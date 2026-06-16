Ну, хорошо, что заткнула - могла бы и по моське дать. Мохнатые, они защищают тех, чью любовь чувствуют!
12 добрых историй о питомцах, которые любят нас просто так и делают этот мир чуточку лучше
Владельцы домашних животных подтвердят, что с появлением питомца в доме сразу становится светлее, уютней и теплей. Пока под боком сопит теплый пушистый комочек, аромат шерстки которого так и хочется постоянно вдыхать, все по плечу. А питомцы в ответ дарят любовь и заботу своим хозяевам и друг другу. Их мягкие лапки и преданные глаза способны согревать нас, даря безмятежные и спокойные мгновения.
- Ужинали. Наша Мурка сидит себе возле стеночки. А я дочку отчитывала за что-то. Ребенок впечатлительный, расстроилась. Я ей пытаюсь объяснить, что все нормально, но нужно в следующий раз быть более внимательно. И тут наша кошка вдруг подходит ко мне и как заткнет мне рот лапой. Мол, помолчи уже, женщина. Мы с дочкой рассмеялась и помирились сразу.
- Давно мечтала съехать от родителей, но с деньгами было туго. И вот недавно все переменилось — я наконец взяла себя в руки и начала откладывать. А виной всему кошка по имени Совушка, которую я увидела на сайте приюта. Она была такой прелестной, что покорила меня с первого взгляда. Встреча вживую только все закрепила — Совушка оказалась невероятно ласковой и нежной. Я забрала ее домой.
Наконец нашла жилье. Не сказать, что очень удобное, да и непросто было отыскать вариант, где разрешают жить с питомцем. Зато теперь живу в однушке на окраине, безмерно счастлива со своей кошкой и впервые нашла стимул стремиться к лучшему: устроилась на хорошую работу и увеличила доход. С Совушкой жизнь заиграла новыми красками.
«Кошка моего соседа по комнате любит отдыхать у меня на лице и грызть мои волосы при любой возможности»
Передатчик негатива от соседа - собратья наши меньшие всё чувствуют без слов.
- Как-то выхожу во двор своего частного дома и вижу, что ко мне бежит тощий кот. Жалко стало — вынесла корм и воду. Никогда не видела, чтобы животные так ели: он просто проглатывал сухие гранулы, зачерпывая их пастью, как ковшом. Оставлять себе взрослого кота мы не планировали — у нас уже есть кошка. Но кот был совсем слаб, очень плохо передвигался, а на спине обнаружилась огромная шишка. Пожалели, отвезли к ветеринару. Шишку вскрыли, потом долго лечили абсцесс.
Прошло уже чуть больше года. Кот вдвое прибавил в весе, оброс шерстью, абсцесс наконец затянулся. Забавно было наблюдать, как он вливался в семью. Полностью копировал поведение нашей кошки: ходил за ней по пятам, повторял позы, спал рядом. Долгое время не мог забыть о голоде: ел жуков, доедал остатки еды из компостной кучи, разрывал мусорные пакеты, стоило только выставить их во двор. А после прогулки мчался к своей миске — видимо, боялся, что еды снова не будет.
- Мы свою мышь искали целый день — джунгарика. Заглядывали под шкафы и диваны и очень переживали. А к ночи наша кошка пришла и взглядом позвала за собой. Привела на кухню, где и сидел джунгарик. Как будто спрашивала: «Вы эту фигню целый день искали?» Кошка прожила 22 года. Была очень доброй.
«Котейка уснула у меня на коленях»
Шерстяным тваринкам не нужен перевод словами любви - они это почувствуют раньше вас.
- У сотрудницы было два джунгарика, которые регулярно прогрызали клетку и прятались под шкафами. Кошка-британка терпеливо их оттуда выковыривала и относила обратно в клетку — до следующего побега.
- Как-то пришли в гости к знакомым. Ко мне сразу подбежала кошка. Лезет на руки, ластится. Я сел, она забралась на колени, прижалась к груди, положила голову мне на шею и мурчала как трактор. Тут знакомая кричит из кухни: «Аккуратнее, у нас новая кошка Мегера. Рвет всех, гладиться никому не дает!» Жена спрашивает: «Мегера? Это такая изящная, черная с белым, с пятном на груди?» Знакомая заходит в комнату и ошарашенно отвечает: «Да-а-а...» Но кошку нам так и не отдала.
