Мы сравнили разные экранизации всеми любимой классики и теперь спорим до хрипоты, кто лучше вжился в роль

Переносить на экран сюжет книги в принципе не так-то легко, а уж когда речь заходит о классических произведениях, к режиссеру так и вовсе предъявляется немыслимое количество требований. Классику все любят и знают, и не каждому зрителю приходится по душе выбор актеров на ту или иную роль, ведь «в книге было по-другому». Мы тоже устали спорить и решили наглядно сравнить несколько экранизаций классических произведений.

«Евгений Онегин»: 1958, 1999 и 2024

В советском фильме 1958 года роль Евгения досталась Вадиму Медведеву, в британской экранизации 1999-го — Рэйфу Файнсу, а в современной интерпретации этого года молодого повесу сыграет Виктор Добронравов. Многих зрителей возмутило, что роль юноши досталась зрелому актеру с сединой в волосах. В подборе каста меня больше всего смущает не то, что все актеры уже слишком стары для своих персонажей, а то, что из-за этого теряется весь смысл происходящего в романе. Ну не может взрослый актер убедительно сыграть заскучавшего повесу, который за 25 лет своей жизни только кутил и на карете катался! Вы, блин, еще «Ромео и Джульетту» экранизируйте так, чтобы Ромео было где-то за пятьдесят, а Джульетте под сорок. © ok_sirok / Twitter

Татьяну Ларину, влюбленную в Онегина, в советской экранизации играла чудесная Ариадна Шенгелая. В 1999-м роль сыграла будущая эльфийка Лив Тайлер, а в 2024 — Елизавета Моряк. Образ очень убедительный. Насколько откровенно романтична и провинциальна Татьяна в начале фильма, настолько же она сдержанна и внешне холодна в конце ( речь об экранизации 1958 года — прим. ADME ). © Nakara20 / Kinopoisk

). © Nakara20 / Kinopoisk Лиза Моряк — Татьяна? Даже представлять не хочу. Она умудрилась одинаково сыграть в «Жизнь по вызову» и «Здравствуйте, вам пора». Причем из сериала в сериал в одинаковом образе — костюм, прическа и манера игры. © kms_oya / Twitter

Ольгу, сестру Татьяны, в фильме 1958 года сыграла Светлана Немоляева — это ее первая большая роль. В британской версии роль досталась Лине Хиди, знакомой нам по роли Серсеи в «Игре престолов». Несмотря на то, что Лина Хиди на 4 года старше, чем Лив Тайлер, младшую сестру сыграла именно она. Ну, а в 2024 мы увидим в роли Ольги актрису Татьяну Сабинову. Девица с манерами мещанки — это, простите, ни разу не пушкинская Ольга ( речь об экранизации 1958 года — прим. ADME ). © Nakara20 / Kinopoisk

). © Nakara20 / Kinopoisk В целом Ольга, возможно, единственная, кто мне нравится в новой экранизации. © sillycorpses / Twitter



«Анна Каренина»: 1967, 1997 и 2012

В киноверсии, снятой в 1967 году, Анну сыграла Татьяна Самойлова. В зарубежном фильме 1997 года главную роль исполнила Софи Марсо, а в нашумевшей экранизации 2012 года — Кира Найтли. Никакое другое исполнение роли Анны я не приму. Для меня существует только одна Каренина — это потрясающе красивая Татьяна Самойлова. © violetta_cole / Kinopoisk

Нет, вся изюминка, безусловно, в игре Софи Марсо. Складывается впечатление, что она сама уже все это когда-то пережила. На сегодняшний день из всех экранных Карениных она самая настоящая. © Юрген / Kinopoisk

«Анна Каренина» Джо Райта (2012 год — прим. ADME) вышла гламурной, страстной, безупречной. Такая Анна мне очень нравится, именно такой я ее и представляла, когда читала этот бессмертный роман. © AlenaAlenasol / Kinopoisk

В 1967 году графа Алексея Вронского сыграл Василий Лановой, в 1997 — Шон Бин, еще одна звезда «Игры престолов», а в 2012 роль возлюбленного Анны досталась Аарону Тейлору-Джонсону. Мне трудно представить другого Вронского — эта роль будто создана для Ланового. Он идеально подошел внешне: писаный красавец, разве что ростом отличался от оригинального героя Льва Толстого. А его голос, узнаваемый среди тысячи других — как этот голос звучал в разговорах с Анной! © violetta_cole / Kinopoisk

Я люблю Шона Бина, но он не Вронский. Совсем нет. Мне кажется, что ему больше подошла бы роль Каренина. © JoannaStone / Kinopoisk

