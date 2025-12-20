Мы перенесли 14 героинь картин в наши дни, и хоба — они дадут фору современным модницам

Искусственный интеллект дает нам безграничное количество возможностей и игры с ним никогда не утомлят. На этот раз мы перенесли героинь известных картин в наше время и попробовали представить, как бы они выглядели, если бы жили прямо сейчас. Оцените.

«Девушка с жемчужной сережкой», Ян Вермеер

Alex Alex
23 часа назад

Это ненормально!!! Сейчас не такие "красотки" ходят. Эта особь - какая-то единичная "типо модница". В чём её красота??

«Портрет М.И. Лопухиной», Владимир Боровиковский

«За туалетом. Автопортрет», Зинаида Серебрякова

«Портрет девушки», Петрус Кристус

«Портрет женщины», Густав Климт

«Портрет Адели Блох-Бауэр I», Густав Климт

«Дама в голубом», Томас Гейнсборо

«Дама с горностаем», Леонардо да Винчи

«Неизвестная», Иван Крамской

«Мона Лиза», Леонардо да Винчи

«Портрет Елены Александровны Нарышкиной», Владимир Боровиковсий

«Девушка в клетчатом платке», Алексей Венецианов

«Портрет камеристки инфанты Изабеллы», Питер Пауль Рубенс

«Купчиха за чаем», Борис Кустодиев

Комментарии

A_n_s_y
1 час назад

Эдми, у вас медиаплан посыпался. Однотипные темы надо чередовать и разбавлять.

