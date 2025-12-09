16 фото и историй, которые возвращают нас туда, где первый снег и сладкие подарки на утренниках
Иногда достаточно одного снимка, чтобы распахнуть дверь в прошлое: снова услышать шуршание мишуры, почувствовать запах еловых веток и вспомнить, как стоял на утреннике в нелепом, но таком любимом костюме. Эти герои и их фото поднимают на поверхность именно такие воспоминания — теплые, смешные и удивительно родные. Они переносят нас туда, где зима была настоящей, подарки — самым желанным чудом, а каждый праздник — событием, которое ждали всем сердцем.
«Папа учит меня играть в Nintendo под Новый Год»
«2002 год. Папа несколько вечеров подряд собирал для меня этот новогодний костюм. Я был безумно горд им!»
- Думаю, он и сейчас среди детей был бы в почете. На все времена! © illa444 / Pikabu
Вечер, который стал маленьким чудом
В канун праздников мама вспомнила, что для завтрашнего стола не хватает одной важной вещи. Мы с папой и старшим братом загрузились в нашу старенькую машину и поехали в город. Жили мы за городом, так что дорога была долгой. Уже стемнело, по улицам мигали гирлянды, а снег все сильнее кружил в свете фонарей.
В магазине папа купил мне книжку «Где Уолли?». Я тогда чуть не подпрыгнул от счастья — ведь подарки должны быть только утром, я вообще не ожидал получить что-то в этот вечер. Помню, как ехал домой, прижимал книгу к груди и смотрел в окно на падающий снег, чувствуя себя самым счастливым ребенком на свете. © littlebitofcake / Reddit
«Новогодняя елка, 1985 год. Я в костюме звездочета»
«Приехала в родительский дом и нашла фото празднования Рождества в 2004 году. Постаралась совместить кусочки прошлого и настоящего»
«Нашел фото, где я распаковываю новую видеоигру. Это Рождество 1997 года»
Когда разочарование превратилось в праздник
Мое лучшее новогоднее воспоминание. Теплый родительский дом, запах печенья и чая. Двери в комнату были закрыты, пока не прозвенел маленький колокольчик. Я зашел — а под елкой ни одного подарка. Такое разочарование, я чуть не расплакался. Папа меня остановил и сказал, что Дед Мороз уже протестировал мой подарок и мне нужно его поискать. И вот она — совершенно новая PS2. Мы с отцом играли всю ночь, не отрываясь. © Consistent_Try8728 / Reddit
«Новый 1977 год. Я, мама и лучший подарок, о котором я когда-либо мечтал... ну и куча игрушек»
«Словами не передать это чувство — Рождество, середина 1980-х»
- Я прям чувствую атмосферу через фото! © iMostLikelyNeedHelp / Reddit
«Мы с братом открываем новогодние подарки»
- Да это же настоящий символ статуса для детей 80-х! © spaghetti_hitchens / Reddit
Хитрый подарок
Когда вышла первая Nintendo, родители никак не соглашались брать ее нам. Тогда дедушка купил приставку на Новый год «для бабушки», но у нее, конечно, «совсем нет времени играть», и нам пришлось забрать ее домой. Он всегда находил какой-то забавный способ, чтобы исполнить наши детские желания. © partial_to_dreamers / Reddit
«Долго мечтала о таком подарке, но не была уверена, что мама может позволить себе купить его»
- Судя по твоей реакции, это был лучший НГ для мамы! © ChinaskisDad / Reddit
«Я пришел сюда, чтобы забрать конфеты»
Волшебные посылки
Обожала в детстве Рождество. А все потому, что у мамы в Германии жила подруга, и каждое Рождество она присылала нам долгожданные посылки с шоколадом, сладостями и игрушками. Тот трепет перед получением посылки не передать словами. Открываешь, а там такой аромат. Настоящее волшебство. И кукла Барби с ресничками. © Подслушано / Ideer
«Рождество у бабушки с дедушкой, 1983 год. Я считал себя нереально крутым»
Елка, табуретка и ощущение полной сказки
Детское новогоднее воспоминание. Мама шьет мне новогодний костюм снежинки, для украшения короны разбивая цветастую новогоднюю игрушку. У многих была такая корона: каркас из картона, прилепленная вата, а на ней разноцветные самоцветы из стекла. Я учу стишок для Деда Мороза, сейчас, конечно, уже не помню какой, но рассказываю его с выражением, стоя на табуретке возле садовской новогодней елки. И дома будет елка, и мандарины в новогоднем подарке. И мама с папой молодые, и вся жизнь впереди. © TataBeast / Pikabu
Да, у меня тоже было белое платье "снежинки" и подобная "корона" из картона с приклеенными осколками разбитой ёлочной игрушки в детском саду, но это было так давно - в 1976 году, почти 50 лет назад - даже не верится.
Иногда достаточно пары теплых историй, чтобы снова почувствовать тот уют из прошлого. Такие моменты напоминают, что в каждом из нас по-прежнему живет тот ребенок, который искренне радовался зимним праздникам и верил в магию вокруг. А если хочется еще больше такого настроения, загляните в подборку про детские новогодние воспоминания — она идеально продолжает эту атмосферу.
Комментарии
Вот не помню такого, чтобы в детстве мне что-то такого хотелось, чтобы подарили. Наверное, потому что всё было и покупали и дарили не только родители, но и бабушки, и тёти, и дяди, так как я была одна малышка на многочисленную родню, так как двоюродные братья намного старше меня - один на 18 лет, а другой - на 9. Помню только настоящую живую ёлку в комнате, игрушки и гирлянды на ней, мандарины, апельсины, яблоки и гранаты в большой фруктовой вазе (жили на Юге). А вот воспоминание из Мурманска, когда уже переехали сюда, то как-то с родителями решили в новогоднюю ночь пойти на центральную площадь посмотреть новогоднее представление и полюбоваться ёлкой, тогда ещё делали Деда Мороза и Снегурочку из снега и льда, и раскрашивали их специальными красками. Пришли, а несколько дней была оттепель, и вместо фигур Деда Мороза и Снегурочки - лужицы подтаявшего цветного снега, как я была разочарована - словами не передать. Никакое представление мы смотреть не стали и ушли домой. Прошло уже более 40 лет, но такое глубокое разочарование помню до сих пор, хотя мне тогда было 15 лет, была немаленькой девочкой.