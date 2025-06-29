Как можно проверить прдлинность б/у сумки? Ее сдали с бирками?
16 невероятных находок, на которые невозможно смотреть без зависти
Фотоподборки
5 часов назад
Когда кажется, что в секондах можно найти только старье и никому не нужный хлам, появляются герои, чьи находки заставляют поверить в магию этого места. Их вещи — не просто удачные покупки, а настоящие сокровища.
«Схватила и бежала до кассы, не останавливаясь. Кто-нибудь, ущипните меня!»
«Проверила ее подлинность, как только привезла домой».
«Видели бы вы мое лицо, когда я нашла этот шелковый зонтик от Hermes! Просто орала внутри себя всю дорогу до кассы»
«Кассир пыталась отменить продажу этой куртки, когда поняла, сколько она на самом деле стоит»
«А стоит она как минимум в 100 раз дороже».
«Одна из моих любимых находок. Платье из 70-х в потрясающем состоянии. Сидит как мечта!»
«Я нашла Святой Грааль за бесценок!»
«Абсолютно новая Барби 1962 года просто стояла на полке. До сих пор сохранился оригинальный ценник»
Какая страхолюдина. Но говорят, что можно выгодно перепродать коллекционером старых Барби
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«Купила эту винтажную раковину для своей ванной»
«Нашла это симпатичное платье из 100% льна, но на нем были трудновыводимые пятна. Поэтому мы с моим 5-летним сыном разрисовали его»
«Я увидела это свадебное платье и поняла, что оно то самое. Так как продавец находился в другой стране, я пошла на риск. Оно оказалось идеальным!»
«Идеально подходит для теплой погоды! Купила его в декабре и всю зиму ждала, чтобы надеть»
«Когда я открыл эту шкатулку, меня ждал сюрприз»
«До сих пор не могу поверить, как сказочно мне повезло»
- Ауч! Я бы сразилась с тобой за нее! © throwawayyyback / Reddit
«Я прямо замерла на месте — великолепные декоративные тарелки Erté! К ним привила интерес моя бабуля»
Оу май! С таких есть должно быть очень приятно и гламурно)). Купила бы
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«Не могу дождаться, когда муж вернется домой и обнаружит это»
«Я уже смирилась с тем, что никогда не смогу ничего себе позволить у этого люксового бренда. А потом нашла этот свитер»
Историческая вещь, которая рассказывает нам о долгой носке и неудачных стирках.... 😂😂😂
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«Эта книжка очаровательна: она рассказывает, как написать письмо с предложением руки и сердца, письмо крестному, благодарственное письмо после отдыха в деревне и тому подобное»
Фото на превью UncleVoid / Reddit
Комментарии
Уведомления
Кроме тарелок (интерес для коллекционера) - ничего не заметила стоящего...
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