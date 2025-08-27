15 историй про клиентов, после общения с которыми хотелось просто молча обнять кассу

Помню как-то в подростковом возрасте, возвращались мы с мамой и тётей с Юга, и летели транзитом через Москву, где мои родственницы решили обойти все центральные магазины столицы: ГУМ, ЦУМ, магазин "Подарки" на Тверской (тогда Калинина), "Детский мир", универмаг "Москва" и ещё какие-то (хорошо не помню). В конце такого похода, я уселась просто на пол в одном из магазинов, хорошо, что был паркет - сил стоять уже не было.