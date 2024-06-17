16 закоренелых садоводов, которые жить не могут без своих ненаглядных грядок

Проращивать семена, ухаживать за саженцами, наблюдать первые зеленые росточки, а потом собирать урожай — удовольствие, которое могут разделить с вами не все. Но если уж вы находите единомышленника-садовода, то понимаете друг друга с полуслова. В этой статье собраны фотографии увлеченных людей, которые обожают свои растения и готовы без конца делиться своими огородными успехами в сети.

«Я выращиваю гигантские овощи. Кажется, мой дайкон к чему-то готовится и вот-вот встанет. Особенно пугает то, что он все больше и больше вылезает из земли»

«Постарайтесь не слишком завидовать моему первому урожаю!»

«Дуб, под которым мы с друзьями собирались подростками, упал во время урагана. Я сохранил 3 желудя. Один пророс. Возможно, однажды под ним соберутся другие дети»

«Эти семена гигантских тыкв стоят 100 и 180 €. Для того, чтобы они проросли, мне пришлось надпиливать их, ополаскивать в белизне и держать при 30°C. И не зря!»

«Моим арбузикам нужна поддержка!»

«Мои первые собственноручно выращенные морковочки!»

«Купила себе подарок на день рождения»

«Для кого-то, может, это просто садовый ящик, а для меня — начало новой жизни после победы над раком. Мой первый сад»

«Это мама попробовала „что-нибудь вырастить“, а получился Демогоргон»

«Попытался вырастить арбуз на балконе, и вот результат»

«Я боялся, что он все-таки не дозрел, но, к моему удивлению, арбуз оказался очень даже спелым, кожура тонкая, мякоть сахарная. Своим опытом доволен». © Kasperian / Pikabu

«У меня дома случайно вырос помидор⁠⁠»

Семечка, попавшая каким-то чудом в пространство между стеной и столешницей, дала всход. Пересадила в горшок — оказался помидор, по листьям увидела. Первому урожаю радовалась как ребенок. © IrenSiberia / Pikabu

«Вот такие манго выращивает свекор на заднем дворе. Посадил деревце 20 лет назад ростом до колена, а вымахало громадное дерево»

«Иногда лучший уход — это его отсутствие»

«Продолжаю эксперименты с огородом на подоконнике»

© Edinorozhina / Pikabu Катюша Азаренко 2 дня назад Лук это эксперимент с огородом на подоконнике ?

У меня луковица в простой банке с водой в рост пошла и дала пучок зелени. - - Ответить

«Недавний урожай перчиков халапеньо»

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