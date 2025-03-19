Шик! Сменить шляпу, и можно внедряться в банду Острые козырьки.
Если бы персонажи из наших любимых фильмов существовали в реальной жизни, то они выглядели бы вот так
Кино
1 минута назад
Мультипликаторы придумали для нас невероятные миры и любимых с детства персонажей, но иногда они очень далеки от реальной жизни. Но что, если бы их внешний вид был максимально приближен к миру, в котором мы живем? В этой статье нейросеть помогла нам представить, как могли бы выглядеть знаменитые герои, если бы художники стремились к реалистичности.
Аленушка — «Илья муромец и соловей разбойник»
Гениальный сыщик — «Бременские музыканты»
Почтальон Печкин — «Трое из Простоквашино»
Барон Мюнхгаузен — «Приключения Мюнхгаузена»
Лунтик — «Лунтик и его друзья»
Маша — «Маша и Медведь»
Не, эта милашка никак не может быть такой хулиганкой, как Маша. Характер совсем другой.
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Капитан Зеленый — «Тайна третьей планеты»
Крош и Ежик — «Смешарики»
Старуха Шапокляк — «Крокодил Гена»
Золушка — «Золушка»
Я эту бабу постоянно вижу н.а разных иишных картинках, её как будто пихают везде как Безрукова
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Вовка — «Вовка в Тридевятом царстве»
Алеша Попович — «Алеша Попович и Тугарин Змей»
Дюймовочка — «Дюймовочка»
А в этой статье нейросеть помогла представить, как выглядели бы 10 героев мультиков, если бы художники следовали оригинальной идее
Комментарии
Уведомления
Хорошая подборка, но фильм дисней уже показал Золушку в жизни.
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