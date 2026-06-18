10 любимых книжных героев, чьи образы в экранизациях разных стран как будто из разных вселенных
У каждого читателя есть своё представление о том, как должны выглядеть любимые книжные герои. Тем интереснее наблюдать, что происходит, когда одну и ту же историю экранизируют в разных странах. Иногда различия бывают совсем небольшими, а иногда персонажи меняются так сильно, что от непривычных кинообразов остаются очень яркие впечатления. Сегодня рассказываем о персонажах, чьи экранные воплощения способны удивить не меньше, чем сюжетные повороты их историй.
Карлсон
В 1955 году Астрид Линдгрен познакомила читателей с Карлсоном — упитанным мужчиной в самом расцвете сил, который живёт на крыше и постоянно втягивает Малыша в приключения. Для многих зрителей образ этого героя неразрывно связан с привычным мультфильмом, где Карлсон получился обаятельным весельчаком в запоминающейся озвучке любимого актера. А вот мало кому известный шведский кинофильм знаменателен хотя бы тем, что семейство Малыша всё никак не поверит, что тот не устроил все безобразия сам, а Карлсон — не плод активного детского воображения.
Белоснежка
Сказка братьев Братья Гримм о Белоснежке пережила десятки экранизаций, и каждая из них по-своему переосмысливает главную героиню. В голливудском фильме «Mirror Mirror» Белоснежка предстает смелой и решительной девушкой, которая сама берёт судьбу в свои руки. В канадской кинокартине показанный нам образ гораздо ближе к классической сказке — нежный, хрупкий, романтичный. А в корейском анимационном фильме «Red Shoes and the Seven Dwarfs» облик героини и вовсе заметно отличается от привычного сказочного канона, что, впрочем, не мешает ей, как и предыдущим ипостасям, преодолеть все невзгоды и добиться заслуженного «...и жили они долго и счастливо»
Шерлок Холмс
С момента появления рассказов Артур Конан Дойл великий сыщик пережил более полсотни воплощений на голубом экране. К примеру, в британском сериале «Sherlock» от BBC создатели перенесли действие в наши дни, ну а харизма исполнителя главной роли помогла им уверено завоевать любовь нового поколения зрителей. Авторы японского сериала «Miss Sherlock» пошли ещё дальше: не только перенесли историю в современность, но и сделали знаменитого детектива женщиной. И всё же для многих эталонным остаётся наш Шерлок в исполнении Василия Ливанова — ведь он оказался настолько удачным, что его высоко оценили даже на родине литературного героя.
Мачеха Золушки
Мачеха в сказке о Золушке — фигура незаменимая, но разные экранизации показывают её совершенно по-разному. В исполнении несравненной Фаиной Раневской этот персонаж получился настолько ярким и колоритным, что перетягивал внимание на себя всякий раз, когда появляется в кадре. А вот в чешской картине «Три Орешка Для Золушки» мачеха хоть и выглядит аристократичной и величественной, но, если честно, не очень-то производит впечатление грозного домашнего тирана. Ну а в осовремененной адаптации истории Золушки «A Cinderella Story» мачеха в исполнении Дженнифер Кулидж получилась настолько комичной и обаятельно нелепой, что многие сцены с её участием запомнились не меньше, чем поездка Золушки на бал.
Три Мушкетера
В недавно вышедшем на родине романа сериале «Три мушкетёра» создатели решили отойти от привычного романтического образа благородных героев. Атос, Портос и Арамис здесь выглядят более суровыми, уставшими от жизни и гораздо более реалистичными. Атос, Портос и Арамис из фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра», напротив, стали возвышенным воплощением дружбы, благородства и приключенческого духа. Для многих зрителей именно эти образы остаются каноническими. Корейская же адаптация Трех Мушкетеров замечательно демонстрирует, что бывает, если аккуратно обращаться с первоисточником: здесь знакомые персонажи приобретают совершенно иной культурный колорит, сохраняя при этом дух знаменитого романа.
Чудовище
Адаптации сказки «Красавица и Чудовище» наглядно показывают, насколько по-разному можно представить одного и того же персонажа. Во французской версии под названием «La belle et la bête» Чудовище выглядит величественным, загадочным и по-настоящему сказочным существом. А вот создатели фильма «Beastly» решили перенести историю в современность и отказались от привычного звериного облика. Здесь заклинание превращает героя не в покрытого шерстью монстра, а в молодого человека с необычной внешностью, испещрённой загадочными узорами.
Пиноккио
В итальянском фильме «Пиноккио» главный персонаж получился немного гротескным и странноватым, словно действительно сошедшим со страниц старинной книги.
Озорной Буратино из фильма «Приключения Буратино» — совсем другой: энергичный и яркий, он являет собой воплощение приключений.
А в недавнем мультфильме Гильермо Дель Торо режиссёр пропустил историю сквозь свой узнаваемый стиль, превратив её в одновременно мрачную, трогательную и удивительно человечную сказку.
Питер Пэн
С момента выхода пьесы Дж. Барри зрители спорят, каким должен был быть мальчик, который не хочет взрослеть. В великобританском фильме «Peter Pan» главный герой получился удивительно близким к книжному образу: озорной, бесстрашный и немного эгоистичный, как и задумывал автор. А вот голливудская кинокартина «Hook» предлагает совершенно иной взгляд на персонажа. Здесь Питер давно вырос, обзавёлся семьёй и почти забыл о своих приключениях. И благодаря игре всеми любимого Робина Уильямса история превращается в трогательный рассказ о том, как можно сохранить ребёнка внутри себя даже спустя много лет.
Граф Монте-Кристо
В классической французской экранизации с Жаном Маре знаменитый граф выглядит воплощением благородства, силы воли и аристократического шарма. Современная версия с Сэмом Клафлином делает акцент на внутренних переживаниях героя, показывая не столько легендарного мстителя, сколько человека, которому приходится платить высокую цену за свою одержимость прошлым.
Гамлет
Пожалуй, ни один герой Шекспира не получал столько разных трактовок, как датский принц. К примеру, Гамлет Иннокентия Смоктуновского явил нам тонкого интеллектуала, человека, который буквально живёт терзаниями и размышлениями. На родине писателя Кеннет Брана сыграл более энергичного и деятельного Гамлета — не только мыслителя, но и человека действия, готового бросить вызов судьбе. А вот фильм «Варяг» режиссера Роберта Эггерса предлагает и вовсе необычный взгляд на знакомую историю. Хоть и не будучи прямой экранизацией Шекспира, именно древняя легенда об Амлете вдохновила как произведение британского барда, так и данный фильм. В результате зрители получают суровую северную сагу, в которой мотивы мести и борьбы за трон сплетаются с сомнениями и переживаниями, испытываемыми заглавным героем в классической пьесе.
А вот в этой статье мы вообразили книжных героев в их правильном, а не киношно-адаптированном возрасте: