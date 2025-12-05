17 вдохновляющих примеров того, как мужчины наполнили свой дом теплом и комфортом

Мы привыкли к тому, что обустройство домашнего уюта — преимущественно женское дело. Но у этого правила есть красочные и вдохновляющие исключения. В нашей подборке — дома и квартиры, которые обставлены мужчинами, и это выглядит классно.

«Девушки нет, но есть три соседа по квартире. Как вам атмосфера?»

«Живу один в Мехико»

«Только взгляните, как я обустроил гостиную. Прошло всего пару дней с момента переезда»

«Мне 24 года, и это моя первая квартира. Почти все, что вы видите, я нашел на барахолке»

«Мне скоро 35, и я наконец-то купил свой собственный дом. Ненавижу пустые и холодные помещения, поэтому делаю так»

17 часов назад

Я некоторые обстановки столько раз видела, что уже как будто лично в гостях побывала

«Рождественская атмосфера для меня и Винни»

«Привел девушку к себе домой, но ей не понравилась моя квартира. Что вы думаете по этому поводу?»

«Моя первая квартира в 18 лет. Вроде бы все отлично, но словно чего-то не хватает»

Кстати, у нас есть классная подборка вдохновляющих интерьеров от женщин, решивших начать с чистого листа.

«Мне 63, живу один»

«Моя квартира в Бруклине»

«Моя маленькая, но уютная студия. Я понял, что освещение может как украсить помещение, так и все испортить»

«Только взгляните на мою гостиную перед восходом солнца»

«Как выглядело мое гнездышко во время депрессии и после нее»

«Вот теперь я начинаю чувствовать себя уютно»

«Поставил себе задачу все переделать. Теперь доволен результатом»

«Решил последовать совету и купить побольше растений»

«Девушка меня бросила и съехала, а я как раз на кольцо накопил. Что ж, вбухал деньги в ремонт»

Согласитесь, героям этой подборки трудно отказать в наличии вкуса и понимания интерьерной красоты! Если вы вдохновились, то загляните в эту статью, где мужские квартиры выглядят крайне привлекательно.

Фото на превью RehabIceCream / Reddit

