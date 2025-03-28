Мы нашли 13 двойников диснеевских персонажей в наших старых любимых фильмах

В старом кино порой можно встретить такие лица и образы, что невольно начинаешь ощущать странное дежавю. Кажется, где-то ты это уже видел — и точно: в детстве, по телевизору, в диснеевских мультфильмах. Мы решили внимательно присмотреться и нашли удивительные совпадения.