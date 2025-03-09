19 человек, чьи кулинарные эксперименты вызывают разные чувства и эмоции

Конечно, не каждому под силу приготовить блюда уровня ресторанов Мишлен. Однако иногда и на обычных кухнях происходит магия - создаются кулинарные шедевры, мимо которых тяжело пройти и не прокомментировать. А некоторые пользователи сети не стесняются и выкладывают такие изыски в сеть.

"Еда в бизнес-классе самолета"

Я только из больницы, даже там лучше кормят. © prussian_princess / Reddit

«Шоколадный торт с печеньем и кремовой начинкой»

"Молодой человек поначалу напугал меня этой пиццей. Так много пепперони. Но после приготовления вроде выглядело нормально"

Мы бы с твоим парнем поладили. © GruntildasLair / Reddit

«Моя двухлетняя дочь попросила торт. Мой первый опыт»

"Пытался сделать жене блинчики в форме сердечек"

Именно так выглядит сердце женатого мужчины. © Severe-Rope-3026 / Reddit

«Кексы в виде щенков. Вполне довольна результатом»

Пирог, испеченный внутри тыквы

«Торт „Дино“ для моего сына. Я поэкспериментировала с несколькими дизайнами, которые увидела в интернете, но, по-моему, мой получился даже лучше»

«Недавно я начала обучаться кондитерскому декорированию. Горжусь результатом»

«Сделал праздничный торт для своей собаки»

«Это должен был быть хлеб. Не знаю, как так получилось»

«Я поленился сделать макаруны в виде пирожных, поэтому я испек их на противне»

«Пицца-рулет Стромболи. Можно было бы добавить немного больше клюквенного соуса»

«Мы забыли купить зефир для суфле, поэтому использовали оставшийся зефир с Хэллоуина»

«Я сделала торт в виде портрета моего дяди на его день рождения»

«Торт в виде коровы ко дню рождения моего сына»

«Мой кот захотел отпраздновать мой день рождения, поэтому я испекла нам торт»

"Сделала пиццу с киви. На вкус как пицца с ананасами"