Если бы персонажи из наших любимых фильмов существовали в реальной жизни, то они выглядели бы вот так

Мультипликаторы придумали для нас невероятные миры и любимых с детства персонажей, но иногда они очень далеки от реальной жизни. Но что, если бы их внешний вид был максимально приближен к миру, в котором мы живем? В этой статье нейросеть помогла нам представить, как могли бы выглядеть знаменитые герои, если бы художники стремились к реалистичности.