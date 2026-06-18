10 любимых книжных героев, чьи образы в экранизациях разных стран как будто из разных вселенных

Мачеха в сказке о Золушке — фигура незаменимая, но разные экранизации показывают её совершенно по-разному. В исполнении несравненной Фаиной Раневской этот персонаж получился настолько ярким и колоритным, что перетягивал внимание на себя всякий раз, когда появляется в кадре. А вот в чешской картине «Три Орешка Для Золушки» мачеха хоть и выглядит аристократичной и величественной, но, если честно, не очень-то производит впечатление грозного домашнего тирана. Ну а в осовремененной адаптации истории Золушки «A Cinderella Story» мачеха в исполнении Дженнифер Кулидж получилась настолько комичной и обаятельно нелепой, что многие сцены с её участием запомнились не меньше, чем поездка Золушки на бал.