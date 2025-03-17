Как должны были изначально выглядеть 14 героев наших любимых мультиков

По словам Пейдж О’Хары, которая озвучивала Белль в знаменитом диснеевском мультфильме, изначально главная героиня должна была выглядеть несколько иначе. На первых эскизах девушка была брюнеткой с изысканной прической, пухлыми губами и более темными бровями.

О’Хара вспоминает, что такая Белль выглядела слишком идеальной, и зрителям было бы сложно ей сопереживать. «Она была просто невероятно красивая», — замечает Пейдж. В итоге художники решили немного изменить внешность героини, сделав из нее очаровательную «соседскую девчонку с чудинкой».