11 ярких сказочных персонажей, чей облик в кино менялся как по волшебству

В новом приключенческом фэнтези «Царевна Несмеяна» этот же фольклорный архетип обретает совершенно иную глубину. Теперь царевна — в исполнении Анастасии Красовской — это не комедийная плакса, а глубоко закрытая девушка, которая давно разучилась улыбаться из-за искренней тоски по настоящим чувствам. Современный Ерема очарует и рассмешит царевну, а затем бросит, чтобы потом понять, что без нее все не то. И, конечно же, отправиться спасать девушку, а иначе какая это была бы сказка.

