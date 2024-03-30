10 залипательных сериалов, после просмотра которых тянет воскликнуть: «Умеют же снимать!»

У многих из нас уже вошло в привычку проводить вечера за сериалом в уютном пледе и с кружкой горячего чая или кофе. Но практически всегда перед нами встает вопрос, что же сегодня выбрать, чтобы не плюнуть через десять минут и начать искать что-то поприличнее. Возможно, вам будет проще определиться с этой подборкой мини-сериалов на любой вкус — от сказочного фэнтези до истории про «богатую жизнь».

«Струны»

Сериал о четырех студентах-виолончелистах из Академии Гнесиных уже уверенно пошел на второй сезон. История квартета началась с занятий у педагога, который по-новому раскрыл их таланты. В следующем сезоне герои значительно повзрослели и столкнулись с очередными вызовами. Одним из них стала работа со скандальным продюсером, поставившим музыкантам задачу раскрутить девушку-блогера, которая совсем не умеет петь. Рейтинг «КиноПоиска» — 8,0. Если вы любите атмосферные сериалы, то эта история для вас. Сериал абсолютно не затянут, одна серия органично перетекает в другую. Сюжет развивается динамично, а проблема, поднятая в картине, знакома многим и при этом не избита: творчество, юность, надежды на будущее и взросление. © Koarchevoud / Kinopoisk

«Диагноз „Везучая“»

На экране разворачиваются приключения тандема актеров Аглаи Тарасовой и Кирилла Кяро. Главная героиня Лика считается у нечистых на руку людей своеобразным «талисманом», поэтому ее берут на все аферы, чтобы девушка «притянула удачу». Но однажды ее везение дает сбой и Лика пускается в бега в компании бухгалтера-недотепы Антона, которого несправедливо обвинили в хищении. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4. Диагностированная болезнь «везучесть» вкупе с циничностью и алчностью Лики требует срочного лечения человечностью и зачастую неуместной честностью, за что и отвечает Антон. Станет ли хулиганка благоразумной? Не знаю, но посмотрю. © zina.dzyatko / Kinopoisk

«Обратная сторона Луны»

Сериал для любителей историй про перемещения во времени. Именно это и случилось с полицейским Михаилом Соловьевым, который пытался задержать преступника. Главный герой попал под автомобиль и вдруг оказался в 1979 году. Ему предстоит нелегкая задача: адаптироваться к новым обстоятельствам и заодно выяснить, из-за чего его занесло в прошлое. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7. Давненько не было так интересно, честно говоря. Тут и ностальгия, и полное погружение в грамотный и органично наполненный сюжет. Каждый вечер садишься с одной мыслью: только бы ничего не испортили — настолько все удачно. © Andron / Kinopoisk

«Батя. Полная версия»

Вместо нашумевшего в 2021 году ностальгического фильма «Батя» изначально планировалось выпустить 80-серийный ситком. Но позже все-таки было решено сделать полноценную киноленту. В этом же году на ее основе вышел мини-сериал из четырех эпизодов. История все та же: Макс погружается в воспоминания о своем детстве и одновременно пытается понять, хороший ли он отец. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4. Отлично сыграли Вдовиченко и Андрей Андреев. Мальчик, безусловно, очень талантливый. А вот дети Макса просто бесили. Оба. © Martina / Kino-teatr

«Настя, соберись!»

Легкая комедия о дизайнере-архитекторе Насте и ее внутренних «я». В голове девушки звучат голоса внутреннего ребенка, дерзкой карьеристки, хлопотливой хозяюшки, расслабленной богини и требовательного родителя. Эти субличности и так никогда не жили в мире между собой, а когда Настя одновременно потеряла работу, мужа и лучшую подругу, ситуация и вовсе чуть не вышла из-под контроля. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2. Мне, как психологу, сериал понравился. Первую серию я начинала смотреть со скептицизмом, как оказалось, зря. Многие в своих отзывах сравнивают сериал с «Головоломкой», но я считаю, что тот мультик больше об эмоциях, а здесь говорится о субличностях — это понятие более широкое. © tesalalex / Kinopoisk

