Как должны были изначально выглядеть 14 героев наших любимых мультиков
Нам кажется, что когда команда приступает к созданию анимационного фильма, у нее уже есть четко продуманные образы всех персонажей. Но это не совсем так. Зачастую художникам приходится переделывать внешность героев по нескольку раз, меняя не только черты лица, но и возраст. Мы решили с помощью искусственного интеллекта воссоздать первоначальные эскизы персонажей из известных мультфильмов.
Белль из «Красавицы и Чудовища»
По словам Пейдж О’Хары, которая озвучивала Белль в знаменитом диснеевском мультфильме, изначально главная героиня должна была выглядеть несколько иначе. На первых эскизах девушка была брюнеткой с изысканной прической, пухлыми губами и более темными бровями.
О’Хара вспоминает, что такая Белль выглядела слишком идеальной, и зрителям было бы сложно ей сопереживать. «Она была просто невероятно красивая», — замечает Пейдж. В итоге художники решили немного изменить внешность героини, сделав из нее очаровательную «соседскую девчонку с чудинкой».
Белоснежка из мультфильма «Белоснежка и семь гномов»
На первых эскизах, созданных художниками, Белоснежка выглядела несколько непривычно. У героини была все та же лилейная кожа и гладкие черные волосы, но грустные голубые глаза казались непропорционально большими. Из-за этого девушка выглядела то ли неизменно печальной, то ли слегка капризной. В результате образ главной героини пересмотрели, сделав его более реалистичным.
Ариэль из «Русалочки»
На первых эскизах Ариэль предстает в образе блондинки с небесно-голубыми глазами. Однако этот вариант создатели анимационного фильма решили не использовать, чтобы Русалочка не напоминала других принцесс — Аврору или Золушку.
Затем художники нарисовали девушку слишком юной — на вид ей было всего 14 лет. Однако исследования показали, что родители будут не в восторге от такого поворота. Еще один концепт наделял Ариэль пышными формами, но его тоже сочли неудачным.
Покахонтас из «Покахонтас»
Сначала планировалось, что главная героиня будет девочкой-подростком, чтобы больше соответствовать исторической правде. Однако от этой идеи решили отказаться и превратили Покахонтас в девушку. Причем не было какого-то одного прототипа, с которого художники бы срисовывали образ. В этой роли выступало около пятнадцати девушек.
На всех ранних набросках у героини длинные темные волосы, а вот черты лица несколько различаются. Так, на одном из рисунков у Покахонтас более круглое лицо, острый подбородок, широкие скулы, маленький нос и пухлые губы.
Мачеха, Леди Тремейн из «Золушки»
Изначально у мачехи Золушки были более грубые черты лица, кроме того, художники с помощью морщин подчеркнули ее возраст. Однако создатели мультфильма решили придать героине более аристократический вид, чтобы Леди Тремейн выглядела как безжалостная женщина из высшего общества.
Жасмин из «Аладдина»
Прежде чем художники наконец пришли к окончательному варианту, им пришлось немало помучиться с образом Жасмин. Вначале они изобразили принцессу девочкой, но потом от этой идеи отказались.
После того как возраст героини был утвержден, аниматоры разработали несколько вариантов ее внешности. В одном из них у девушки были голубые глаза, более вытянутое лицо, маленький рот и слегка презрительное выражение. Всех принцесс объединял только один момент: они носили изысканные украшения.
Принцесса и Трубадур из «Бременских музыкантов»
На ранних эскизах персонажи знаменитого мультика выглядели несколько по-другому. Так, у принцессы были короткие волосы, и она щеголяла в более традиционном платье, немного напоминавшем шутовской наряд. Лицо у нее было чуть круглее, а на щеках горел круглый румянец.
Трубадур тоже был больше похож на паяца или странствующего менестреля и играл на черном музыкальном инструменте, напоминающем мандолину. В результате героям решили придать более современный вид.
Тритон, отец Ариэль из «Русалочки»
Тритон с белоснежной гривой волос и окладистой бородой смотрится вполне органично в роли заботливого, но несколько деспотичного отца. Однако если бы художники придерживались изначальной концепции, подводному правителю было бы значительно сложнее сыграть свою роль.
Дело в том, что на первых эскизах царь выглядел значительно моложе, был абсолютно лысым, щеголял темными усами и заостренными ушами, а также хмурил широкие брови. Да и выражение лица у него было более скептически.
Дядя Федор из «Каникул в Простоквашино»
Когда Эдуард Успенский только задумывал серию историй о приключениях Дяди Федора в деревне, он хотел сделать главного героя лесником средних лет. Но Борис Заходер отговорил его от этого, и персонаж превратился в мальчишку. Когда книгу решили экранизировать, больше всего проблем вызвал именно образ Дяди Федора. Все эскизы решительно не нравились режиссеру. Так что в какой-то момент он взял и сам нарисовал будущего главного героя. Правда, в этом образе мальчик тоже надолго не задержался: уже во второй серии внешность опять изменили, и буйные вихры превратились в пышный начес.
Моана из «Моаны»
Главная героиня анимационного фильма «Моана», который вышел на экраны в 2016 году, была подростком. Но сначала создатели хотели сделать ее значительно младше. На ранних набросках Моане примерно пять лет, к тому же она обладает волшебными способностями, умеет левитировать предметы и контролировать океан. Однако в процессе работы команда решила сделать Моану постарше, чтобы она выглядела более достоверно в роли героини, спасающей свое племя.
Заяц и Волк из «Ну, погоди!»
Первым за создание мультфильма «Ну, погоди!» взялся режиссер Геннадий Сокольский. Однако его образы главных героев не понравились студийному начальству. Волк и Заяц показались критикам слишком злыми для детской аудитории. Сокольскому предложили переделать персонажей, но тот отказался и ушел из проекта. Зато у Вячеслава Котеночкина получились более милые и симпатичные Заяц и Волк, которые приглянулись и начальству, и публике.
Мама Малыша из «Малыш и Карлсон»
Изначально мама героя Малыша должна была выглядеть несколько иначе. У нее были короткие светлые волосы и чуть более круглое лицо. Зато, как и в финальном варианте, она носила очки.
Кстати, иногда интересно посмотреть, как бы выглядели герои известных мультфильмов, если бы их перерисовал искусственный интеллект.