«Он решил, что это лучшее место для его утреннего сна»
- У соседей по саду с чердака выпал котенок. Вообще-то там пищали двое, но второго они так и не нашли. Кошка-мать пропала за сутки или двое до этого. Еще через сутки, когда соседи уехали, я услышала истошный писк со стороны их домика. Пошла посмотреть. На крыльце лежал котенок. Схватила его — шипит, кусаться пытается. А сам худой, шерсть жесткая.
Тащу его домой и думаю: надо откормить и пристроить. Четвертого кота мне точно некуда. Ага. Имя надо звучное придумать, чтобы пиарить проще. Бонифаций! А мелкий будет Боня. Боню воспитывал весь кошачий коллектив. Коты по очереди играли с мелким, а потом сидели рядком на шкафу, мол, твоя очередь.
Котенок уматывал трех взрослых котов, меня и после этого еще шел играть самостоятельно. Пристроить эту полосатую котострофу так и не получилось. Настоящий бандит с большой дороги. Кот с двумя шилами под хвостом. В мае ему исполнится три года. Каждый день с Бонечкой надо играть, выгуливать его энергию и нагружать мозг. Иначе спать не будет никто. У всех котов дневная сиеста, а этот ходит по квартире с видом: «Никто котеньку не развлекает. Чем бы заняться?»
И у меня был Бонифаций, потом стал Боня, потом Босяк, прожил почти 20 лет
- В первый раз поехали на дачу с котом. Сначала он просто изображал из себя коврик на крыльце, потом потихоньку начал все обнюхивать. Мы заработались на огороде, время ужина, а кота нигде нет! И не отзывается. Двое суток я его искала и ждала. И вот в сумерках, возмущенно мяукая, несется он по нашей линии ко мне, да не один — а с ежиком! Уж не знаю, что за еж такой умный, но забежав во двор, кот ему что-то муркнул, тот за ним посеменил. Что ж, пришлось обоих кормить.
Была аналогичная история, когда после трёх суточного загула на даче, кот влетел на крыльцо, снёс овчарку и стокилогммового мужа ,сожрал свой и паёк овчарки, и уснул на двое суток. Резюме хозяйки- как бы я хотела так же оторваться!
«Я никак не могу перестать удивляться тому, как сильно я ее люблю и как мы всегда неразлучны»
- Подруга придумала имя для сына — Федор. Родилась дочь. Ну ладно, не Федор. Вторая беременность. Насчет имени даже не спорили — Федор. УЗИ показало девочку. Судьба такая у Федоров — не торопиться. Через неделю во двор заходит кот. Рыжий. Смотрит прямо в душу, будто уже прописан в семейной книге. Садится. Она молчит. Он мурчит:
— Федор?
— Мяу.
— Добро пожаловать домой, Феденька.
Гештальт закрыт. Федор дома.
- 11 ноября, накануне моего дня рождения, мы всей семьей пили чай на кухне. И вдруг, неожиданно даже для себя, я говорю: «Мне нужен рыжий кот». Все удивились, в том числе и я. На вопрос: «Зачем он тебе?» Я ответила:
— На удачу.
— И где ты собираешься взять такого кота?
— Сам ко мне придет.
22 ноября я возвращалась с работы. А под подъездом сидел абсолютно рыжий кот и в упор смотрел на меня. Я подумала: «Если пойдет ко мне и не убежит — точно мой». Не убежал. Так в нашей жизни появился кот Батон.
«Ей очень нравится этот свитер, и она приносит его нам, чтобы мы надели его на нее»
- Моя мышь, когда хочет показать свою мышиную любовь ко мне, издает милые попискивающие звуки. Скучает, когда я на работе. Спит у меня в волосах или на шее, прижимается к ногам, чтобы погреться. Смотрит со мной сериалы так, будто что-то понимает. Проверяет сумки и рюкзаки на предмет вкусняшек. Прыгает от радости, когда у него хорошее настроение. Забавно и по-деловому семенит лапками. Это всего лишь маленькая мышка. Но сколько в нем любви.
... то маленькая мышка, то" сколько в НЁМ любви.? Гендерно определитесь, наконец!
- Каждое утро гуляю с собакой, а рядом с домом у нас гаражи. Собака ни с того ни с сего начала ломиться в один из них, где крутится мужичок. Сегодня вышли — я отпустил собаку с поводка. А когда дверь гаража открылась, она сразу убежала туда. Пока я лечу поймать ее, эта наглая морда гордо выходит оттуда, держа в зубах котенка! Как котенок попал в гараж и почему мужик о нем ничего не знал, выяснить так и не удалось, а мы отправились домой с новый, худым жителем.
А вот еще подборочка фото крохотных котиков, в которых уместилась тонна обаяния и харизмы.