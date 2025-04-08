15 голливудских актеров и актрис, которые смогли бы сыграть в ремейках старого доброго кино

Кино
3 часа назад

У старого кино было особое лицо — в самом прямом смысле. Сегодняшняя мода диктует другие стандарты: глянец, симметрия, фильтры. Но что если попробовать представить, как выглядели бы наши любимые фильмы, если бы старое кино пересняли в Голливуде? Мы решили подобрать современных западных звезд на роли, которые мы помним с детства, прибегнув к помощи ИИ. Некоторые попадания вызывают улыбку, в других — что-то есть. Но в любом случае это наш способ сказать: мы помним и любим тебя, старое кино.

Марианна в фильме "Полосатый рейс". Маргарита Назарова и Скарлетт Йоханссон

Глеб Савельевич Шулейкин в фильме "Полосатый рейс". Евгений Леонов и Дэн Фоглер

Тося Кислицына в фильме "Девчата". Надежда Румянцева и Риз Уизерспун

Анфиса в фильме "Девчата". Светлана Дружинина и Николь Кидман

Николай Пасечник в фильме "Высота". Николай Рыбников и Брэд Питт

Катя Петрашень в фильме "Высота". Инна Макарова и Кейт Уинслет

Тоня Глечикова в фильме "Дело было в Пенькове". Майя Менглет и Марион Котийяр

Матвей Морозов "Дело было в Пенькове". Вячеслав Тихонов и Генри Кавилл

Гуттиэре в фильме "Человек-амфибия". Анастасия Вертинская и Ева Грин

Ихтиандр в фильме "Человек-амфибия". Владимир Коренев и Тимоти Шаламе

Валико Мизандари в фильме "Мимино". Вахтанг Кикабидзе и Эдриен Броуди

Лариса Ивановна в фильме "Мимино". Елена Проклова и Рейчел Макадамс

Зина Тимофеева в фильме "Иван Васильевич меняет профессию". Наталья Селезнёва и Эль Фаннинг

Жорж Милославский в фильме "Иван Васильевич меняет профессию". Леонид Куравлев и Педро Паскаль

Пассия режиссера Якина в фильме "Иван Васильевич меняет профессию". Наталья Кустинская и Марго Робби

Комментарии

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Meritneith
1 час назад

Отличная и очень информативная статья, спасибо. Но нa роль Марианны, нa мой взгляд, больше подходит Саша Барон Коэн.

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Meritneith
1 час назад

Ну а роль жулика и авантюриста Милославского достается жулику и авантюристу Трампу

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