень. Встречались, но кем я работала, он не знал. И вот на одном из свиданий он меня спрашивает, мол, кем трудишься. «Бухгалтер я», — отвечаю. А у того лицо все перекосилось, вскочил он и удалился со словами: «Ты же чужие деньги считаешь». Больше мы не общались. © Подслушано / Ideer
- Я живу с родителями, мне 22. Они осуждают меня всякий раз, когда я покупаю что-то на свои деньги. Заказал вчера специальный матрас, потому что у меня болит спина. А родители на это заявили, что я деньги транжирю, хотя они даже не знали его цену. Но больше всего их возмущает то, что я не спросил у них совета. © carbon******9 / Reddit
- Вообще не понимаю, почему я должен тратить свое время на уборку в доме или приготовление еды. Я готовлю не очень хорошо, а бизнес-ланч не стоит бешеных денег. Я выхожу из дома в 8 утра, возвращаюсь около 7 вечера. Прикинул, сколько времени отнимают домашние хлопоты, вышло около 2 часов. Таким образом, свободного времени у меня останется ужасно мало. Мне порой говорят, что если носить обеды на работу, то выйдет намного дешевле. Это все верно, но у меня тогда возникает вопрос: а зачем я все эти деньги зарабатываю? Мне не нравится что-то делать или не делать в ущерб своим интересам, поэтому сам буду решать, как тратить свои деньги и время. © butwhatsmyname / Reddit
Ачего? Чтоб у себя в кошельке было что считать, приходится считать чужие.
- Обожаю косметику. Как-то мой супруг заявил, что мне нужно перестать ее покупать. И вообще, мол, он находит, что $ 23 за тушь — это безумно много. Но я ему сказала: «А ты зацени мои ресницы! Они же прекрасны!» © ***apkin / Reddit
- Знакомая, репетитор математики, рассказывает диалог с клиенткой:
— А 1000 рублей — это за месяц?
— Нет, это за час занятия.
— Так если вы будете по 8 часов работать, это 8 тысяч за один только рабочий день?!... И 160 тысяч в месяц? Куда вам столько?
Говорит, в тот момент даже не нашлась, что ответить. Просто обалдела от наглости и положила трубку. Потом мы пошутили, зачем, мол, тетке математику учить, если она и так прекрасно умеет считать чужие деньги. © Подслушано / Ideer
- Пошла работать официанткой и стала неплохо зарабатывать. Ставка была мизерная, а вот чаевые за смену выходили очень щедрые. Не зря каждый раз волосы укладывала и макияж перед сменой делала. Коллег и админа откровенно бесило, что я зарабатываю гораздо больше, и посетители приходят ко мне. Решили ввести новое правило: в конце дня делить чаевые на всех. Полная ерунда. Я кручусь, бегаю всю смену, в конце дня челюсть от улыбки болит, ноги отваливаются. А коллеги вразвалочку и нехотя обслуживают всех. Админ сказал, что если не буду делиться, то урежет мне смены в 2 раза. © Палата № 6 / VK
- Живем с мужем и детьми на съемной квартире, хотим купить свой домик, копим. И вот приближается тот момент, когда у нас будет достаточно денег на первоначальный взнос по ипотеке. Но тут звонок от свекрови: слезы, истерика — нужна срочно дорогостоящая операция. Естественно, мы с мужем даже не рассуждали, перевели недостающую сумму. Снова стали копить. Но я совершила ошибку и поделилась этим со старшей сестрой. На что она сказала: «Такими суммами разбрасываетесь, а родной маме помочь не можешь. Хотя бы интернет ей в дом провести». В итоге и родителям моим дали денег. Дальше стало только хуже. Позвонила сестра, мол, можешь одолжить на пару месяцев кругленькую сумму, потом родители — добавьте денег на покупку машины. Но пиком для меня стал звонок от мамы: «Дядю отправляют на серьезную операцию, ему не хватает денег. Не хотите помочь родному дядюшке?» На что я уже сорвалась и сказала: «Мы не банк, и у нас тоже есть своя цель. И так ведь много помогаем». Мама, естественно, психанула. Обозвала нас зажравшимися и бросила трубку. А я вот хожу и думаю, ну в чем я не права? © Палата № 6 / VK
- На днях встречалась с подругами, и в компанию пришли новые лица, среди них была одна неприятная особа, которая спросила у меня про мои волосы, ногти и кожу. Начала спрашивать, что за процедуры и сколько стоят. Мне скрывать нечего, вот и рассказала ей все. В ответ услышала, что я больная, раз трачу такие деньги на все это. Мол, зачем идти в салоны и платить кому-то такие большие суммы. © Подслушано / Ideer
- Родила и взяла себе ночную няню и помощницу, которая убирает раз в неделю. Я работаю, мужа нет. Если не буду спать по ночам, то oкочурюсь. Мать считает, что я офигела, вот она все делала сама и успевала. Сестру волнуют суммы, которые я трачу, мол, лучше бы ей деньги дала. Предложила обеим поработать за няню и уборщицу на меня, а те в ответ только обиделись. Слово за слово — рассорились, перестала с ними общаться. Вот и поддержка от самых близких людей. © Подслушано / Ideer
