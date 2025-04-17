10 сомнительных вещей, которые новички-путешественники часто берут с собой

Хлопковые носки не слишком подходят для летних путешествий, когда человеку приходится долго находиться в одной и той же обуви. Этот материал не только хорошо впитывает, но и удерживает влагу, в результате чего стопы внутри ботинок становятся сырыми и липкими, и начинают источать не слишком приятные ароматы.

Лучше выбрать носки из мериносовой шерсти, которые не только отлично отводят пот, но еще и блокируют запахи. Тем, у кого есть проблемы с кровообращением, в дорогу стоит надеть компрессионные носки. Они отлично послужат и в перелете и во время длительной поездки на автобусе. Главное, не снимать их сразу по прибытии, а походить в них еще пару часов.