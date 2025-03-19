Если бы персонажи из наших любимых фильмов существовали в реальной жизни, то они выглядели бы вот так

Кино
1 минута назад

Мультипликаторы придумали для нас невероятные миры и любимых с детства персонажей, но иногда они очень далеки от реальной жизни. Но что, если бы их внешний вид был максимально приближен к миру, в котором мы живем? В этой статье нейросеть помогла нам представить, как могли бы выглядеть знаменитые герои, если бы художники стремились к реалистичности.

Аленушка — «Илья муромец и соловей разбойник»

Гениальный сыщик — «Бременские музыканты»

Почтальон Печкин — «Трое из Простоквашино»

Барон Мюнхгаузен — «Приключения Мюнхгаузена»

Лунтик — «Лунтик и его друзья»

Маша — «Маша и Медведь»

Tatiana Makarova
16 часов назад

Не, эта милашка никак не может быть такой хулиганкой, как Маша. Характер совсем другой.

-
-
Ответить

Капитан Зеленый — «Тайна третьей планеты»

Крош и Ежик — «Смешарики»

O_о
16 часов назад

Характер Кроша н.а это няшное милашество не натянешь

-
-
Ответить

Старуха Шапокляк — «Крокодил Гена»

Золушка — «Золушка»

O_о
16 часов назад

Я эту бабу постоянно вижу н.а разных иишных картинках, её как будто пихают везде как Безрукова

-
-
Ответить

Вовка — «Вовка в Тридевятом царстве»

Алеша Попович — «Алеша Попович и Тугарин Змей»

Дюймовочка — «Дюймовочка»

А в этой статье нейросеть помогла представить, как выглядели бы 10 героев мультиков, если бы художники следовали оригинальной идее

Комментарии

Уведомления

Похожее