- А я люблю считать чужие деньги! Была у меня соседка, жила с дочерью в трешке после развода и горя не знала. Но нашла по интернету парня с другого конца страны, одинокого, но с проблемами. Позвал он ее замуж, да еще и настоял, чтобы сына ему родила. Мол, чтобы все как у людей. Но вот незадача: парень не смог найти нормальную работу в нашем городе и уговорил соседку переехать в его город. Так как соседка жить со свекровью не хотела, а денег на покупку квартиры у них не было, то она решила продать свою трешку у нас в городе и купить с мужем небольшой домик в его городе. Там и живут теперь все вчетвером. Это ли не любовь?! © Подслушано / Ideer
- Я очень люблю видеоигры. Недавно заказал в интернете комплектующие, чтобы собрать новый компьютер с теми параметрами, которые мне нужны. Долго изучал всю эту тему... Собирал компьютер целую ночь, получилось с первой попытки, работает просто отлично. Показал друзьям. А те начали рассуждать, мол, зачем покупать новый компьютер для игр, ведь эти деньги можно потратить на что-то другое, «вот мы бы их потратили на...». Я разозлился. Мне плевать, на что они бы потратили эти деньги. Сначала накопите, а потом тратьте так, как вам заблагорассудится. © sheymyster / Reddit
- Мы с женой — очень обеспеченные люди. Родня в курсе, но никто не знает, сколько именно у нас денег. Мы живем в простом, но красивом доме, у нас есть хорошие вещи, мы часто путешествуем. При этом мы работаем. А вот мои сестры совершенно не умеют жить по средствам. Недавно одна из них написала моей жене, мол, из-за долгов у нее подкосилось здоровье, но она знает, как все решить, поэтому мы должны дать ей приличную сумму. Такие деньги у нас были, но мне не хотелось ее «выручать», ведь деньги она просто профукала. И вообще я считаю, что не нужно помогать тем, кто не собирается много работать, чтобы вылезти из долгов. Вот если бы она пришла ко мне с хорошим бизнес-планом, то, возможно, я бы вложился в ее дело, но просто так давать деньги точно не буду. © Unknown author / Quora
- Я стараюсь экономить и каждую копеечку откладываю, чтобы погасить долг за учебу. Но вся моя родня считает, что я не очень умный, раз так сильно экономлю. А я, между прочим, через пару лет закрою огромный кредит. © Leovinus_Jones / Reddit
- Разговорились с парнем на работе. Я без задней мысли сказала, что лечу в Грецию отдыхать. Началась тирада о моем расточительстве и транжирстве. Он ныл, как ему не хватает денег, и вообще мир несправедлив. Я на калькуляторе посчитала его траты на всякие необязательные вещи за год и подвела итог: «Вот тебе и путевка на курорт». А тот в ответ: «А ты чего мои деньги считаешь? Это некрасиво. Свои считай». © lolochka1990 / Pikabu
- Зарабатываю я очень хорошо, но при этом машину не меняла уже лет 7, с телефоном та же история, он уже 5 лет точно у меня. Меня все устраивает, но не моих родственников. При каждой возможности они пытаются меня поучить жизни: «Ты так хорошо зарабатываешь, а живешь как нищенка! Что это за телефон, сколько ему лет? С таким, как у тебя, уже давно не ходят. Стыдоба! А машину когда ты будешь менять? Ее уже даже продать нельзя, только на свалку отвезти и поставить. Купи хорошую, красивую, под стать себе. Если не хватает, в кредит возьми!» Меня от этих разговоров аж потряхивает. Я не хочу влезать ни в какие кредиты, покупать телефоны последней модели: мне это неинтересно. Я путешествовать люблю, вот туда я деньги трачу с удовольствием! Когда перестанут функционировать машина или телефон, тогда и куплю новые. © Рабочие истории / VK
- У нас в семье есть очень полезная традиция. И звучит она так: «Я никому ничего не должен! Мне никто ничего не давал, и я никому ничего не дам. Нам никто не помогал, и мы никому не поможем». Я сориентировалась и стала чего-то добиваться. Сама устроилась на работу, добилась повышения, стала больше зарабатывать. А мой старший брат, наоборот, прыгал с одной работы на другую, потерял семью, друзей, работу. К 40 годам спокойно осел на родительских шеях. Вот тут-то родители и вспомнили, что мы семья и должны помогать друг другу и поддерживать. «Ого, — подумала я, — наверное, хотят оплатить мне съемную квартиру, помочь деньгами как-то, дать высшее образование!» Но нет. Оказывается, я должна устроить своего брата на работу и помочь ему в выплате алиментов со своей зарплаты. «Ну уж нет, — говорю, — семейные традиции нарушать нельзя. Каждый сам за себя! Мне никто ничего не дает, и я никому ничего не даю. Мы сами всего добивались, и вы сами всего добивайтесь». Родители обиделись серьезно. Неделю уже не общаются со мной. © Подслушано / VK
- У подруги намечался юбилей, и мы с девчонками решили скинуться ей на крутой подарок. Одна из наших, Катя, вдруг заявила, что у нее проблемы с финансами, и она сможет дать меньше половины суммы. Ну, подумали мы, всякое бывает. И вот настает вечеринка, смотрим и обалдеваем: Катя-то дарит подруге лично от себя дорогущий браслет! Я сижу и думаю: а что это вообще было? Как-то двулично, нет? Или резко финансовая ситуация исправилась? © Палата № 6 / VK