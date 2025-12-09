16 фото и историй, которые возвращают нас туда, где первый снег и сладкие подарки на утренниках

Вот не помню такого, чтобы в детстве мне что-то такого хотелось, чтобы подарили. Наверное, потому что всё было и покупали и дарили не только родители, но и бабушки, и тёти, и дяди, так как я была одна малышка на многочисленную родню, так как двоюродные братья намного старше меня - один на 18 лет, а другой - на 9. Помню только настоящую живую ёлку в комнате, игрушки и гирлянды на ней, мандарины, апельсины, яблоки и гранаты в большой фруктовой вазе (жили на Юге). А вот воспоминание из Мурманска, когда уже переехали сюда, то как-то с родителями решили в новогоднюю ночь пойти на центральную площадь посмотреть новогоднее представление и полюбоваться ёлкой, тогда ещё делали Деда Мороза и Снегурочку из снега и льда, и раскрашивали их специальными красками. Пришли, а несколько дней была оттепель, и вместо фигур Деда Мороза и Снегурочки - лужицы подтаявшего цветного снега, как я была разочарована - словами не передать. Никакое представление мы смотреть не стали и ушли домой. Прошло уже более 40 лет, но такое глубокое разочарование помню до сих пор, хотя мне тогда было 15 лет, была немаленькой девочкой.