Суп на прилавке - это административка. Не та ситуация, когда сидеть и глазами хлопать. Вызывать полицию.
15 историй про клиентов, после общения с которыми хотелось просто молча обнять кассу
Работа с людьми — это всегда лотерея. Никогда не знаешь, кто придет следующим. В один день — милый и вежливый покупатель, в другой — человек, который готов испортить вам настроение на весь рабочий день. Продавцы иногда сталкиваются с удивительными историями. Эти люди видели все: от сломанной тыквы до супа на прилавке.
- Работаю кассиром. Вчера в магазин зашла женщина с кастрюлей супа. Говорит, что я продала ей испорченную тушенку и суп ей испортила, выливает его мне на прилавок. Однако, тушенка была свежая. На следующий день ко мне заявляется мужчина, просит пропустить без очереди, а то жена домой не пустит. Сказал, что она тут тушенку вчера просроченную купила. Говорю ему: «С такой женой вас всегда без очереди пропускать надо». © Подслушано / Ideer
- Работаю в магазине электронной техники. На днях зашел парень, подошел ко мне и спросил: «Где у вас тут ноутбуки?» Я как раз был в отделе, где их стоит штук 50 вокруг меня. Я решил пошутить и сказал: «К сожалению, они закончились». На что он ответил: «Ох, жаль». Развернулся и ушел, даже не посмотрев по сторонам. © Подслушано / Ideer
- Я работаю в магазине одежды в крупном торговом центре, поэтому вижу много странностей. Сегодня, когда я обслуживала покупателей, услышала, что кто-то громко трясет аэрозольный балончик. Я подняла глаза и увидела молодую женщину лет двадцати, которая распыляла что-то прямо себе в лицо перед одним из наших зеркал в центре магазина. Она делала это почти 30 секунд, окутав дымом полмагазина и свое лицо. Еще несколько минут вокруг нее было облако аэрозольной жидкости. © Any-Let-2861 / Reddit
- Сегодня был обычный день на работе, в магазине спортивного инвентаря в торговом центре. Внезапно в магазин влетает сорока, а за ней забежала женщина, работающая в цветочном магазине. В итоге в магазине была целая погоня: садовник был там с сачком, мы с рыболовной сеткой. К сожалению или к счастью, сороки — очень умные птицы, поэтому мы так ее и не поймали. Вызвали специальную службу. © Diligent_Elk_688 / Reddit
- Я только что переехал в новый город и устроился в сеть гипермаркетов кассиром. Однажды пришла покупательница, и у нас не оказалось того, что она хотела. Она спросила меня, где находится ближайший магазин нашей сети и как до него добраться. Я ответил, что не знаю. Она пожаловалась на меня управляющей магазина за то, что я не знаю, где находятся все магазины в городе и как до них добраться. © Healfwer / Reddit
- Я работаю в магазине одежды главным консультантом. И нам предоставляют скидку 40% на покупку любой одежды. Такой вот приятный бонус, учитывая, что зарплата совсем небольшая. Я умудряюсь откладывать и по скидке регулярно обновлять себе шмотки. У нас еще и есть специальная программа, по которой старые вещи сдаю, а новые еще дешевле беру. Регулярно возвращаюсь домой с фирменными пакетами и явно волную бабушек у подъезда. Вчера, пока искала ключи, услышала их разговор. Одна вторую спросила: «И откуда у нее столько денег на тряпки? Вечно с пакетами». А вторая ей: «Да какой тут секрет. Мужика себе нашла, но он женатый небось, вот и отдает ей вещи своей жены втихаря, поэтому и не показывается нам». © Мамдаринка / VK
Бабушки у подъезда - беда. Я в детстве так жила. Вот они жизнь отравляют! Хорошо, сейчас живу в хорошем, адекватном доме, всем на всех фиолетово.
