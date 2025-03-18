Мы сравнили 13 героев из «Гарри Поттера» с героями старых фильмов

Кино
1 час назад

Мы внимательно пересмотрели "Гарри Поттера" и обнаружили, что у некоторых персонажей есть "двойники" в старых добрых фильмах. Они выглядят так, будто вполне могли бы учиться в Хогвартсе или работать в Министерстве магии. А в качестве бонуса мы покажем, на какого героя из популярного фильма нулевых похож Римус Люпин.

Златопуст Локонс - Андрей Миронов ("Бриллиантовая рука")

Masik2
17 часов назад

Златопусту до обаяния Андрея Миронова - как от нас до Луны🧐

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Рон Уизли — Игорь Лях ("Любовь и голуби")

Волан-де-Морт — Николай Боярский ("Новогодние приключения Маши и Вити")

Дадли Дурсль — Сергей Николаев ("Варвара-краса, длинная коса")

Драко Малфой — Павел Чернышев ("Сказка о Звездном мальчике")

Гермиона Грейнджер — Яна Поплавская ("Про Красную Шапочку")

Долорес Амбридж — Светлана Немоляева ("Служебный роман")

Хагрид — Анатолий Кубацкий ("Марья-искусница")

Беллатриса Лестрейндж — Терехова Маргарита ("Д'Артаньян и три мушкетера")

Гарри Поттер — Михаил Макаров ("Всадник над городом")

Филиус Флитвик — Владимир Федоров ("Руслан и Людмила")

Седрик Диггори — Владимир Коренев ("Человек-амфибия")

Бонус: а вот мы нашли похожего героя из более "современного фильма"

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