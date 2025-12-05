17 вдохновляющих примеров того, как мужчины наполнили свой дом теплом и комфортом

Мы привыкли к тому, что обустройство домашнего уюта — преимущественно женское дело. Но у этого правила есть красочные и вдохновляющие исключения. В нашей подборке — дома и квартиры, которые обставлены мужчинами, и это выглядит классно.

«Девушки нет, но есть три соседа по квартире. Как вам атмосфера?»

«Живу один в Мехико»

«Только взгляните, как я обустроил гостиную. Прошло всего пару дней с момента переезда»

Напоминает приемную у моего психолога. © Celthric317 / Reddit

«Мне 24 года, и это моя первая квартира. Почти все, что вы видите, я нашел на барахолке»

Ох, я уже хочу жить у тебя в гостиной. Потрясающе! © antiacolyte_ / Reddit

«Мне скоро 35, и я наконец-то купил свой собственный дом. Ненавижу пустые и холодные помещения, поэтому делаю так»

Ну до чего же круто! Просто восторг! © FitCharacter8693 / Reddit

«Рождественская атмосфера для меня и Винни»

«Привел девушку к себе домой, но ей не понравилась моя квартира. Что вы думаете по этому поводу?»

«Моя первая квартира в 18 лет. Вроде бы все отлично, но словно чего-то не хватает»

18? Я в 18 лет даже диван себе позволить не мог. © ContributionMore5502 / Reddit

У тебя уже отличный вкус! © joaovbs96 / Reddit

«Мне 63, живу один»

«Моя квартира в Бруклине»

«Моя маленькая, но уютная студия. Я понял, что освещение может как украсить помещение, так и все испортить»

Ох, да у тебя талант. Совершенство! © mwill140 / Reddit

«Только взгляните на мою гостиную перед восходом солнца»

«Как выглядело мое гнездышко во время депрессии и после нее»

Я знаю, как это трудно. Горжусь тобой! © echonight34 / Reddit

«Вот теперь я начинаю чувствовать себя уютно»

Я просто тихо завидую! © OkTemperature8080 / Reddit

«Поставил себе задачу все переделать. Теперь доволен результатом»

«Решил последовать совету и купить побольше растений»

Ого! До чего же уютно. Я в шоке! © Biophilia_curiosus/ Reddit

«Девушка меня бросила и съехала, а я как раз на кольцо накопил. Что ж, вбухал деньги в ремонт»

Друг, это лучшая инвестиция в твоей жизни. © TriEdgeFury / Reddit