20 вещей из нашего прошлого, которые исчезли так тихо, что мы и не заметили

Это сейчас в Новый год дом наполняется светом электрических гирлянд, а в нашем детстве праздник начинался с серпантина. Его покупали заранее, аккуратно складывали и берегли до заветного момента, а потом разбрасывали по комнате с таким размахом, будто от этого зависит счастье в новом году. Серпантин цеплялся за люстру, висел на елке и путался под ногами, но именно он делал дом по-настоящему праздничным. В пару к нему зачастую шли бумажные хлопушки, кружочки от которых потом еще месяцами находились то тут, то там.