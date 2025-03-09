19 человек, чьи кулинарные эксперименты вызывают разные чувства и эмоции
Фотоподборки
32 минуты назад
Конечно, не каждому под силу приготовить блюда уровня ресторанов Мишлен. Однако иногда и на обычных кухнях происходит магия - создаются кулинарные шедевры, мимо которых тяжело пройти и не прокомментировать. А некоторые пользователи сети не стесняются и выкладывают такие изыски в сеть.
"Еда в бизнес-классе самолета"
- Я только из больницы, даже там лучше кормят. © prussian_princess / Reddit
«Шоколадный торт с печеньем и кремовой начинкой»
"Молодой человек поначалу напугал меня этой пиццей. Так много пепперони. Но после приготовления вроде выглядело нормально"
- Мы бы с твоим парнем поладили. © GruntildasLair / Reddit
«Моя двухлетняя дочь попросила торт. Мой первый опыт»
"Пытался сделать жене блинчики в форме сердечек"
- Именно так выглядит сердце женатого мужчины. © Severe-Rope-3026 / Reddit
«Кексы в виде щенков. Вполне довольна результатом»
Пирог, испеченный внутри тыквы
«Торт „Дино“ для моего сына. Я поэкспериментировала с несколькими дизайнами, которые увидела в интернете, но, по-моему, мой получился даже лучше»
«Недавно я начала обучаться кондитерскому декорированию. Горжусь результатом»
Я надеюсь, внутри тоже шоколадный шоколад с шоколадной прослойкой???🤤
-
-
Ответить
«Сделал праздничный торт для своей собаки»
«Это должен был быть хлеб. Не знаю, как так получилось»
«Я поленился сделать макаруны в виде пирожных, поэтому я испек их на противне»
«Пицца-рулет Стромболи. Можно было бы добавить немного больше клюквенного соуса»
«Мы забыли купить зефир для суфле, поэтому использовали оставшийся зефир с Хэллоуина»
«Я сделала торт в виде портрета моего дяди на его день рождения»
«Торт в виде коровы ко дню рождения моего сына»
«Мой кот захотел отпраздновать мой день рождения, поэтому я испекла нам торт»
"Сделала пиццу с киви. На вкус как пицца с ананасами"
«Я пытался сделать печенье с изображением ши-тцу для своей девушки»
У нас есть и другие улетные статьи с кулинарными шедеврами пользователей сети:
Фото на превью mjomark / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
25 фото котов, девиз которых — «В моих поступках не было логики, я не умею жить по-другому»
Животные
4 года назад
20+ женщин похвастались обувью, которую им удалось отхватить. А нам теперь сидеть завидовать
Народное творчество
2 года назад
17 человек просто вызвали специалиста на дом, а в итоге вышла курьезная история
20 человек, которые еще в детстве поняли, что взрослые не всегда бывают правы
16 историй о провалах, которые вряд ли получится быстро забыть
Истории
2 недели назад
20+ совпадений, которые похожи на дело рук самой судьбы
Фотоподборки
5 месяцев назад
16 красноречивых доказательств того, что любовь порой рождается вопреки всему
Народное творчество
5 месяцев назад
17 историй о том, как абсолютно незнакомый человек взял и просто так сделал чью-то жизнь лучше
16 встреч в общественных местах, после которых только и остается, что закупиться успокоительным
14 родителей рассказали, как справляются с трудностями взросления детей
Истории
6 месяцев назад
16 разводов, которые в памяти запечатлелись не меньше, чем свадьба
Истории
1 месяц назад
16 человек, которые впредь трижды подумают, звать ли в следующий раз гостей
Истории
6 месяцев назад