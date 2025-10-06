"Так... Кожаную надо врачу показать, пока её кукушка в форточку не вылетела". 😾
20+ уморительных историй, читая которые, ловишь себя на мысли: «Хорошо, что это не со мной случилось»
Нам всем знакомо это чувство, когда хочется провалиться сквозь землю от неловкости. Неловкие оплошности, странные совпадения, курьезные ситуации — они подстерегают нас повсюду, и, как бы мы ни хотели, от них не убежать. Мы собрали истории, от которых щеки сияют красным ярче светофора, потому что в них каждый может узнать себя.
- Я однажды зашла на страницу бывшей моего парня, чтобы поглядеть на их старые фото вместе. Тогда смартфонов еще не было, и я лазила через кнопочный телефон в браузере — все глючило, и было очень неудобно. Захожу потом часов через 12 и вижу, что прямо на моей странице красуется репостнутая мной их совместная фотография. © pratakati
- Однажды из-за недосыпа я умудрилась потерять сына у себя на руках! Мы всей семьей и с другом пошли гулять. В какой-то момент сын раскапризничался и попросился ко мне на руки. Муж отошел в сторону поговорить по телефону, а мы остановились у киоска с мороженым. Я повернулась к мужу уточнить, какое мороженое он будет, и вдруг поняла, что рядом сына нет. С криком: «Где Даня?!» обернулась к другу. Выражение его лица и дикий хохот сказали все: я просто не заметила у себя на руках пятнадцать килограммов счастья. © Мамдаринка / VK
- У меня было онлайн-собеседование. Спросили, смогу ли я работать из дома, есть ли нужная техника и условия, не шумно ли в квартире — потому что это важно для качественного выполнения заданий. Я начал уверять, что живу чуть ли не в раю. Дальше был следующий вопрос, тема сменилась, и тут в комнату зашел кот. Он залез на кровать, его прекрасно было видно на камере — и вдруг его начинает тошнить. В ту же секунду из соседней комнаты раздался крик жены: «Только, блин, не говори, что он это сделал на новое белое постельное белье!» Дальше на фоне начался настоящий цирк: кот носился по комнате, жена пыталась и постель спасти, и кота поймать. А я сидел, смотрел в экран ноутбука и думал: выйти ли мне первым из конференции или подождать и узнать, как долго собеседники будут смотреть этот дурдом. © Палата № 6 / VK
«Где-то читала, что с пылесосом ласково разговаривать, тогда кот поймет, что бояться пылесоса не нужно. Лицо кота, когда я ласково говорю с пылесосом:»
- Во время завтрака положила себе в сумку бутерброд. Вечером шла домой голодная очень и вспомнила, что у меня же бутерброд есть в сумке. А прямо передо мной шел маленький школьник. Я, копаясь в сумке и ища бутерброд, громко на радостях кричу: «Тебе не уйти живым от меня. Я все-равно тебя съем!» И в этот момент поворачивается мальчик, своими испуганными глазами видит, как я усердно что-то ищу в сумке и с криком: «Нет!», убегает. Покушала бутербродик, ничего не скажешь. © Не все поймут / VK
- У друга на работе коллега хвасталась, что ее мужчина вот уже на протяжении двух недель привозит ей домашние обеды каждый день, которые готовит сам. Правда, потом выяснилось, что эти обеды готовила ему жена. © treschenko24 / X
«Сосед подруги просто тупо пробил стену ей в квартиру с улыбкой и приветствием: „Доброго вечера!“ Соли не просил»
- Я зашла в лифт и за мной зашел какой-то парень. Мы поехали. И вдруг он сказал: «Не хочешь сходить в кафе?» я улыбнулась и ответила: «Хочу». Он как-то странно посмотрел на меня и указал на свой наушник... © din5202
- Зима, снегопад, метель. Я, муж и его друг идем по улице. Подходит парень и просит толкнуть застрявшую в сугробе машину. Я стою жду. Подходит молодой человек, протягивает мне букет цветов. Я такая: «Ой, хи-хи, ха-ха, не возьму, муж будет против». Молодой человек: «Подержите, пожалуйста, цветы, я помогу ребятам толкать машину».
Мне тогда хотелось закопаться в сугроб с головой. © mauriciodimauro
- Мой парень иногда называет меня Халком. Это не из-за того, что я какая-то сильная или больших размеров. Просто когда-то я умудрилась разлить на себя баночку зеленки. Не маленькую, даже не средних размеров, а целый литр, который хранила моя бабушка у себя на полке. Я тогда больше недели ходила вся зеленая, как будто настоящий Халк. Со временем зеленка вымылась, а вот прозвище, которое мне дали во дворе осталось. © Карамель / VK
- Захожу, значит, в кофейню, подхожу к бариста (это девушка). Делаю заказ, ожидаю, и у нас происходит диалог, к которому я не был готов.
— У вас классные усы! Хорошего вам дня!
— Спасибо. У вас тоже. Всего хорошего!
