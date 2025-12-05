17 вдохновляющих примеров того, как мужчины наполнили свой дом теплом и комфортом
59 минут назад
Мы привыкли к тому, что обустройство домашнего уюта — преимущественно женское дело. Но у этого правила есть красочные и вдохновляющие исключения. В нашей подборке — дома и квартиры, которые обставлены мужчинами, и это выглядит классно.
«Девушки нет, но есть три соседа по квартире. Как вам атмосфера?»
«Живу один в Мехико»
А вот и он, третий сосед... В гости к этому "одиночке" зашёл, видимо, раз жилец считает, что живет один...
«Только взгляните, как я обустроил гостиную. Прошло всего пару дней с момента переезда»
- Напоминает приемную у моего психолога. © Celthric317 / Reddit
«Мне 24 года, и это моя первая квартира. Почти все, что вы видите, я нашел на барахолке»
- Ох, я уже хочу жить у тебя в гостиной. Потрясающе! © antiacolyte_ / Reddit
«Мне скоро 35, и я наконец-то купил свой собственный дом. Ненавижу пустые и холодные помещения, поэтому делаю так»
Я некоторые обстановки столько раз видела, что уже как будто лично в гостях побывала
- Ну до чего же круто! Просто восторг! © FitCharacter8693 / Reddit
«Рождественская атмосфера для меня и Винни»
«Привел девушку к себе домой, но ей не понравилась моя квартира. Что вы думаете по этому поводу?»
- Найди другую девушку. © Coreysurfer / Reddit
- Покажи ей, где выход. У тебя все супер! © Maison_ / Reddit
«Моя первая квартира в 18 лет. Вроде бы все отлично, но словно чего-то не хватает»
- 18? Я в 18 лет даже диван себе позволить не мог. © ContributionMore5502 / Reddit
- У тебя уже отличный вкус! © joaovbs96 / Reddit
Кстати, у нас есть классная подборка вдохновляющих интерьеров от женщин, решивших начать с чистого листа.
«Мне 63, живу один»
- Вам, случайно, внук не нужен? © SnooPandas7586 / Reddit
- Это просто невероятно! © LowDetective1757 / Reddit
«Моя квартира в Бруклине»
«Моя маленькая, но уютная студия. Я понял, что освещение может как украсить помещение, так и все испортить»
- Ох, да у тебя талант. Совершенство! © mwill140 / Reddit
«Только взгляните на мою гостиную перед восходом солнца»
- Боже, ну до чего красиво! © Illustrious_Banana_ / Reddit
«Как выглядело мое гнездышко во время депрессии и после нее»
- Я знаю, как это трудно. Горжусь тобой! © echonight34 / Reddit
«Вот теперь я начинаю чувствовать себя уютно»
- Я просто тихо завидую! © OkTemperature8080 / Reddit
«Поставил себе задачу все переделать. Теперь доволен результатом»
- Просто феноменально! © WheresMyAbs98 / Reddit
«Решил последовать совету и купить побольше растений»
- Ого! До чего же уютно. Я в шоке! © Biophilia_curiosus/ Reddit
«Девушка меня бросила и съехала, а я как раз на кольцо накопил. Что ж, вбухал деньги в ремонт»
- Друг, это лучшая инвестиция в твоей жизни. © TriEdgeFury / Reddit
Согласитесь, героям этой подборки трудно отказать в наличии вкуса и понимания интерьерной красоты! Если вы вдохновились, то загляните в эту статью, где мужские квартиры выглядят крайне привлекательно.
Фото на превью RehabIceCream / Reddit
