14 жизненных комиксов об отпуске тогда и сейчас, в которых легко узнать и родителей, и себя
Отпуск у моря в каждой семье связан со своими привычками. Наши родители ехали на юг в поезде, снимали комнату у встречавших поезд хозяек, брали с собой кипятильник и берегли каждый кадр на пленке. Мы выбираем отель по онлайн-отзывам, снимаем сотни кадров на смартфон и ищем семейный отдых с бассейном, детским клубом и быстрым Wi-Fi. Сравните путешествия тогда и сейчас: в этих теплых и ироничных комиксах об отдыхе тогда и сейчас легко узнать и своих родителей, и себя.
Наши родители ехали на юг по адресу, записанному на клочке бумаги. Мы читаем сотни отзывов и все равно сомневаемся
Наши родители ехали к морю трое суток и успевали узнать всю биографию попутчиков. Мы долетаем за пару часов, не вынимая из ушей наушников
Наши родители тоже самолётами летали вообще-то) А поездами к морю и сейчас некоторые ездят))
Наши родители без споров уступали нижнюю полку маме с ребенком, а мы объясняем детям, что чужое место не становится нашим, даже если оно удобное
Сейчас есть разница в цене верхней и нижней полки. Особо наглые пожилые покупают верхнюю полку, чтобы сэкономить, а потом закатывают скандал, что бедных несчастных стариков загоняют наверх. Сама такое не встречала (сто лет РЖД не пользовалась), но много про такие случаи читала.
Наши родители везли на курорт кипятильник, безмен и свои вилки. У нас все есть на месте, но чемодан почему-то тоже не закрывается
как то ездили с детёнышем в сочи, у меня с собой были шорты, футболка и плавки в багаже ну и чо на мне, примерно так же, для детёныша только плавки
Наши родители говорили: «Главное, море рядом». Мы тоже — пока не выяснится, что номер тесный, а вай-фай ловит только у лифта
Наши родители любили отдыхать «дикарями»: в палатках у костра. А мы выбираемся на природу только туда, где есть душ, матрас и доставка еды
У них пятые точки не слипнутся от ухи из целой внушительной форели?)
У наших родителей весь отпуск помещался в 36 кадров. У нас тысячи снимков, но половину отпуска мы проводим, пытаясь сделать еще один
Раньше ребенка невозможно было вытащить из моря. Теперь его иногда невозможно туда затащить
Да ладно)) я вчера только и успевала ловить своего сына, который норовил убежать обратно в море))
Раньше родные получали из отпуска телеграмму из трех фраз. Теперь — экскурсию по номеру в прямом эфире
- А как отдыхаете?
- Ой, да какой тут отдых?! Ресторан ещё не снят, и все 4 купальника не показаны!
Наших родителей не удивляло, если ребенку сделает замечание посторонний взрослый. Мы предпочитаем воспитывать своих детей сами
На второй фото - типичная яжмать в самом плохом смысле этого слова.
Наши родители пытались отдохнуть между грядками. Мы платим за то, чтобы на экоферме добровольно собирать яйца и кормить коз
Наши родители отправляли нас на все лето к бабушке. Мы выбираем отель, где ребенка с утра до вечера развлекают аниматоры
Хочу всю эту скатерть- самобранку у старушки на первом фото!!!все ее вкуси и вкусняшки!!!
Наши родители везли с юга фрукты и гостинцы для всей родни, а мы — керамику, текстиль и другие «идеальные вещи для интерьера»
Виноград в авоське? Ну, если только эта пара -неопытные новички на юге
Раньше удачный купальник был событием на лета. И сейчас — тоже!
Комментарии
Хорошие картинки, всё так красиво! Наконец-то ИИ научился рисовать нормально.
Ну вот, и здесь юг и море, будто мне ИРЛ не хватает. 😔 Что вы в нём находите? Жарко, солнце печёт, людей вокруг немеряно. И, самое главное, зачем мне любители моря пальцем у виска крутят за то, что я не люблю лежать на пляже? 😭