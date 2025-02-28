20+ актерских метаморфоз, мастерски созданных при помощи грима
Кино
1 час назад
За кулисами кино скрывается целый мир, где актеры превращаются в своих персонажей с помощью мастерства и грима. Мы привыкли видеть их на экранах в образах героев, злодеев или фантастических существ. Их лица скрыты под слоями грима, масками и спецэффектами, но многие даже не догадываются, насколько сильно они отличаются от своих знаменитых ролей в реальной жизни.
Рэй Парк в роли Дарта Мола в фильме «Звёздные войны: Эпизод I — Скрытая угроза»
Актер, который исполнил роль Дарта Мола, находится в левой части общей фотографии.
Даг Джонс в роли Фавна и Бледного человека в фильме «Лабиринт Фавна»
Майвенн ле Беско в роли Дивы Плавалагуны из фильма «Пятый элемент»
Ребекка Ромейн в роли Мистик в трилогии «Люди Икс»
Наоми Гроссман в роли Пеппер в сериале «Американская история ужасов»
Ричард Брейк в роли Короля Ночи в сериале «Игра престолов»
Родриго Санторо в роли царя Ксеркса в фильме «300 спартанцев»
Билл Найи в роли Дейви Джонса в фильме «Пираты Карибского моря: На краю света»
© Pirates of the Caribbean: At World's End / Walt Disney Pictures, Tim Rooke / SIPA / Sipa Press / East News
Сэм Уортингтон в роли Джейка Салли в фильме «Аватар»
Колин Фаррелл в роли Освальда Кобба в сериале «Пингвин»
Джаред Лето в роли Паоло Гуччи в фильме «Дом Gucci»
Эмма Томпсон в роли няни Макфи в фильме «Моя ужасная няня»
Тим Рот в роли Тейда в фильме «Планета обезъян»
Сигурни Уивер в роли Клаудии Хоффман в фильме «Белоснежка: Страшная сказка»
Энди Серкис в роли Паркера Уэмбли в фильме «Та еще парочка»
Николь Кидман в роли Эрин Белл в фильме «Время возмездия»
Мэрайя Кэри в роли мисс Вайс в фильме «Сокровище»
Наоми Харрис в роли Калипсо в фильме «Пираты Карибского моря: На краю света»
Кристиан Бейл в роли Горра в фильме «Тор. Любовь и гром»
Деми Мур в роли Элизабет в фильме «Субстанция»
Николас Кейдж в роли Длинноногого в фильме "Собиратель душ"
Пьер Нинэ в роли Эдмона Дантеса в фильме "Граф Монте-Кристо"
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