«Волшебный участок»

Создатели сериала сняли городское фэнтези по мотивам сказок. Оказывается, среди нас до сих пор живут гномы, домовые и злые волшебники. С ними и предстоит разбираться Лехе — бывшему полицейскому, который устраивается на работу на необычный участок. А вокруг него собираются невероятно харизматичные персонажи — взять хотя бы Ворона в исполнении Филиппа Янковского. Рейтинг «КиноПоиска» — 8,0. Для меня лично эта новинка стала неожиданностью. Я ожидал стандартного, инертного и стерильного перечисления всех доступных чудес из детской книжки «Сказки». А тут у каждого персонажа, будь то Горыныч от Деревянко, Баба Яга от Догилевой или Гном от Соболева, есть свой бэкграунд и свое место в повествовании. Плюс ко всему — невероятное количество юмора, который местами хоть и на грани, но зрителей веселит знатно. © Salegus13 / Kinopoisk

«Престиж»

История из серии «богатые тоже плачут» разворачивается в поселке Престиж. Тут нет случайных людей — в соседях сплошь чиновники, топ-менеджеры и известные артисты. Но однажды из-за трагических событий в одной семье все идет под откос и обитатели поселка начинают смотреть друг на друга с подозрением. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1. Сериал пестрит звездным составом: Юлия Снигирь, Настасья Самбурская, Ирина Розанова, Анна Уколова, Ирина Дубцова. Все справились со своими ролями на пять баллов из пяти. Лично для меня самым запоминающимся персонажем стала следовательница Елизавета Егоровна в исполнении Ирины Розановой. Она выбивается из общей картины: в сериале есть четкое разделение на элиту и прислугу, а она не принадлежит ни к одной из этих когорт. © zaharchenkopolyna / Kinopoisk

«Трепачи»

Поклонники сериала «Вампиры средней полосы» вновь могут увидеть дуэт Юрия Стоянова и молодой звездочки Глеба Калюжного. На этот раз они предстанут в образах комиков — пожилого вышедшего в тираж сатирика и начинающего стендапера, который мечтает покорить столицу. Героям предстоит научиться налаживать контакт и заодно поверить в себя. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4. Глеб Калюжный свою роль сыграл отлично, я вообще считаю его одним из лучших актеров своего поколения. Но Юрий Стоянов тут вообще вне конкуренции! После «Вампиров средней полосы» у него словно открылось второе дыхание. Его герой-сатирик отчасти будто списан с него самого. А это уже говорит о том, что душевности и ярких эпизодов тут будет предостаточно. © Alfirina / Kinopoisk

«Контейнер»

Первый сезон сериала начинается с переезда суррогатной матери Александры в особняк своих заказчиков. Кажется, что они готовы окружить ее и будущего ребенка заботой, но на деле все складывается не так-то просто. В третьем сезоне Сашу и ее малыша ждет немало новых испытаний. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7. Герои имеют немало тайн и с каждой новой серией ведут себя все более странно и даже пугающе. В особенности меня порадовал Филипп Янковский. Я привыкла видеть его в более светлых и положительных ролях, а здесь он решился на необычный творческий перфоманс. © Koropusina / Kinopoisk

«Вне себя»

Сериал начинается как комедия, в которой умницу-финансиста преследуют фантомы его ушедшей из жизни жены и ее любовника-следователя. Главный герой решает избавиться от этих галлюцинаций и пытается докопаться до причины их появления. В итоге каждая серия преподносит зрителю кучу сюрпризов, а образ обаятельного финансиста постепенно раскрывается с новой стороны. И становится совсем не смешно. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3. Для Евгения Стычкина это вообще какой-то полноценный драматический бенефис, позволяющий взглянуть на актера совсем другими глазами. Его персонаж вызывает смешанные чувства: он, скорее, антигерой, в чем убеждаешься по мере развития сюжета. Евгений Цыганов же немного расшевелил свою холодность и создал очень харизматичного фантомного следака. А мною обожаемая Елена Лядова здесь, как всегда, очаровательна, обворожительна и ослепительна. © lapistola / Kinopoisk