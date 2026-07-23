11 ярких сказочных персонажей, чей облик в кино менялся как по волшебству
Помните, как в детстве мы замирали перед телевизором, ожидая погружения в сказочный мир? Эти счастливые часы за просмотром формировали наш вкус, учили нас мечтать и искренне сопереживать героям. Старые добрые сказки — это те самые душевные воспоминания, которые мы бережно храним в сердце. Сегодня искусство кино перекидывает изящный мостик между поколениями. Благодаря неустанному поиску и творчеству создателей фильмов, наши дети увидят старых героев в совершенно ином, дерзком и динамичном прочтении. Любимый мультфильм или сказочная кинокомедия обретают вторую жизнь, принося маленькие радости новых открытий и объединяя всю семью у экрана.
Садко
В легендарной киносказке Александра Птушко 1952 года роль гусляра Садко исполнил Сергей Столяров — статный богатырь с классической славянской внешностью и мощным голосом. Его Садко получился истинно былинным героем: величавым, смелым, с открытым волевым лицом и обезоруживающей широкой улыбкой, немного наивным в своей мечтательности, но непоколебимым в стремлении к справедливости.
В новой масштабной экранизации, премьера которой запланирована на март 2028 года, образ Садко примерил на себя Антон Рогачев. Зрителям он уже знаком по роли благородного Альдо Ракана в фэнтези-сериале «Этерна». Судя по первым деталям проекта, новый Садко будет ближе к современному зрителю — создатели делают ставку на харизму молодого музыканта, а его странствия превратятся в динамичное и зрелищное приключение. Его герой обещает быть более живым, азартным и романтичным, но готовым точно так же до конца бороться за свою любовь.
Отметился в роли Садко и Никита Кологривый. Он сыграл былинного героя в новом комедийном сериале «Очень древняя Русь». В этом проекте его персонаж выступает в роли гусляра-рассказчика. Своими песнями и комментариями он помогает зрителям разобраться в придуманном абсурдном мире XIII века, где вовсю процветают современные бьюти-процедуры, «заниженные» лошади и аналог сотовой связи — служба «Вестило».
Любава
Роль верной Любавы Буслаевны стала ослепительным дебютом для 22-летней Аллы Ларионовой. На Венецианском кинофестивале, где фильм получил вторую по значимости награду — Серебряного льва, актриса покорила зрителей и критиков своей красотой, а знаменитый Чарли Чаплин даже приглашал ее сниматься в его фильмах.
Да сколько можно-то! Эта "актриса" даже во ВГИК сейчас не прошла, её запихнули мимо конкурса в МШХ.
В грядущем блокбастере образ новгородской княжны примерила на себя Анна Пересильд. Для молодой актрисы, стремительно покоряющей российский кинематограф, эта роль станет новым вызовом. Ее Любава обещает быть более хрупкой, юной, но при этом решительной и активной. По сюжету новой ленты героине придется не просто смиренно ждать героя на берегу, а стойко противостоять козням злой боярыни и навязанному браку, что добавит ее характеру бунтарской энергии и современной динамики.
Джинн
В старом фильме «Старик Хоттабыч» 1956 года роль могущественного джинна Гассана Абдуррахмана ибн Хоттаба блистательно исполнил Николай Волков. Он подарил зрителям образ мудрого, деликатного и очень душевного дедушки-волшебника, чья главная магия крылась не в бороде, а в безграничной доброте.
В новой приключенческой сказке «Волшебная лампа» (2026) классический образ джинна из кувшина переосмыслил Павел Деревянко. Его волшебник — это яркий, харизматичный и остроумный трикстер с дредами, зелеными линзами и дерзким характером, которого зрители уже успели сравнить с Капитаном Джеком Воробьем.
Шамаханская царица
В знаменитом советском мультфильме «Сказка о золотом петушке» 1967 года образ Шамаханской царицы был нарисован с подчеркнутой восточной утонченностью и мистическим магнетизмом. Эта героиня — грациозная искусительница с огромными миндалевидными глазами, чьи чары не требуют лишних слов.
Классическая пушкинская злодейка появится в новом приключенческом фэнтези «Спящая красавица». Ее роль исполнила Настасья Самбурская. Расчетливая, амбициозная и очень опасная интриганка, которая поддерживает молодость при помощи таинственного зеркала, и ради захвата престола царя Елизара легко вступает в сговор с темными силами. Самбурская хороша в амплуа роковых женщин. Здесь она снова привносит в образ мощную энергетику и современный драйв.
Чудо-Юдо
В любимой нами сказке Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса» роль Чуда-Юда Беззаконного исполнил гений перевоплощения Георгий Милляр. Его персонаж — это гротескный, капризный и уморительно нелепый подводный царь.
В грядущем приключенческом блокбастере «Чудо-Юдо», премьеру которого мы ждем в октябре 2026 года, классический фольклорный образ переосмыслен кардинально. Здесь Чудо-Юдо превращается из подводного царя в загадочного, преданного слугу лесной волшебницы и верного спутника юной магессы Отрады. Он совершенно не помнит своего прошлого, зато наделен даром принимать любой облик — от грозного зверя до прекрасного принца. А сыграет его молодой актер Микита Воронов.
Хозяйка медной горы
Фильм «Каменный цветок» 1946 года, один из первых снятых на цветную пленку. В нем образ Хозяйки Медной горы воплотила Тамара Макарова. Она создала образ холодной, величественной и неприступной владычицы земных богатств, чья красота слепит, а воля подчиняет.
