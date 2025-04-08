15 голливудских актеров и актрис, которые смогли бы сыграть в ремейках старого доброго кино
У старого кино было особое лицо — в самом прямом смысле. Сегодняшняя мода диктует другие стандарты: глянец, симметрия, фильтры. Но что если попробовать представить, как выглядели бы наши любимые фильмы, если бы старое кино пересняли в Голливуде? Мы решили подобрать современных западных звезд на роли, которые мы помним с детства, прибегнув к помощи ИИ. Некоторые попадания вызывают улыбку, в других — что-то есть. Но в любом случае это наш способ сказать: мы помним и любим тебя, старое кино.
Марианна в фильме "Полосатый рейс". Маргарита Назарова и Скарлетт Йоханссон
Глеб Савельевич Шулейкин в фильме "Полосатый рейс". Евгений Леонов и Дэн Фоглер
Тося Кислицына в фильме "Девчата". Надежда Румянцева и Риз Уизерспун
Анфиса в фильме "Девчата". Светлана Дружинина и Николь Кидман
Дружинина даже в таком пальто роковая женщина, а Кидман в такой одежде будто из барака na зоне вышла(((
Николай Пасечник в фильме "Высота". Николай Рыбников и Брэд Питт
Катя Петрашень в фильме "Высота". Инна Макарова и Кейт Уинслет
Тоня Глечикова в фильме "Дело было в Пенькове". Майя Менглет и Марион Котийяр
Матвей Морозов "Дело было в Пенькове". Вячеслав Тихонов и Генри Кавилл
Гуттиэре в фильме "Человек-амфибия". Анастасия Вертинская и Ева Грин
Ихтиандр в фильме "Человек-амфибия". Владимир Коренев и Тимоти Шаламе
Валико Мизандари в фильме "Мимино". Вахтанг Кикабидзе и Эдриен Броуди
Лариса Ивановна в фильме "Мимино". Елена Проклова и Рейчел Макадамс
Зина Тимофеева в фильме "Иван Васильевич меняет профессию". Наталья Селезнёва и Эль Фаннинг
Жорж Милославский в фильме "Иван Васильевич меняет профессию". Леонид Куравлев и Педро Паскаль
Пассия режиссера Якина в фильме "Иван Васильевич меняет профессию". Наталья Кустинская и Марго Робби
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Комментарии
Отличная и очень информативная статья, спасибо. Но нa роль Марианны, нa мой взгляд, больше подходит Саша Барон Коэн.
Ну а роль жулика и авантюриста Милославского достается жулику и авантюристу Трампу