Это ненормально!!! Сейчас не такие "красотки" ходят. Эта особь - какая-то единичная "типо модница". В чём её красота??
Мы перенесли 14 героинь картин в наши дни, и хоба — они дадут фору современным модницам
Культура
4 часа назад
Искусственный интеллект дает нам безграничное количество возможностей и игры с ним никогда не утомлят. На этот раз мы перенесли героинь известных картин в наше время и попробовали представить, как бы они выглядели, если бы жили прямо сейчас. Оцените.
«Девушка с жемчужной сережкой», Ян Вермеер
© Girl with a Pearl Earring / Johannes Vermeer / Mauritshuis / Wikimedia Commons, AI-generated image
«Портрет М.И. Лопухиной», Владимир Боровиковский
«За туалетом. Автопортрет», Зинаида Серебрякова
«Портрет девушки», Петрус Кристус
«Портрет женщины», Густав Климт
«Портрет Адели Блох-Бауэр I», Густав Климт
«Дама в голубом», Томас Гейнсборо
«Дама с горностаем», Леонардо да Винчи
«Неизвестная», Иван Крамской
«Мона Лиза», Леонардо да Винчи
«Портрет Елены Александровны Нарышкиной», Владимир Боровиковсий
«Девушка в клетчатом платке», Алексей Венецианов
«Портрет камеристки инфанты Изабеллы», Питер Пауль Рубенс
«Купчиха за чаем», Борис Кустодиев
Фото на превью Portrait of an Unknown Woman / Ivan Kramskoi / Tretyakov Gallery / Wikimedia Commons, AI-generated image, Girl with a Pearl Earring / Johannes Vermeer / Mauritshuis / Wikimedia Commons, AI-generated image
Эдми, у вас медиаплан посыпался. Однотипные темы надо чередовать и разбавлять.
