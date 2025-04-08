15 голливудских актеров и актрис, которые смогли бы сыграть в ремейках старого доброго кино

У старого кино было особое лицо — в самом прямом смысле. Сегодняшняя мода диктует другие стандарты: глянец, симметрия, фильтры. Но что если попробовать представить, как выглядели бы наши любимые фильмы, если бы старое кино пересняли в Голливуде? Мы решили подобрать современных западных звезд на роли, которые мы помним с детства, прибегнув к помощи ИИ. Некоторые попадания вызывают улыбку, в других — что-то есть. Но в любом случае это наш способ сказать: мы помним и любим тебя, старое кино.