20+ уморительных историй, читая которые, ловишь себя на мысли: «Хорошо, что это не со мной случилось»

Не плавала в позе "лицом в воду", но вспомнила случай. Я ещё мелкая совсем. Лето, жара, пошли с родственниками купаться. У меня был надувной круг, но почему-то купили не по размеру. Я из него случайно "выпала", он поплыл к берегу, я за ним, пытаясь поймать. Плавала не очень хорошо, но там мелко было, доплыла. Вдруг слышу, как меня очень громко зовут "ЛИСЁ-Ё-ЁНОК!!!". В общем, человек увидел мой круг у воды. Без меня. А я стояла поблизости. Но "у страха глаза велики". 😅