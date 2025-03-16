20+ тортов, которые выглядят так красиво, что аж жалко резать

Все мы любим сладкое. Но помимо потрясающего вкуса, некоторые торты настолько прекрасны, что их даже жалко разрезать, чтобы не испортить этот кулинарный шедевр. Вот несколько примеров того, как мастера-кондитеры превратили обычные десерты в настоящие произведения искусства.

Такой вот торт пользователь сети сделал для своего друга. Эх, всем бы таких остроумных товарищей

«Я не профессониал, но испекла дочке на день рождения торт»

«Часами ваяла торт для мелкого любителя динозавров. И знаете что? Он не доволен, что это стегозавр, а не трицератопс»

«Вот горжусь собой! Торт сделан специально к папиному 80-летию. Тут даже удочка съедобная — она сделана из шоколада»

«Дочь пошла учится на кондитера. Ей всего 17, а она вон что вытворила»

«У дочки завтра день рождения — стукнет 9 лет. Она фанатка Гарри Поттера, поэтому и торт такой»

«Очередной шедевр моей жены. Все части осьминога съедобны, а еще в нем нет ни капельки глютена»

«Именинный торт, который подарила мне мамуля. Мне 35, кстати»

«С днем рождения, Энтони».

«Потратила ку-у-у-учу времени на эти капкейки. Муж посмотрел и такой: „Ну нормально“. Что, простите?»

Что? Я бы на вашем месте бросила мужа. Но не пирожные. © turningtogold / Reddit

А как вам такой дом из половинки торта с цветами?

«Подруга хотела что-то из вселенной Шрека. А мне в голову пришла идея о замке из затерянного королевства. С разросшейся зеленью и болотами. Ну и вот результат»

«Торт Прага. С посланием»

Как теперь верить своим глазам? Это букет из капкейков, а не живые цветы

«Дочка придумала дизайн своего торта на день рождения. Жена говорит, что я не совсем справился, а я думаю, что получилось вполне хорошо. Что думаете?»

«Испекла капкейки на открытие магазинчика ужасов. Довольна тем, что получилось в итоге»

«А мне 35 исполнилось. По этому поводу было принято решение испечь себе милый торт в форме котеньки»

«Моя 17-летняя дочь, начинающая кондитер, приготовила это для моей племянницы»

«Когда ваша дочь говорит: „Папа, я хочу тигровый торт“ и вы делаете все возможное»

«Скоро у моей жены 40-летие, и моя 6-летняя дочь узнала, что в детстве ее любимым мультфильмом была „Русалочка“. Она попросила бабушку помочь ей сделать торт для мамы.»

«Спросила дочку-подростка: „Что написать на торте?“ А вот что »

«Пиши, что хочешь. Мне все равно!»

«Работала над ним пять часов, поставила в холодильник. Открываю, а там это»