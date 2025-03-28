Мы нашли 13 двойников диснеевских персонажей в наших старых любимых фильмах
Культура
1 час назад
В старом кино порой можно встретить такие лица и образы, что невольно начинаешь ощущать странное дежавю. Кажется, где-то ты это уже видел — и точно: в детстве, по телевизору, в диснеевских мультфильмах. Мы решили внимательно присмотреться и нашли удивительные совпадения.
Белоснежка - Наталья Варлей в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
Мачеха - Александра Яковлева в фильме "Чародеи"
Золушка - Елена Проклова в фильме "Мимино"
Фея-крестная - Инна Ульянова в фильме "Покровские ворота"
Русалочка - Ирина Муравьева в фильме "Карнавал"
Принц Эрик - Владимир Коренев в фильме "Человек-амфибия"
Королева червей - Наталья Крачковская в фильме "12 стульев"
Капитан Крюк - Николай Караченцов в фильме "Собака на сене"
Эсмеральда - Светлана Тома в фильме "Табор уходит в небо"
Мегара - Любовь Полищук в фильме "Эзоп"
Геркулес - Йозеф Шебек в фильме "Принцесса на горошине"
Жасмин - Тамара Яндиева в фильме "Последняя ночь Шахерезады"
Джафар - Евгений Евстигнеев в фильме "Вкус халвы"
А вот еще несколько статей, в которых можно посмотреть как могли бы выглядеть герои наших любимых мультфильмов:
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