Выхожу. Понял, что ей сказал только через 10 минут. © adam.nikitaa
«Бабуле 101 год исполнился. Кондитер маленько ошибся»
- Муж возвращается из магазина со слезами от смеха. Рассказывает: молодая пара выбирает молоко. Хотят не больше 3% жирности и решают взять две бутылки по 1,5%, чтобы в сумме было ровно три. Муж не удержался и вставил свои пять копеек, посоветовав взять две по 3,2%, на что получил ответ: «Ну нет, 6,4% — это перебор». © nani.mommy_
- Заправлял машину и наблюдал за мужиком, который ругался со своей собакой. Собака в машине так села, что жена мужика не могла пролезть внутрь. Звучало примерно так:
— Сядь посередине, чтобы мама тоже могла сесть.
Пес в ответ тявкает, как будто спорит.
— Хватит спорить! Давай двигайся, а то вкусняшку не дам, — мужик машет вкусняшкой перед мордой собаки.
Пес, недовольно потявкивая, медленно сдвигается с места. © Unknown author / Reddit
- Пришла на йогу. Знакомимся с тренером. Я говорю: «Здравствуйте, я Настя». Она говорит: «Здравствуйте, я рада». Я говорю, мол, тоже рада знакомству. В раздевалку после тренировки зашла, спрашиваю у девочек, как зовут тренера, а они говорят — Рада. © stesha.world
«Кому кота? Бесплатно! Мухи не обидит да и ведет себя на 5+»
- Вчерашний диалог в кофейне:
— Капучино с корицей, погорячее, пожалуйста.
— На каком молоке?
— На обычном человеческом.
И тут понимаю, что звучит странно. Но бариста решил продолжить этот диалог:
— Человеческого у нас нет, есть коровье. © vesna.newlife
- Сидим с мужем в очереди на УЗИ, первая беременность. Внутри принимают, я следующая, после меня никого. Тут подходит бабушка, лет ну 70 с лишком. Спрашивает, кто последний, и садится ждать. Муж сидит с открытым ртом, а потом шепчет мне: «А что, в таком возрасте еще беременеют?» © aya_khann
- Вывез меня любимый в спа. Людей нет — красота! Мне приглянулся японский бассейн: комната, внутри по колено воды. Лежу, наслаждаюсь. И приходит мне в голову гениальная мысль: лечь лицом вниз. Через несколько секунд кто-то громко заорал, и я вынырнула. © irishka_safronova
«Девушка моя спросонья пошла кофе варить»
- Мой друг сидел в самолете рядом с симпатичной девушкой. Захотел завязать с ней разговор и спросил: «А вы куда летите?» © sergeivikhanov
- Пятый класс, сидим на математике, контрольная у нас — в классе тишина невероятная. И тут мне захотелось чихнуть. Сижу сдерживаюсь, издавая характерные звуки. Так старался, что не выдержал и очень громко газы пустил... © J0EP00LE / Reddit
- Раз вышла с магазина, села в машину к мужу и говорю ему: «Поехали быстрей, я в туалет хочу». И тут в окно стучит мой муж. Я поворачиваюсь к водителю, а там мужик с круглыми глазами на меня смотрит. Вылетела пулей. © _utkina_i
- На работе было очень тяжелое время и я пахала две недели прям без остановки. Уставала — жуть. Как-то вечером так выбилась из сил, что уронила ключи от машины в багажник и захлопнула его. Пришлось звонить в службу вскрытия замков. Приезжают ребята, а машина моя и не заперта вовсе. © mbell49 / Reddit
«Тесто отказалось растекаться в нормальный блин и превратилось в жирненького кота»
- Была с родителями в поездке. Они оставили меня в отеле и уехали по делам. Я как раз волосы помыла (они у меня черные, длинные — как у героини из фильма «Звонок»). Стою лохматая в ванной, одеваюсь и слышу звуки, что в номер кто-то зашел. Мужики какие-то — слышно, как громко смеются. И тут ручка в ванную поворачивается! Дверь раскрывается — на меня пялятся три незнакомых мужика в форме сотрудников отеля. Все трое орут и делают шаг назад. С разлохмаченными волосами я выглядела несколько пугающе. © Sejal Ramdenee / Quora
- В 19 лет я вышла замуж, и до брака у меня была классная жизнь. Каждый день я гуляла по улицам района с подругой. Вспомнился случай. Свадьба только прошла, и на следующий день я с универа поехала домой и также пару часов гуляла с подругой. Погуляла, пришла домой, покушала и начала смотреть сериал. Звонок от мужа.
— Алло, ты где, женушка?
— Дома, а ты?
— Я тоже дома, но тебя не вижу.
Минута осознания и давай смеяться. Оказывается, я по привычке поехала в свой старый дом, забыв, что я теперь живу в другом месте и у меня есть муж. © botik.b10
- Мой брат продавал свою приставку и указал мой номер в анкете. И вот какой-то человек мне пишет и просит отправить фото. Ну, я и отправила ему фото. Свое. © _madam_a._
