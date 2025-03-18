Мы сравнили 13 героев из «Гарри Поттера» с героями старых фильмов

Мы внимательно пересмотрели "Гарри Поттера" и обнаружили, что у некоторых персонажей есть "двойники" в старых добрых фильмах. Они выглядят так, будто вполне могли бы учиться в Хогвартсе или работать в Министерстве магии. А в качестве бонуса мы покажем, на какого героя из популярного фильма нулевых похож Римус Люпин.