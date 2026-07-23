14 жизненных комиксов об отпуске тогда и сейчас, в которых легко узнать и родителей, и себя

Семья
23.07.2026
14 жизненных комиксов об отпуске тогда и сейчас, в которых легко узнать и родителей, и себя

Отпуск у моря в каждой семье связан со своими привычками. Наши родители ехали на юг в поезде, снимали комнату у встречавших поезд хозяек, брали с собой кипятильник и берегли каждый кадр на пленке. Мы выбираем отель по онлайн-отзывам, снимаем сотни кадров на смартфон и ищем семейный отдых с бассейном, детским клубом и быстрым Wi-Fi. Сравните путешествия тогда и сейчас: в этих теплых и ироничных комиксах об отдыхе тогда и сейчас легко узнать и своих родителей, и себя.

Наши родители ехали на юг по адресу, записанному на клочке бумаги. Мы читаем сотни отзывов и все равно сомневаемся

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Наши родители ехали к морю трое суток и успевали узнать всю биографию попутчиков. Мы долетаем за пару часов, не вынимая из ушей наушников

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Наши родители без споров уступали нижнюю полку маме с ребенком, а мы объясняем детям, что чужое место не становится нашим, даже если оно удобное

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Olga Dubrowski
только что

Сейчас есть разница в цене верхней и нижней полки. Особо наглые пожилые покупают верхнюю полку, чтобы сэкономить, а потом закатывают скандал, что бедных несчастных стариков загоняют наверх. Сама такое не встречала (сто лет РЖД не пользовалась), но много про такие случаи читала.

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Наши родители везли на курорт кипятильник, безмен и свои вилки. У нас все есть на месте, но чемодан почему-то тоже не закрывается

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a
только что

как то ездили с детёнышем в сочи, у меня с собой были шорты, футболка и плавки в багаже ну и чо на мне, примерно так же, для детёныша только плавки

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Наши родители говорили: «Главное, море рядом». Мы тоже — пока не выяснится, что номер тесный, а вай-фай ловит только у лифта

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Наши родители любили отдыхать «дикарями»: в палатках у костра. А мы выбираемся на природу только туда, где есть душ, матрас и доставка еды

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У наших родителей весь отпуск помещался в 36 кадров. У нас тысячи снимков, но половину отпуска мы проводим, пытаясь сделать еще один

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Раньше ребенка невозможно было вытащить из моря. Теперь его иногда невозможно туда затащить

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Алина
только что

Да ладно)) я вчера только и успевала ловить своего сына, который норовил убежать обратно в море))

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Раньше родные получали из отпуска телеграмму из трех фраз. Теперь — экскурсию по номеру в прямом эфире

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Наших родителей не удивляло, если ребенку сделает замечание посторонний взрослый. Мы предпочитаем воспитывать своих детей сами

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Наши родители пытались отдохнуть между грядками. Мы платим за то, чтобы на экоферме добровольно собирать яйца и кормить коз

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Бруннера
только что

У нас фермы огромным спросом пользуются. Но туда с детьми обычно ездят

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Наши родители отправляли нас на все лето к бабушке. Мы выбираем отель, где ребенка с утра до вечера развлекают аниматоры

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Purzelbaum
только что

Хочу всю эту скатерть- самобранку у старушки на первом фото!!!все ее вкуси и вкусняшки!!!

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Наши родители везли с юга фрукты и гостинцы для всей родни, а мы — керамику, текстиль и другие «идеальные вещи для интерьера»

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Раньше удачный купальник был событием на лета. И сейчас — тоже!

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Фото на превью AI-generated image

Комментарии

Уведомления
Поническая ататака
только что

Ну вот, и здесь юг и море, будто мне ИРЛ не хватает. 😔 Что вы в нём находите? Жарко, солнце печёт, людей вокруг немеряно. И, самое главное, зачем мне любители моря пальцем у виска крутят за то, что я не люблю лежать на пляже? 😭

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