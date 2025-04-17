10 сомнительных вещей, которые новички-путешественники часто берут с собой
Сборы в поездку часто превращаются в модный марафон по укладке половины гардероба в один чемодан. В итоге вещей много, а носить по факту нечего. Некоторые наряды и вовсе оказываются бесполезным балластом, который только занимает место и мешает наслаждаться путешествием. В этой статье — список тех предметов, которые лучше оставить дома и не усложнять себе жизнь. Минимум вещей, максимум комфорта и стиля.
Статья содержит материалы, созданные искусственным интеллектом.
Длинные штаны
Модные сейчас брюки палаццо могут быть отличным вариантом для путешествия, потому что они достаточно свободные и не сковывают движения. Главное, не выбирать модель со слишком длинными штанинами, нижний край которых касается пола. Иначе брюки соберут всю грязь в салоне, а при посещении туалета их придется закатывать.
Мешковатые толстовки
Это одежда достаточно удобна и кажется идеально подходит для поездок, однако у нее есть несколько минусов. Во-первых, такой наряд может вызвать повышенный интерес у работников службы безопасности. Во-вторых, если в салоне или вагоне станет слишком жарко, компактно упаковать толстовку вряд ли получится. Кроме того, двигаться между рядами кресел в таком наряде не слишком-то удобно. Лучше надеть футболку или легкий джемпер из дышащей ткани, а в ручную кладь положить шарф или жилетку, чтобы не замерзнуть.
Хлопковые носки
Хлопковые носки не слишком подходят для летних путешествий, когда человеку приходится долго находиться в одной и той же обуви. Этот материал не только хорошо впитывает, но и удерживает влагу, в результате чего стопы внутри ботинок становятся сырыми и липкими, и начинают источать не слишком приятные ароматы.
Лучше выбрать носки из мериносовой шерсти, которые не только отлично отводят пот, но еще и блокируют запахи. Тем, у кого есть проблемы с кровообращением, в дорогу стоит надеть компрессионные носки. Они отлично послужат и в перелете и во время длительной поездки на автобусе. Главное, не снимать их сразу по прибытии, а походить в них еще пару часов.
Бюстгальтер с косточками
Тесный бюстгальтер с косточками может доставить немало неприятных минут в дороге. Если изделие изначально впивается в тело, то через несколько часов на коже могут появиться ссадины. Да и долго сидеть в неудобном белье может быть неприятно. Кроме того, такие бюстгальтеры могут увеличить время прохождения контроля безопасности в аэропорту, так как некоторые производители используют металлические косточки. Лучше выбрать спортивный бюстгальтер или бралетт из дышащей и быстросохнущей ткани.
Большая соломенная шляпа
*голосом Мальвины*
- Некто взял у вас большую соломенную шляпу для фотосессии...
- А я не отдам некту шляпу, хоть он дерись.
Для начала нужно доставить ее в целости до места назначения, а это уже непросто. Соломенная шляпа — вещь хрупкая и, как правило, сочетается лишь с одним-двумя образами из летнего гардероба. Если шляпа нужна только для одной фотосессии, разумнее приобрести ее на месте или, в крайнем случае, одолжить у кого-нибудь на пляже.
Вьетнамки
Казалось бы шлепки — это отличный вариант и для путешествия на поезде или автобусе и для долгого перелета. Но это большое заблуждение. Во-первых, если вам потребуется быстро вбежать из салона (например, вы проспали остановку) такие тапки легко слетят с ног. Во-вторых, у этой обуви довольно скользкая подошва, что может привести к травмам. И, в-третьих, посещать туалет в шлепках просто негигиенично. Лучше выбрать удобные и легкие сандалии, которые обеспечивают стопе достаточную поддержку.
Обувь с шнурками
Кроссовки и кеды только на первый взгляд кажутся отличным вариантом для путешествия. Это обувь достаточно удобная, но есть один нюанс. На контроле безопасности кроссовки придется снять, и шнурки только затянут процесс. Кроме того, если во время поездки человек захочет ненадолго избавиться от кроссовок, то надеть их быстро навряд ли получится. Лучше выбрать удобные слипоны на плоской подошве.
Штаны с карманами
Что, простите? Из-за карманов МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ не могут правильно просканировать одежду? Если я правльно помню физику, то только в том случае, если у вас там подкладка из металла. Количество слоев ткани в карманах не больше, чем скажем, в районе пояса. Однако не припомню случая, чтобы заставляли расстегивать джинсы....
Специалисты не рекомендуют надевать свободные брюки карго в полет. К сожалению, из-за карманов металлодетекторы в аэропорту не могут правильно просканировать одежду и пассажира приходится досматривать дополнительно, на что иногда требуется дополнительное время. А вот для поездки на поезде или автобусе такие модели отлично подойдут. Он достаточно свободные и легкие, плюс в карманы можно положить все необходимые мелочи: телефон, паспорт, карточки или деньги.
Вещи с металлическими деталями
В разных аэропортах рамки металлодетекторов могут по-разному реагировать на количество металла. Иногда срабатывают даже на металлические элементы одежды или большие заколки в волосах. Опытные путешественники утверждают, что порой сигнал тревоги вызывал даже пирсинг.
Куртка без карманов
При досмотре в аэропорту придется выкладывать ключи, телефон, документы в контейнер, но гораздо удобнее будет снять куртку, в карманы которой можно сложить эти вещи, и они будут в сохранности и одном месте, под рукой.
Кружевное белье
Нарядные трусики из синтетических материалов или из кружева не слишком подходят для дальней дороги. Такие ткани плохо пропускают воздух, из-за чего тело быстро начинает потеть. Мало того, что сидеть часами во влажном исподнем не слишком-то удобно, так в результате на коже может появиться раздражение, что в некоторых случаях приводит к возникновению инфекции. Лучше надеть в дорогу удобное белье из хлопка или другого дышащего материала, которое обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха, а кружевные трусы оставить в чемодане.
Чтобы поездка прошла еще комфортнее и запомнилась только приятными моментами, мы собрали лучшие лайфхаки от стюардессы. Их вы можете найти в этой статье.