Разве можно сравнить величественную Макарову и с непонятно-кто актрисулькой
В новом фэнтези-сериале «Малахит», вдохновленном теми же «Уральскими сказами» Павла Бажова, на смену величественной Хозяйки пришла грациозная Горная царевна. Это хтоническое существо, сотканное из магии уральской природы. Актрисе, знакомой зрителям по молодежным проектам, удалось передать двойственную натуру персонажа — ее завораживающую, неземную красоту и внутреннюю холодную мощь духа, который ревностно охраняет давние тайны.
Царевна Несмеяна
В дебютном фильме Александра Роу «По щучьему веленью» образ царской дочери зафиксировала на экране Софья Терентьева. Ее Несмеяна — это классический фольклорный персонаж: запертая в тереме капризная, плаксивая, избалованная девица, чьи слёзы льются рекой по любому поводу. Но под этой маской скрывается юная девушка, готовая искренне смеяться и пойти под венец с веселым бедняком Емелей, а если отец против — так и убежать за любимым.
В новом приключенческом фэнтези «Царевна Несмеяна» этот же фольклорный архетип обретает совершенно иную глубину. Теперь царевна — в исполнении Анастасии Красовской — это не комедийная плакса, а глубоко закрытая девушка, которая давно разучилась улыбаться из-за искренней тоски по настоящим чувствам. Современный Ерема очарует и рассмешит царевну, а затем бросит, чтобы потом понять, что без нее все не то. И, конечно же, отправиться спасать девушку, а иначе какая это была бы сказка.
Баба-яга
Для многих из нас эталонная Баба- Яга — это та, которую сыграл великий Георгий Милляр. Не смотря на это, местечко в нашем сердце нашлось и моднице Яге из фильма «Новогодние приключения Маши и Вити». Сыгранная Валентиной Кособуцкой Яга в современном мире точно смогла бы стать модным блогером.
В новой приключенческой сказке «Лукоморье» роль лесной хозяйки примерила на себя Елена Валюшкина. Ее Яга — это не дряхлая затворница, а невероятно бойкая, энергичная и ироничная хозяйка волшебных лесов. Валюшкина, уже имеющая богатый «сказочный» опыт, создает на экране образ живой, хитрой и острой на язык авантюристки. Ее Яга с легкостью включается в водоворот событий, помогая современным школьникам освоиться в таинственном мире пушкинских строк
Кощей
Роль Кощея — одна из запоминающихся в карьере Милляра. Актер снимался после болезни и весил «всего 45 килограммов с ботинками». Гримеры почти не пришлось применять свое ремесло, Милляр еще и побрился налысо и сбрил брови. Фильм был черно-белым, но когда не так давно его восстановили в цвете, выяснилось, что у Кощея была еще и ярко-синяя кожа. Понятно почему на съемках от актера шарахалась лошадь.
В новом фильме «Иван да Марья», выход которого мы ждем в 2027 году, Кощея сыграет Александр Лыков. Его Кощей — это респектабельный, утонченный и бесконечно уставший от своей вечной работы антагонист. По ошибке похитив простого парня Ивана вместо настоящего царевича, этот Кощей внезапно ломает все привычные жанровые правила, представая хоть и могущественным персонажем, но не лишенным совести.
Марья
Зря этот фильм раскрасили, в ч/б он как-то органичнее смотрелся.
В фильме «Кощей Бессмертный» роль Марьи сыграла утонченная классическая актриса Галина Григорьева. Режиссер Александр Роу разглядел в ней идеальное воплощение славянской красоты, а зрителям она запомнилась своей невероятной статью, точеными чертами лица и пронзительным, глубоким взглядом. Григорьева создала на экране образ удивительно нежной, но при этом гордой и величественной женщины. В ее исполнении Марья — это не просто сказочный персонаж, а женщина с непоколебимым внутренним достоинством, царственной грацией и верным сердцем, ради спасения которой хочется совершать настоящие подвиги.
В фильме «Иван да Марья» роль Марьи досталась Катерине Кучме. Ее царевна Марья — это живая, дерзкая, невероятно деятельная и независимая девушка. В этой истории классические роли перевернуты с ног на голову: когда простого парня Ивана по ошибке похищает Кощей, Марья не рыдает в подушку, а сама отправляется спасать его. Кучма привносит в роль свежую энергию и современный драйв, доказывая, что спасать принцев — вполне женское дело.
Белладонна
В культовом мультсериале «Приключения поросёнка Фунтика» госпожу Белладонну озвучила Ольга Аросева. В мультфильме героиня — это гротескная, жадная и невероятно шумная дама. Актриса и мультипликаторы подарили зрителям образ хитрой, властной, но при этом жутко харизматичной и комичной старухи, чьи высказывания, такие как «Самородок... ну просто хватай, и беги!» и «Ах, мне было бы так одиноко без моего миллиона!» моментально ушли в народ.
Гришаева нравится, но это не её роль. Беладонна- это упитанная , пышная дама
В новом полнометражном комедийном фильме «Фунтик» образ главной антагонистки примерила на себя Нонна Гришаева. Её Белладонна это стильная и невероятно эксцентричная хозяйка цирка. Гришаева, обладающая мощнейшим комедийным и музыкальным диапазоном, превращает героиню в яркую, театральную и расчетливую бизнес-вумен.
Снять ремейк культовой киносказки — всегда риск и вызов. Как найти баланс между ностальгией по классике и ожиданиями современной аудитории? Как выбрать актеров, которые смогут достойно продолжить традиции великих предшественников? В этих мтатьях мы взяли на себя смелость составить списки звезд, которые идеально вписались бы в сказочные амплуа. Предлагаем заглянуть в эти материалы и поспорить с нашим выбором: