16 закоренелых садоводов, которые жить не могут без своих ненаглядных грядок
Народное творчество
40 минут назад
Проращивать семена, ухаживать за саженцами, наблюдать первые зеленые росточки, а потом собирать урожай — удовольствие, которое могут разделить с вами не все. Но если уж вы находите единомышленника-садовода, то понимаете друг друга с полуслова. В этой статье собраны фотографии увлеченных людей, которые обожают свои растения и готовы без конца делиться своими огородными успехами в сети.
«Я выращиваю гигантские овощи. Кажется, мой дайкон к чему-то готовится и вот-вот встанет. Особенно пугает то, что он все больше и больше вылезает из земли»
«Постарайтесь не слишком завидовать моему первому урожаю!»
«Дуб, под которым мы с друзьями собирались подростками, упал во время урагана. Я сохранил 3 желудя. Один пророс. Возможно, однажды под ним соберутся другие дети»
«Эти семена гигантских тыкв стоят 100 и 180 €. Для того, чтобы они проросли, мне пришлось надпиливать их, ополаскивать в белизне и держать при 30°C. И не зря!»
«Моим арбузикам нужна поддержка!»
«Мои первые собственноручно выращенные морковочки!»
«Купила себе подарок на день рождения»
«Для кого-то, может, это просто садовый ящик, а для меня — начало новой жизни после победы над раком. Мой первый сад»
«Это мама попробовала „что-нибудь вырастить“, а получился Демогоргон»
«Попытался вырастить арбуз на балконе, и вот результат»
- «Я боялся, что он все-таки не дозрел, но, к моему удивлению, арбуз оказался очень даже спелым, кожура тонкая, мякоть сахарная. Своим опытом доволен». © Kasperian / Pikabu
«У меня дома случайно вырос помидор»
- Семечка, попавшая каким-то чудом в пространство между стеной и столешницей, дала всход. Пересадила в горшок — оказался помидор, по листьям увидела. Первому урожаю радовалась как ребенок. © IrenSiberia / Pikabu
«Вот такие манго выращивает свекор на заднем дворе. Посадил деревце 20 лет назад ростом до колена, а вымахало громадное дерево»
«Иногда лучший уход — это его отсутствие»
«Продолжаю эксперименты с огородом на подоконнике»
Лук это эксперимент с огородом на подоконнике ?
У меня луковица в простой банке с водой в рост пошла и дала пучок зелени.
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«Недавний урожай перчиков халапеньо»
Так росток болгарского перца показывает свою любовь
Бонус
- Соседи по даче целыми днями горбатятся, а мне это неинтересно. Мы приезжаем отдыхать: шашлычки пожарить, в баньку сходить, в гамаке поваляться. Участок у меня не запущенный, все лишнее убираю газонокосилкой. Как-то ко мне заявляются соседи толпой и начинают скандалить, что мы ничего не сажаем и плодим сорняки! Через два дня они начали выбрасывать мусор на мой участок. Их оскорбляло, что мы не возделываем свои 6 соток, а просто развлекаемся на природе. Отстали только когда мы поставили камеры и обратились в полицию. Теперь разговаривают сквозь зубы, но хулиганить перестали. © Real.Centralnoe / Pikabu
- Муж купил бесхозный участок. Посадили кое-что по мелочи. Соседей вообще не видели. И тут у нас ягоды густо полезли, цветы огромные пошли, редиска. В один прекрасный день приезжаем, а ничего нет: выкопали кусты вместе с землей, только дырки только остались. Огляделись, и все сразу стало понятно. Вот у соседей розы, вот пионы, вот георгины. Вместе с комьями земли. Мы пошли ругаться, а они выдают: «Мы просто взяли свою долю!» «Какую долю?» «Мы же вам советами помогали!» Муж молча взял тачку, лопату и пошел все выкапывать и отвозить обратно. Поднялся крик, набежали соседи. Мы просто показали им фото на телефоне: вот участок, вот дом, вот жена и дочки на фоне кустов. Они на нашу сторону встали. Полиция приехала и протокол составила на воров. © Real.Centralnoe / Pikabu
А вот и еще несколько статей про жизнь садоводов и огородников:
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