Алексея Каренина, супруга Анны Карениной, в советской экранизации играл актер Николай Гриценко. В англо-американской версии 1997 года Алексея сыграл Джеймс Фокс, а в 2012-м — блистательный Джуд Лоу. Джуд Лоу просто отменно сыграл Каренина, полностью растворившись в персонаже. За внешней сдержанностью поведения и манер героя Лоу смог передать душевный конфликт, оскорбленные чувства, задетую гордость и по-прежнему сильную любовь к своей супруге. © _Amateur_ / Kinopoisk

«Доктор Живаго»: 2002 и 2006

Роль Юрия Живаго в британском мини-сериале 2002 года исполнил Ханс Мэтисон — он, кстати, играл еще и в «Тюдорах», вы могли увидеть его там в роли архиепископа Томаса Кранмера. А в отечественном сериале 2006-го роль сыграл Олег Меньшиков. Мэтисон, работы которого ранее я не видел, меня поразил. В первые минуты я относился к нему с долей скепсиса, но, чем дальше шли события ленты, тем больше он меня переубеждал. Он безупречно показал всю метаморфозу доктора Живаго, вжился в этот образ с головой и даже больше. Он действительно был Юрием Андреевичем настолько, насколько это вообще было возможно. © Laudavic / Kinopoisk

Меньшиков играет хорошо, но он играет Олега Меньшикова, а не Юрия Живаго. Свой фирменный, легко узнаваемый стиль он распространяет на все образы, особо не беспокоясь о том, что, к примеру, Митя из «Утомленных солнцем» и Живаго друг от друга порядком отличаются. © george_kust / Kinopoisk

Тоню Живаго (в девичестве Громеко) в 2002 году сыграла актриса румынского происхождения Александра Мария Лара. В сериале же, снятом на Мосфильме, роль Антонины получила Варвара Андреева. Понравилась Тоня. На мой взгляд, Александре Марии Лара удалось показать женщину, которой можно восхищаться, которая не нуждается в жалости и вправе требовать, чтобы мужчина сделал окончательный выбор, прежде чем в очередной раз вернуться к ней «наполовину». © Andron / Kinopoisk

Виктора Комаровского в 2002 году воплотил на экране Сэм Нилл, которого вы могли также видеть в «Острых козырьках». В 2006-м роль сыграл талантливый Олег Янковский. Сэм Нилл, хоть и неплохо вписался в образ Комаровского, предстает перед нами уж в чересчур очерненном образе. Чуть ли не самый главный антагонист. © Laudavic / Kinopoisk

Комаровский — беспринципный, самоуверенный циник, но безумно притягательный в своей порочности, и как бы сильно не хотелось его за это возненавидеть, не получается. Без харизмы Олега Янковского, вложившего в этот образ столько силы, этого бы не получилось. © Lena Fadeeva / Kinopoisk

«Война и мир»: 1965, 2007 и 2016

Наташу Ростову в четырехсерийном фильме 1965 года сыграла замечательная актриса Людмила Савельева. Эта роль принесла ей небывалую славу. В мини-сериале производства Франции и Италии (2007) Наташу играла Клеманс Поэзи (красавица Флер Делакур в фильмах о Гарри Поттере — это она). А в британском сериале 2016 года в главной роли блистала Лили Джеймс. Хоть Савельева и не черноглаза, как должна быть Наташа, и слишком экспрессивна (немного сильнее, чем должна быть ее героиня), другой Наташи я не хочу и не вижу. © Anais / Kinopoisk

Клеманс Поэзи очень даже неплохо справилась со своей ролью. Эмоционально, живенько и, что душой кривить, убедительно. Да, она не красавица, а разве толстовская Наташа была красавицей? © ~Scarlett~ / Kinopoisk

Лили Джеймс настолько умело передает эмоциональность Наташи, что уже с первых серий проникаешься ее героиней. © mryukka81 / Kinopoisk

В фильме Сергея Бондарчука в роли князя Андрея Болконского зрители увидели Вячеслава Тихонова. В 2007-м Андрея сыграл итальянский актер Алессио Бони, а в 2016-м — британский актер Джеймс Нортон. Андрей Болконский, великолепный и неподражаемый. Он как будто сошел прямо со страниц книги — так замечательно справился со своей ролью итальянец Алессио Бони. © Шико / Kinopoisk