- У меня на руке татуировка змеи, которая вызывает у окружающих много вопросов. Есть один пожилой джентльмен, который любит приходить к нам в магазин каждый день. Однажды он спросил, нравятся ли мне змеи, я ответила, что да. На что он сказал: «Когда-нибудь у тебя будет змея». Ну да, у меня уже есть, шесть штук. Позже он вернулся и заявил: «Я тебе змею принес». Протягивает мне пластиковую коробку с грибами, травой, червями и маленькой змейкой внутри. Я в шоке. © Rockxzzy / Reddit
- Ко мне на кассу пришла пожилая пара, они долго выгружали продукты на ленту. У них было 60 или 70 товаров! Они недовольно ворчали, да и люди в очереди за ними тоже уже начали нервничать. Наконец я обслужил их и вздохнул с облегчением, но через минуту они вернулись с коробкой хлопьев и со словами: «Нам они не нужны. Они ужасные». © Sunshinexpress / Reddit
- Работаю в магазине детской одежды. Однажды к нам пришла беременная женщина. Долго выбирала коляски, смотрела одежду. Потом решила примерить костюм из отдела для будущих мам. Неожиданно из примерочной раздается крик. Я несусь туда, а там у женщины отошли воды. Успокоила ее, усадила на кресло, а сама вызвала скорую. Пока они ехали, старалась ее отвлекать разными детскими игрушками, показывала девайсы для новорожденных. Когда скорая приехала, вывела ее на улицу и передала врачам. Все переживала, как там она. Через 3 недели она вернулась к нам в магазин с коляской, в которой лежала маленькая девочка. Помогла ей выбрать бодики и ползунки для ребенка. Вспомнили историю со схватками с улыбкой. © Мамдаринка / VK
- Работаю кассиром. Однажды простыла, и мой голос стал как из преисподней, да еще и говорить больно. Подходит мужчина, я ему все пробиваю, показываю сумму. А он такой с хитрецой: «А вам вообще-то положено здороваться? Почему вы...» И я отвечаю голосом демона: «Здравствуйте!» Мужик покраснел, его жена билась в истерике от смеха. © Подслушано / Ideer
- Я работаю в хозяйственном магазине. Одна женщина спросила меня, есть ли у нас средство от «умных муравьев». Я уточнил, что она имеет в виду. Она ответила: «Каждый раз, когда я пытаюсь от них избавиться, они вылезают и кусают меня». © Aggressive_Diet366 / Reddit
- Осенью я работала на стойке с тыквами, мне пришлось стоять за кассой. Одна покупательница решила, что если испортить одну, то она достанется ей со скидкой. Она разбила тыкву прямо у нас на глазах, принесла на кассу и спросила: «А можно ее бесплатно?» Мы отказали, и она попросила скидку. Мы все равно отказали. Она сердито посмотрела на нас и просто ушла. В итоге мы остались с испорченной тыквой и недоумением. © PhycopathRabbit / Reddit
Хм... А за то, что тыкву разбила на глазах сотрудников, разве не надо за нее заплатить?.. Стандартная ситуация.
- Я работал ночным кассиром в большом продуктовом магазине. Однажды я очень быстро обслужил очередь покупателей, которая иногда бывает ночью, но какой-то старик обругал меня за то, что я осмелился обслужить его «слишком быстро». Я улыбнулся и сказал ему, что менеджер уже едет, и что если у него есть какие-то претензии, то он может подождать. © DeeganSquid / Reddit
- Работаю в магазине подарков, заходит женщина с сыном лет пяти. В то время как я мило общался с мамочкой мальчика, ему стало скучно ходить за нами по пятам, и он спокойно улегся на грязный пол прямо в чистой куртке, жуя при этом чипсы. Как у детей все просто! © Подслушано / Ideer
- Одна женщина сказала мне, что я «испортил Рождество ее детям», потому что в канун Рождества у нас закончились игровые приставки. Потом она добавила, что мне следовало бы отложить несколько. Зачем? На случай, если кто-то так же в последний момент вспомнит, что ему нужна приставка? © PinkMuskSticks / Reddit
Комментарии
Помню как-то в подростковом возрасте, возвращались мы с мамой и тётей с Юга, и летели транзитом через Москву, где мои родственницы решили обойти все центральные магазины столицы: ГУМ, ЦУМ, магазин "Подарки" на Тверской (тогда Калинина), "Детский мир", универмаг "Москва" и ещё какие-то (хорошо не помню). В конце такого похода, я уселась просто на пол в одном из магазинов, хорошо, что был паркет - сил стоять уже не было.
Рождество детям испортила матерь, которая забыла вовремя купить подарки, или рассчитывала на акцию в последний день. А там уже кто успел тот и молодец