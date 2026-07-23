Отпуск у моря в каждой семье связан со своими привычками. Наши родители ехали на юг в поезде, снимали комнату у встречавших поезд хозяек, брали с собой кипятильник и берегли каждый кадр на пленке. Мы выбираем отель по онлайн-отзывам, снимаем сотни кадров на смартфон и ищем семейный отдых с бассейном, детским клубом и быстрым Wi-Fi. Сравните путешествия тогда и сейчас: в этих теплых и ироничных комиксах об отдыхе тогда и сейчас легко узнать и своих родителей, и себя.

Наши родители ехали на юг по адресу, записанному на клочке бумаги. Мы читаем сотни отзывов и все равно сомневаемся

Наши родители ехали к морю трое суток и успевали узнать всю биографию попутчиков. Мы долетаем за пару часов, не вынимая из ушей наушников

AI-generated image Птичка-в-клетке только что Наши родители тоже самолётами летали вообще-то) А поездами к морю и сейчас некоторые ездят)) Ответить

Наши родители без споров уступали нижнюю полку маме с ребенком, а мы объясняем детям, что чужое место не становится нашим, даже если оно удобное

AI-generated image Olga Dubrowski только что Сейчас есть разница в цене верхней и нижней полки. Особо наглые пожилые покупают верхнюю полку, чтобы сэкономить, а потом закатывают скандал, что бедных несчастных стариков загоняют наверх. Сама такое не встречала (сто лет РЖД не пользовалась), но много про такие случаи читала. Ответить

Наши родители везли на курорт кипятильник, безмен и свои вилки. У нас все есть на месте, но чемодан почему-то тоже не закрывается

AI-generated image a только что как то ездили с детёнышем в сочи, у меня с собой были шорты, футболка и плавки в багаже ну и чо на мне, примерно так же, для детёныша только плавки Ответить

Наши родители говорили: «Главное, море рядом». Мы тоже — пока не выяснится, что номер тесный, а вай-фай ловит только у лифта

Наши родители любили отдыхать «дикарями»: в палатках у костра. А мы выбираемся на природу только туда, где есть душ, матрас и доставка еды

AI-generated image Капитан Джек Воробей только что У них пятые точки не слипнутся от ухи из целой внушительной форели?) Ответить

У наших родителей весь отпуск помещался в 36 кадров. У нас тысячи снимков, но половину отпуска мы проводим, пытаясь сделать еще один

AI-generated image Shutnik0242 только что Да нормально вышла!))) Ответить

Раньше ребенка невозможно было вытащить из моря. Теперь его иногда невозможно туда затащить

AI-generated image Алина только что Да ладно)) я вчера только и успевала ловить своего сына, который норовил убежать обратно в море)) Ответить

Раньше родные получали из отпуска телеграмму из трех фраз. Теперь — экскурсию по номеру в прямом эфире

AI-generated image Котёнок по имени Кусь только что - А как отдыхаете?

- Ой, да какой тут отдых?! Ресторан ещё не снят, и все 4 купальника не показаны! Ответить

Наших родителей не удивляло, если ребенку сделает замечание посторонний взрослый. Мы предпочитаем воспитывать своих детей сами

AI-generated image Капитан Джек Воробей только что На второй фото - типичная яжмать в самом плохом смысле этого слова. Ответить

Наши родители пытались отдохнуть между грядками. Мы платим за то, чтобы на экоферме добровольно собирать яйца и кормить коз

AI-generated image Бруннера только что У нас фермы огромным спросом пользуются. Но туда с детьми обычно ездят Ответить

Наши родители отправляли нас на все лето к бабушке. Мы выбираем отель, где ребенка с утра до вечера развлекают аниматоры

AI-generated image Purzelbaum только что Хочу всю эту скатерть- самобранку у старушки на первом фото!!!все ее вкуси и вкусняшки!!! Ответить

Наши родители везли с юга фрукты и гостинцы для всей родни, а мы — керамику, текстиль и другие «идеальные вещи для интерьера»

AI-generated image Светлана БМВ только что Виноград в авоське? Ну, если только эта пара -неопытные новички на юге Ответить

Раньше удачный купальник был событием на лета. И сейчас — тоже!

AI-generated image Светлана БМВ только что На такой фигурке у Таньки любой купальник будет событием лета. Ответить