Князь Андрей в исполнении моего любимого красавчика Джеймса Нортона очень нравится. Он хорош во всем, но к нему можно, как говорится, прикоснуться руками. Чего вообще не предполагалось у Андрея, сыгранного Вячеславом Тихоновым. К тому если и прикасаться, то только в белых перчатках и как к музейному экспонату. А у Нортона князь очень хорош, но в тоже время он вполне живой, способный и на поступок, и на некоторую слабость. И в то же время совершенно ясно, что Наташе до него никогда не дотянуться — они " овощи с разных огородов". © tataiva1 / Kinopoisk

Пьера Безухова в советской экранизации сыграл Сергей Бондарчук, режиссер фильма. В 2007-м роль графа исполнил немецкий актер Александр Бейер, а в 2016-м — Пол Дано. Да, в сравнении с двумя предыдущими Пьерами Пол очень уж молод, но создатели сериала просто решили вернуть героям оригинальный возраст — вспомните, что в начале романа Безухову было всего 20. Пьер-Бондарчук... Все-таки возраст есть возраст, и на молодого человека получившийся герой никак не тянет. А так как сюжет остался неизмененным, возникает куча нелогичных ситуаций. Отчего такой солидный дяденька так несолидно себя ведет? Отчего он в сорок лет еще не решил, какую службу выбрать? Хотя, если закрыть глаза на возраст, Бондарчук хорош. Очень даже Пьер — и простодушный, и рассеянный, и интеллект на лице присутствует. © i_Sticker / Kinopoisk

Бондарчук в свои 45 лет сыграл Пьера как мудрого старца, который только и делает, что рефлексирует о судьбах родины и становится «невинной жертвой» Элен. Пол Дано гораздо более живо и честно показывает образ. © moderato / Kinopoisk

В советском фильме красавицу Элен Курагину зрителям показала Ирина Скобцева. В экранизации 2007 года графиню сыграла итальянская актриса Виоланте Плачидо, а в 2016-м —Таппенс Мидлтон. Ирина Скобцева в образе Элен — красотка. Ей даже реплики не нужны. Когда я ее увидела, захотелось воскликнуть: «Вот она — Элен!». © Yulia Romanova / Kinopoisk

Актеры, играющие Курагиных [в экранизации 2007 года], весьма и весьма соответствуют образу меркантильной и гадкой семейки. Элен довольно миловидна и в то же время в ней присутствует достоинство и, как сейчас модно говорить, стервозность. © ~Scarlett~ / Kinopoisk

«Собачье сердце»: 1976 и 1988

В отличие от многих других классических произведений, «Собачье сердце» экранизировали лишь дважды, и пока ни разу — в современные годы. В первой экранизации, итальянско-немецком фильме 1976 года, профессора Преображенского сыграл Макс фон Сюдов, а в знакомой и любимой нами киноверсии 1988 года — Евгений Евстигнеев. Сравнивать фон Сюдова и Евстегнеева бессмысленно — оба великие актеры. Просто они сыграли абсолютно разные образы и грани одного персонажа. © El_principe / Kinopoisk

Доктора Борменталя в 1976-м сыграл немецкий актер Марио Адорф, а в 1988-м — Борис Плотников. Марио Адорф, без сомнения, хороший актер, но он лишь одним годом младше фон Сюдова, поэтому в фильме между ними потеряна дистанция, а она, в том числе и обусловленная возрастом, имеет тут важное значение. Борменталь — ровесник Преображенского смотрится как минимум неестественно. © Миша-35 / Kinopoisk

Персонажа Бориса Плотникова я бы сравнил с пороховой бочкой: он спокойный начитанный интеллектуал, слова грубого не скажет, никому не мешает, но, когда появляется катализатор в виде несправедливости, он мгновенно проявляет всю свою сущность. © chazy_chaz19 / Kinopoisk

Полиграфа Полиграфовича Шарикова в зарубежной версии назвали Бобиковым, а сыграл его актер Аурелио «Кокки» Понцони. В 1988 в роли человека-собаки предстал Владимир Толоконников. Не знаю увидел этого персонажа таким режиссер, или так понял Шарикова актер Кокки Понцони, но Бобиков выглядит милым и обаятельным очаровашкой, выкидывающим свои кренделя только в силу инфантильно-капризного характера. При этом он взирает на тебя такими несчастными глазами, что негодуешь в адрес злобного профессора, не дающего прохода бедному Полиграфу. Простите, но мне кажется, что Михаил Афанасьевич Булгаков увидел Шарикова совсем другим и дал об этом вполне ясно понять в своей повести. Вот Владимир Бортко и Владимир Толоконников хорошо разобрались в нем, именно поэтому Шариков в советском фильме 1988 года выглядит таким убедительным и достоверным. © Миша-35 / Kinopoisk